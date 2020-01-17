От эффектных платьев до акцентных аксессуаров: как носить самый модный оттенок синего в новом сезоне

Подсмотрено в коллекциях будущего сезона: в классический синий окрашиваются и аксессуары. Модная участь не обошла даже наручные часы, так что самое время задуматься о сменном ремешке! Если вы все еще не решились выстроить монохромный образ вокруг синего, то в ход уже идут очки самых разнообразных форм, сумки на каждый день и для особых случаев, а также теплые аксессуары – платки, шарфы и шапки.

Ранее мы рассказывали об альтернативной палитре для снежной зимы, которая в этом сезоне составила конкуренцию привычной базе. О самых актуальных и практичных цветах читайте на Passion.ru.