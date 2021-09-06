Королевский размах: 3 образа для офиса, вдохновленные женами монархов

Королева Летиция: принтованное платье

У кого заимствовать идеи образов с платьями, так это у испанской королевы Летиции. Ее Величество обожает принты, длину миди и акценты на талии. Вдохновляемся ее образом с платьем Victoria Beckham и алыми лодочками Carolina Herrera.

Графичные принты, допустимые в офисе, фасон «рубашка» и летящие ткани — гаранты того, что образ не проиграет. К черно-белой классике добавляйте акцентную обувь или сумку любого насыщенного оттенка: от изумруда до фуксии.