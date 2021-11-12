«Копыта», балетки и другая обувь, которую стоило выбросить еще 10 лет назад
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Стрипы
Носить ботильоны-стрипы на гигантских платформах и выглядеть при этом шикарно — настоящая суперспособность Леди Гаги. После выхода в платье из сырого мяса удивлять публику певице все труднее, но запас идей, видимо, не иссякает. Почему бы и не прогуляться по Манхэттену, ловко балансируя на экстремальной высоте?
Вердикт: не повторять номер. Предлагаем заменить энергичной тренировкой для мышц ног и ягодиц.
Фото: Eastnews
Массивные ботильоны
Холли Берри не смутили 25 градусов тепла в Нью-Йорке: актриса твердо решила выгулять меха. А к ним подобрала джинсы-бойфренды, усыпанные кристаллами всех мастей, и ботильоны, которые давно оказались на задворках моды. Запомните врага в лицо: грубый (и очень высокий каблук), металлическая фурнитура, высота до щиколоток и массивная шнуровка. Альтернатива — брутальные берцы или челси на тракторной подошве.
Фото: Eastnews
Примеру Холли Берри последовала и Ники Хилтон, которая достала из недр гардероба замшевые ботильоны Christian Louboutin. К ней присоединилась сестра Пэрис, совершившая модную ошибку: совместила слингбэки Valentino с плотными зимними колготками.
Фото: Globallook
Туфли на платформе
Аврил Лавин душой осталась в 2007-м, когда исполняла роль бунтарки и кумира миллионов тинейджеров. Впрочем, с тех пор мало что изменилось, включая стиль певицы. Звезда до сих пор носит одежду с рокерскими мотивами и сочетает скинни-джинсы с туфлями-«копытами». Последние вы узнаете сразу: головокружительно высокие каблуки, платформа и, вероятнее всего, открытые мысы. Если они все еще хранятся в вашем гардеробе, избавьтесь от них. Или оставьте в качестве реликвии.
Фото: Eastnews
Латексные сапоги-чулки
Кристина Агилера показывает пример сапог, которые вам точно не понадобятся — разве что для костюмированных вечеринок. Лакированная кожа, латекс или эластичный текстиль — главные недруги стильных образов (если речь не идет о легендарных «чулках» Balenciaga Knife). Особенно когда вопрос касается ботфортов.
Фото: Eastnews
Балетки + скинни-джинсы
И снова Ники Хилтон, в последние годы превратившаяся из гламурной светской львицы в миссис Ротшильд — супругу банкира с известной фамилией и мать двоих детей. Зато модные привычки из 2000-х остались. Например, любовь к балеткам на плоском ходу и к сочетанию их со скинни-джинсами. Совет: забыть!
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали самые странные (и очень женственные) образы звездных мужчин с красных дорожек. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook