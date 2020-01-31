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Юбка-карандаш — с блейзером, водолазка — с бойфрендами: как носить облегающие вещи, чтобы выглядеть стройнее

Облегающие вещи — всегда смелое заявление, которое может сыграть как успешную партию в образе, так и проиграть. Правильная тактика важна, и условия принимаем при помощи актуальных кожаных юбок по фигуре, силуэтных платьев-блейзеров и базовых водолазок. Passion.ru собрал сразу несколько идей для того, чтобы подчеркнуть фигуру с самых выгодных ракурсов — обязательно для запоминания!

Кожаная юбка-карандаш + блейзер

  1. Сапоги Wandler, 42 200 руб. 2. Блейзер 8 by Yoox, 14 930 руб. 3. Джемпер Elisabetta Franchi, цена по запросу. 4. Юбка Nanushka, 13 473 руб. 5. Сумка Elisabetta Franchi, 27 120 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Облегающая кожаная юбка — деталь, которая однозначно утвердила свои права на статус самой модной. Миссия выбрать правильную модель в этом сезоне выполнима, и ее вы узнаете сразу: высокая посадка, плотная кожа и базовые оттенки. Строим образ вокруг насыщенной карамели, дополняя юбку однотонным джемпером по фигуре и ставим акцент в виде броского клетчатого принта. Удлиненные двубортные блейзеры претендуют на звание самых универсальных и доказывают свою совместимость с любыми фактурами. А главное — помогают скорректировать силуэт в считанные секунды.

Джинсы высокой посадки + облегающая водолазка

  1. Ботильоны s.Oliver, цена по запросу. 2. Джинсы Gloria Jeans, 2 299 руб. 3. Водолазка H&M, 1 099 руб. 4. Пальто Stella McCartney (yoox.com), 64 500 руб. 5. Сумка Longchamp, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

Если в вашем арсенале есть свободные бойфренды в любом оттенке Денима, то дело всегда остается за малым. На каждый день, на деловую встречу и романтический ужин можно смело надевать любимую модель в комплекте с облегающей водолазкой. Обязательное условие — классическое длинное пальто свободного силуэта и деталь, которая позволит отыграться на яркости, но не пересечь правила дресс-кода. Например, ботильоны с анималистичным принтом или сумка любого контрастного цвета.

Платье-блейзер по фигуре

  1. Сапоги Bianca Di, 14 520 руб. 2. Берет H&M, 799 руб. 3. Платье Elisabetta Franchi, 98 688 руб. 4. Ожерелье Tous, цена по запросу. 5. Сумка Elisabetta Franchi, 27 120 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Идеальный силуэт и акцент на формах — то, за что мы так любим платья-блейзеры. V-образный вырез, идеальная сочетаемость как с дерзкими ботфортами, так и с грубыми ботинками, возможность подстраиваться под дневные и вечерние образы — лишь часть их преимуществ. Рифмуем платье-блейзер из фактурной ткани с лаконичными сапогами на устойчивом каблуке, добавляем вместительный шоппер, а к вечеру — просто меняем его на эффектный клатч.

Ранее мы рассказывали, как превратить трикотажное платье в стильное дополнение к образам на все случаи жизни. Подробнее читайте на Passion.ru.

Фото: архивы пресс-служб

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