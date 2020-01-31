Юбка-карандаш — с блейзером, водолазка — с бойфрендами: как носить облегающие вещи, чтобы выглядеть стройнее
Кожаная юбка-карандаш + блейзер
Фото: Архивы пресс-служб
Облегающая кожаная юбка — деталь, которая однозначно утвердила свои права на статус самой модной. Миссия выбрать правильную модель в этом сезоне выполнима, и ее вы узнаете сразу: высокая посадка, плотная кожа и базовые оттенки. Строим образ вокруг насыщенной карамели, дополняя юбку однотонным джемпером по фигуре и ставим акцент в виде броского клетчатого принта. Удлиненные двубортные блейзеры претендуют на звание самых универсальных и доказывают свою совместимость с любыми фактурами. А главное — помогают скорректировать силуэт в считанные секунды.
Джинсы высокой посадки + облегающая водолазка
Фото: Архивы пресс-служб
Если в вашем арсенале есть свободные бойфренды в любом оттенке Денима, то дело всегда остается за малым. На каждый день, на деловую встречу и романтический ужин можно смело надевать любимую модель в комплекте с облегающей водолазкой. Обязательное условие — классическое длинное пальто свободного силуэта и деталь, которая позволит отыграться на яркости, но не пересечь правила дресс-кода. Например, ботильоны с анималистичным принтом или сумка любого контрастного цвета.
Платье-блейзер по фигуре
Фото: Архивы пресс-служб
Идеальный силуэт и акцент на формах — то, за что мы так любим платья-блейзеры. V-образный вырез, идеальная сочетаемость как с дерзкими ботфортами, так и с грубыми ботинками, возможность подстраиваться под дневные и вечерние образы — лишь часть их преимуществ. Рифмуем платье-блейзер из фактурной ткани с лаконичными сапогами на устойчивом каблуке, добавляем вместительный шоппер, а к вечеру — просто меняем его на эффектный клатч.
Ранее мы рассказывали, как превратить трикотажное платье в стильное дополнение к образам на все случаи жизни. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото: архивы пресс-служб
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