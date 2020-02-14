### Блейзер с акцентным принтом + классические брюки Совместный выход в свет — повод выгулять «хищные» принты. Идеальный вариант — разбавить ими классический образ в формате total black. Строим его вокруг классических расклешенных брюк, которые визуально делают ноги головокружительно длинными и стройными, добавляем эффектное боди и пару обуви на каблуке. Финальный акцент — блейзер с анималистическим принтом, который в таком аутфите оказывается вне конкуренции.### Свободное платье + лаконичное пальто Самое время обратиться к дальним углам гардероба, а именно к летящим весенним платьям самых нежных оттенков. Задать правильное настроение для романтической встречи помогут неброские принты, а вместе с ними и гамма бежевых оттенков. Уютное пальто-халат в паре с крепкими объятиями согреет в непогоду, а дополнят комплект лаконичные ботильоны на фигурном каблуке комфортной высоты и миниатюрная сумка для самого необходимого.### Плиссированная юбка миди + базовая рубашка Насыщенный Classic Blue («классический синий») назван экспертами Pantone одним из главных оттенков сезона. Включаем его в свой романтический look на вечер, делая ставку на остромодные плиссированные юбки длины миди. В пару к ней отлично впишется базовая белая рубашка oversize, что решает модную дилемму, если свидание вошло в планы сразу после офиса. Не забываем о главных маневрах — обуви на каблуке, акцентных украшениях и самых дерзких цветах помады. В подготовке к свиданию все средства хороши — предлагаем задействовать все модные лайфхаки. Начнем с тех, которые позволят визуально казаться стройнее и подчеркнуть фигуру. Подробнее читайте на Passion.ru. Фото: архивы пресс-службПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!