Перья и наряды ультрамини: самые обсуждаемые образы Светланы Бондарчук

По части умения носить и миксовать сочные цвета со Светланой конкурировать действительно трудно. Звезда всегда выводит новые формулы и выглядит в них максимально гармонично. Яркий пример — образ в духе Кэрри Брэдшоу для прогулки вдоль Патриарших прудов. Приговор из Сети — чрезмерная насыщенность оттенков и их абсолютная несовместимость.

Достается от диванных фэшн-критиков многим звездам. Часто получает гневные комментарии Кайли Дженнер, которая то и дело хвастается в Сети эксклюзивными дизайнерскими нарядами. Однажды ее вечернее платье даже сравнили с фольгой для запекания картофеля. Подробнее читайте на Passion.ru.