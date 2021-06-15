20 образов звезд с «хищными» принтами — удачных и не очень

Наладить отношения с дикой природой дано не каждому, и в деле приручения «хищных» принтов звезды часто терпят поражение. Случаются и удачи, как у Хайди Клум, — тут уж стилисты поработали. А в нашей подборке — 20 образов звезд с анималистическими принтами — удачных и не очень. Больше фото — в нашей галерее!