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Королевский размах: 3 образа для офиса, вдохновленные женами монархов

С постепенным возвращением в офис вопрос о смене пижамы на что-то куда более консервативное стоит все острее. Мы решили найти сразу три формулы, которые помогут сдружить дресс-код с комфортом и максимальной универсальностью. А для этого просмотрели хронику выходов монарших особ — Кейт Миддлтон, иорданской королевы Рании и других. Подводим итоги и рассказываем, что нужно, чтобы одеться, как первая леди!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Королева Рания

Фото: Globallook

Кейт Миддлтон: в оттенках латте

Во время тура по Шотландии Кейт Миддлтон показала целый арсенал безупречно скроенных пальто, включая любимое лазурное Catherine Walker, которое герцогиня носит вместо платья — на голое тело. Мы же обратили внимание на образ на базе классических брюк цвета латте и прямого двубортного пальто. Предлагаем повторить, добавив текстуру кожи, а для контраста — мягкий джемпер на молнии. Завершит аутфит сумка цвета карамели и пара брутальных часов, чтобы уследить за временем для самых важных встреч.

1. Сумка Fetiche, 32 900 руб. 2. Джемпер Yves Salomon, цена по запросу. 3. Брюки Studio 29, 5 900 руб. 4. Часы TAG Heuer, цена по запросу.
  1. Сумка Fetiche, 32 900 руб. 2. Джемпер Yves Salomon, цена по запросу. 3. Брюки Studio 29, 5 900 руб. 4. Часы TAG Heuer, цена по запросу.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

Королева Рания: жакет + брюки-палаццо

Иорданская королева Рания — образец элегантности, которая, впрочем, может себе позволить и ультрасоблазнительные легинсы, и конфетно-розовый костюм. Для успешного завершения переговоров и подписания контрактов на особо выгодных условиях выстраиваем образ вокруг свободного блейзера цвета графита и светлых брюк-палаццо. Последние моментально добавят несколько сантиметров к длине ног и еще пару нулей к сумме сделки (в вашу пользу, конечно же). Финальные штрихи — слингбэки на каблуке удобной высоты и минималистичный клатч.

1. Брюки Laroom, 19 500 руб. 2. Клатч Fetiche, 29 900 руб. 3. Серьги «Ювелирочка», 2 577 руб. 4. Блейзер Lime, 7 999 руб. 5. Туфли Vagabond, 8 800 руб.
  1. Брюки Laroom, 19 500 руб. 2. Клатч Fetiche, 29 900 руб. 3. Серьги «Ювелирочка», 2 577 руб. 4. Блейзер Lime, 7 999 руб. 5. Туфли Vagabond, 8 800 руб.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

Королева Летиция: принтованное платье

У кого заимствовать идеи образов с платьями, так это у испанской королевы Летиции. Ее Величество обожает принты, длину миди и акценты на талии. Вдохновляемся ее образом с платьем Victoria Beckham и алыми лодочками Carolina Herrera.

Графичные принты, допустимые в офисе, фасон «рубашка» и летящие ткани — гаранты того, что образ не проиграет. К черно-белой классике добавляйте акцентную обувь или сумку любого насыщенного оттенка: от изумруда до фуксии.

1. Туфли Sergio Rossi (No One), 59 490 руб. 2. Очки Bvlgari, цена по запросу. 3. Платье Mango, 6 499 руб.
  1. Туфли Sergio Rossi (No One), 59 490 руб. 2. Очки Bvlgari, цена по запросу. 3. Платье Mango, 6 499 руб.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

В базовых гардеробах первых леди уживаются дизайнерские вещи и одежда из масс-маркета, чинная элегантность и спортшик. Рассказываем, как собрать безупречную капсулу, как у Кейт Миддлтон, королевы Летиции и других монарших особ — подробности ищите на Passion.ru.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб