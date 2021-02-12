Латексные панталоны и «мусорный» комбез: модные фиаско Николь Шерзингер

Один выход в свет в 2017 году — масса обсуждений. Микс из дерзкого топа с декольте и широких брюк с ультравысокой посадкой далеко не всех оставил равнодушными. «Не ваш стиль», «Что с нарядом? Что происходит с модой?», «Странный аутфит на прекрасной женщине», «Аладдин?», «Эти брюки ужасны», — негодовали сетевые fashion-эксперты.

Достается в Сети и Светлане Бондарчук, которую часто критикуют за длину юбок, декольте и нескромные танцы. О пяти самых обсуждаемых образах звезды читайте на Passion.ru.

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