«Копыта», балетки и другая обувь, которую стоило выбросить еще 10 лет назад

Стрипы

Носить ботильоны-стрипы на гигантских платформах и выглядеть при этом шикарно — настоящая суперспособность Леди Гаги. После выхода в платье из сырого мяса удивлять публику певице все труднее, но запас идей, видимо, не иссякает. Почему бы и не прогуляться по Манхэттену, ловко балансируя на экстремальной высоте?

Вердикт: не повторять номер. Предлагаем заменить энергичной тренировкой для мышц ног и ягодиц.