От эффектных платьев до акцентных аксессуаров: как носить самый модный оттенок синего в новом сезоне
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Vogue.com
Одежда в оттенке «классический синий»
Фото: Архивы пресс-служб
Простота и элегантность – таков лейтмотив 2020 года. И классический синий цвет, цитирующий морской, напрямую цитирует данную установку. Советуем не терять ни минуты и отправляться на охоту за модными и теплыми трофеями. В число ваших фаворитов зимой определенно напрашиваются объемные свитеры и однотонные свитшоты oversize, эффектные платья и юбки-миди. Даже верхняя одежда переходит на «синюю» сторону, поэтому вердикт однозначен – носить! Видимое преимущество классического синего – в его абсолютной совместимости со многими цветами и их оттенками. По всей видимости, место излюбленного total black в гардеробах фэшиониста займет total blue.
Акцентная обувь
Фото: Архивы пресс-служб
Всеобщее помешательство на Classic Blue можно поддержать и выбором обуви. Выбирайте максимально удобную пару, будь то казаки, которые уходят, но не прощаются, или ботильоны на устойчивом каблуке. Центральные роли займет цвет, который автоматически сделает любой выбор остромодным. Кстати, синий – отличный выбор для вечеринок. Если после офисного дня ожидается вечеринка без времени на сборы – захватите пару элегантных синих лодочек на смену зимней обуви.
Аксессуары на каждый день
Фото: Архивы пресс-служб
Подсмотрено в коллекциях будущего сезона: в классический синий окрашиваются и аксессуары. Модная участь не обошла даже наручные часы, так что самое время задуматься о сменном ремешке! Если вы все еще не решились выстроить монохромный образ вокруг синего, то в ход уже идут очки самых разнообразных форм, сумки на каждый день и для особых случаев, а также теплые аксессуары – платки, шарфы и шапки.
Ранее мы рассказывали об альтернативной палитре для снежной зимы, которая в этом сезоне составила конкуренцию привычной базе. О самых актуальных и практичных цветах читайте на Passion.ru.
Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!