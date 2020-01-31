Юбка-карандаш — с блейзером, водолазка — с бойфрендами: как носить облегающие вещи, чтобы выглядеть стройнее

Идеальный силуэт и акцент на формах — то, за что мы так любим платья-блейзеры. V-образный вырез, идеальная сочетаемость как с дерзкими ботфортами, так и с грубыми ботинками, возможность подстраиваться под дневные и вечерние образы — лишь часть их преимуществ. Рифмуем платье-блейзер из фактурной ткани с лаконичными сапогами на устойчивом каблуке, добавляем вместительный шоппер, а к вечеру — просто меняем его на эффектный клатч.

Ранее мы рассказывали, как превратить трикотажное платье в стильное дополнение к образам на все случаи жизни. Подробнее читайте на Passion.ru.