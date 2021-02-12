Латексные панталоны и «мусорный» комбез: модные фиаско Николь Шерзингер
Фото: Instagram @nicolescherzinger
«Мусорный» комбез
Фото: Globallook
Латекс занимает особое место в сценических образах Шерзингер. Выглядеть в нем сногсшибательно и гармонично — настоящая суперспособность звезды. Для одного из выступлений звезда выбрала комбинезон полуприлегающего силуэта, материал которого по фактуре напоминал мешок для мусора. Однажды за такой модный ход нарвалась на критику и Мелания Трамп, которая надела в футбольный матч дизайнерский виниловый тренч за 200 000 рублей и заставила хейтеров ликовать.
Костюм из сетки на шоу талантов
В 2019 году The Pussycat Dolls выступили в полном составе на шоу «Х-фактор». И вроде бы все чудесно: участницы не потеряли хватку, да и перформанс был ярким. Но не тут-то было: номер разжег настоящий скандал в сетевом пространстве. Пользователи подчеркивали неуместность столь нескромных образов в выступлении на семейном шоу. Николь тогда была в прозрачном комбинезоне из сетки, а все самое интересное прикрывали детали из лакированной кожи.
Парашют
Неординарный наряд Шерзингер, цитирующий сафари-стиль, вызвал недоумение в Instagram звезды: фолловеры не поняли, что на ней надето. С чем только не сравнивали затейливый аутфит — и с парашютом, и с бумажным пакетом. «Как пакет для ланча», «Странный костюм», «Это парашют?», «Что это на вас?», — упражнялись в творчестве подписчики.
Латексные панталоны
Николь Шерзингер решила не изменять себе и на одном из эфиров талант-шоу появилась в мини-комбинезоне из кипенно-белого латекса. Скромный верх компенсировали ультракороткие шорты с оборками и колготки в сетку (кстати, еще один из любимых приемов певицы). Пока одни восхищались, другие осыпали звезду язвительными комментариями: «Вы красивая. Остановитесь», «Что на вас надето?», «Слишком стара для такого. Время переходить на новый уровень».
Кожаные шаровары
Один выход в свет в 2017 году — масса обсуждений. Микс из дерзкого топа с декольте и широких брюк с ультравысокой посадкой далеко не всех оставил равнодушными. «Не ваш стиль», «Что с нарядом? Что происходит с модой?», «Странный аутфит на прекрасной женщине», «Аладдин?», «Эти брюки ужасны», — негодовали сетевые fashion-эксперты.
Достается в Сети и Светлане Бондарчук, которую часто критикуют за длину юбок, декольте и нескромные танцы. О пяти самых обсуждаемых образах звезды читайте на Passion.ru.
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Фото: Instagram @nicolescherzinger / Globallook
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