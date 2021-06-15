20 образов звезд с «хищными» принтами — удачных и не очень
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: GettyImages
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер практикует леопардовые total-образы часто, но стиль одной из ее съемок для собственного бренда косметики вызвал немало критики. Русскоязычная часть аудитории назвала модель «Галей из продуктового» и обвинила в копировании луков Бейонсе. Леопардовый ковер на полу и на стене, «пятнистые» колготки и бра трудно уживаются в одном прайде.
Фото: Globallook
Михаил Галустян
«Одичал» на «Премии МУЗ-ТВ» и Михаил Галустян, который пробирался сквозь джунгли камер и поклонников в леопардовом total look. Кричащим, вернее, рычащим в его аутфите было все — и рубашка, и брюки, и даже лоферы, в точности повторяющие окрас костюма.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Бритни Спирс
Бритни Спирс, по всей видимости, занялась разбором гардероба и достала неожиданные диковинки из самых его недр. Их поп-дива неустанно показывает в своем блоге, снимая энергичные дефиле и танцы в розовых горжетках, микроюбках и кэтсьютах. В женщину-кошку звезда превратилась с помощью последнего, не оставив места для фантазии.
Фото: Globallook
Валерия
На отдых в Дубай Валерия отправилась во всеоружии — не в холодной же Москве выгуливать наряды от больших брендов. В образ с «пятнистым» total look на базе платья с «драматичными» рукавами вписались мюли Bottega Veneta, чем-то напоминающие голландские кломпы, — правда, остромодные и за 72 000 рублей. Фолловеры трюк не оценили и вместо комплиментов одарили певицу едким сарказмом.
Фото: Instagram @valeriya
Маша Малиновская с семейством кошачьих ладит и в таком аутфите сошла бы за «свою» в любых джунглях, кроме городских. Это телеведущую не смутило — позировать на улице в боди и ботфортах — легко!
Фото: Instagram @malinovskaya_tv
Модные фиаско допускают не только селебрити, но и первые леди, чей стиль претендует на статус безупречного. Например, Джилл Байден не раз была замечена на шалостях в стиле — с колготками в сетку, кожаными юбками и длиной мини. Подробности с фото — на Passion.ru.
Фото: GettyImages / Eastnews / Globallook / Екатерина Ширинкина
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