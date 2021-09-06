Королевский размах: 3 образа для офиса, вдохновленные женами монархов
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Фото: Globallook
Кейт Миддлтон: в оттенках латте
Во время тура по Шотландии Кейт Миддлтон показала целый арсенал безупречно скроенных пальто, включая любимое лазурное Catherine Walker, которое герцогиня носит вместо платья — на голое тело. Мы же обратили внимание на образ на базе классических брюк цвета латте и прямого двубортного пальто. Предлагаем повторить, добавив текстуру кожи, а для контраста — мягкий джемпер на молнии. Завершит аутфит сумка цвета карамели и пара брутальных часов, чтобы уследить за временем для самых важных встреч.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
Королева Рания: жакет + брюки-палаццо
Иорданская королева Рания — образец элегантности, которая, впрочем, может себе позволить и ультрасоблазнительные легинсы, и конфетно-розовый костюм. Для успешного завершения переговоров и подписания контрактов на особо выгодных условиях выстраиваем образ вокруг свободного блейзера цвета графита и светлых брюк-палаццо. Последние моментально добавят несколько сантиметров к длине ног и еще пару нулей к сумме сделки (в вашу пользу, конечно же). Финальные штрихи — слингбэки на каблуке удобной высоты и минималистичный клатч.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
Королева Летиция: принтованное платье
У кого заимствовать идеи образов с платьями, так это у испанской королевы Летиции. Ее Величество обожает принты, длину миди и акценты на талии. Вдохновляемся ее образом с платьем Victoria Beckham и алыми лодочками Carolina Herrera.
Графичные принты, допустимые в офисе, фасон «рубашка» и летящие ткани — гаранты того, что образ не проиграет. К черно-белой классике добавляйте акцентную обувь или сумку любого насыщенного оттенка: от изумруда до фуксии.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб
В базовых гардеробах первых леди уживаются дизайнерские вещи и одежда из масс-маркета, чинная элегантность и спортшик. Рассказываем, как собрать безупречную капсулу, как у Кейт Миддлтон, королевы Летиции и других монарших особ — подробности ищите на Passion.ru.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб