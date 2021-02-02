Перья и наряды ультрамини: самые обсуждаемые образы Светланы Бондарчук
Фото: Instagram @a030aa
Платье с перьями
На одной из модных съемок Бондарчук блистала в силуэтном белом платье с нескромным декольте, декорированном перьями. Дополняли look дивы из 20-х классические лодочки на высоких шпильках, массивные серьги-цепи и элегантная прическа. Бекстейдж-видео буквально взорвало Instagram: что только не сыпалось в адрес звезды. «Пора задуматься, Светлана. Давно с ярмарки уже», «Обтягивающее платье на доске», «Чудо в перьях», — писали в комментариях.
Микрошорты
За экстремальную мини длину шорт и юбок Светлане Бондарчук достается не меньше, чем Яне Рудковской. Стоит только блеснуть в чем-то выше колен, как сразу толпа фэшн-экспертов из недр Сети так и норовит оставить ядовитый комментарий. Одно можно сказать точно: прятать бесконечно длинные и стройные ноги — настоящее преступление. Хотя многие считают иначе и с особенной яростью отыгрывались на стритстайл-образе с джинсовыми мини-шортами, «плечистым» блейзером и брутальными казаками. А как вам такой стильный трюк?
Бахрома
Излюбленная пища хейтеров — фотографии и видео с отпуска. Пока столица страдала от глубокого минуса, светская львица танцевала в небесном платье с бахромой на Мальдивах. «Зачем выставлять свое тело, да и возраст не юный», «Ну как взрослая серьезная женщина может себя так вести», «Что было — не вернешь», — злорадствовали в комментариях.
Монокини с эффектом «показалось»
Жаркие фото из Дубая вызывали не меньше «теплых» слов. Монокини с ярко-оранжевым лифом и эффектом голого тело смутило не один десяток фолловеров. «Отвратительный цвет купальника», «Чуть-чуть темнее бы загар и можно было бы испытывать оптические иллюзии», «Показалось…», «Купальник сменить!», «Купальник фигуру вам испортил», — делятся впечатлением в Instagram.
Кэрри Брэдшоу с Патриарших
По части умения носить и миксовать сочные цвета со Светланой конкурировать действительно трудно. Звезда всегда выводит новые формулы и выглядит в них максимально гармонично. Яркий пример — образ в духе Кэрри Брэдшоу для прогулки вдоль Патриарших прудов. Приговор из Сети — чрезмерная насыщенность оттенков и их абсолютная несовместимость.
Достается от диванных фэшн-критиков многим звездам. Часто получает гневные комментарии Кайли Дженнер, которая то и дело хвастается в Сети эксклюзивными дизайнерскими нарядами. Однажды ее вечернее платье даже сравнили с фольгой для запекания картофеля. Подробнее читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Instagram @a030aa
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