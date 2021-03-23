Стала известна причина, почему Бритни Спирс не комментирует борьбу с отцом за свою свободу

Судебный процесс по вопросам опекунства над Бритни Спирс длится уже не первый год.

За звезду очень переживают ее поклонники(https://www.passion.ru/news/znamenitosti/sud-otkazal-otcu-britni-spirs-v-prave-byt-ee-edinstvennym-opekunom-12-02-2021.htm, а также близкие и члены семьи — многие уже высказались по этому вопросу. Сама же Бритни, однако, ни разу публично не комментировала этот вопрос.

Источники, близкие к певице, в беседе с журналистами дают противоречивую информацию. Один из инсайдеров для US Magazine говорит, что девушка не собирается давать публичные интервью, как это сделали принц Гарри и Меган Маркл.

«Разговоры о том, что Бритни собирается все рассказать, сильно преувеличены и напрасно обнадеживают ее поклонников, которые разместили в Twitter призывы к этому после интервью Гарри и Меган. Бритни и хотела бы рассказать свою историю и даже написать мемуары, но из-за опекунства это трудно сделать. В ближайшее время она этого не планирует».

Другой инсайдер отмечает, что Бритни готова рассказать о ситуации, но делает это с помощью соцсетей и своего бойфренда.

«Бритни не говорила об интервью. Она хотела бы высказаться и может сделать это в социальных сетях, в том числе при помощи своего бойфренда Сэма Асгари в его профилях, если она окажется в чрезвычайной ситуации. Она не хочет, чтобы ее слова редактировали», — отмечает источник.