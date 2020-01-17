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От эффектных платьев до акцентных аксессуаров: как носить самый модный оттенок синего в новом сезоне

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Lacoste

Фото: Vogue.com

Благодаря экспертам института цвета Pantone мы встречаем 2020 год во всеоружии. Поэтому составлять список покупок на ближайшее (и не только) будущее дизайнеры рекомендуют прямо сейчас. На первые пункты в нем претендует одежда и аксессуары в оттенке Classic Blue («Классический синий»), который в коллекциях будущего сезона заметно укрепил свои права на статус главного. Добавлять его в гардероб стоит уже сейчас!

Одежда в оттенке «классический синий»

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Платье Longchamp, 125 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Простота и элегантность – таков лейтмотив 2020 года. И классический синий цвет, цитирующий морской, напрямую цитирует данную установку. Советуем не терять ни минуты и отправляться на охоту за модными и теплыми трофеями. В число ваших фаворитов зимой определенно напрашиваются объемные свитеры и однотонные свитшоты oversize, эффектные платья и юбки-миди. Даже верхняя одежда переходит на «синюю» сторону, поэтому вердикт однозначен – носить! Видимое преимущество классического синего – в его абсолютной совместимости со многими цветами и их оттенками. По всей видимости, место излюбленного total black в гардеробах фэшиониста займет total blue.

Акцентная обувь

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Казаки Casadei, 31 560 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Всеобщее помешательство на Classic Blue можно поддержать и выбором обуви. Выбирайте максимально удобную пару, будь то казаки, которые уходят, но не прощаются, или ботильоны на устойчивом каблуке. Центральные роли займет цвет, который автоматически сделает любой выбор остромодным. Кстати, синий – отличный выбор для вечеринок. Если после офисного дня ожидается вечеринка без времени на сборы – захватите пару элегантных синих лодочек на смену зимней обуви.

Аксессуары на каждый день

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Baldinini Watches, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Подсмотрено в коллекциях будущего сезона: в классический синий окрашиваются и аксессуары. Модная участь не обошла даже наручные часы, так что самое время задуматься о сменном ремешке! Если вы все еще не решились выстроить монохромный образ вокруг синего, то в ход уже идут очки самых разнообразных форм, сумки на каждый день и для особых случаев, а также теплые аксессуары – платки, шарфы и шапки.

Ранее мы рассказывали об альтернативной палитре для снежной зимы, которая в этом сезоне составила конкуренцию привычной базе. О самых актуальных и практичных цветах читайте на Passion.ru.

Фото: Vogue.com, архивы пресс-служб

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