20 самых странных и женственных образов звездных мужчин: фото
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Билли Портер
52-летний Билли Портер знает, как не только привлечь к себе внимание, но и удержать его. Чего стоит один его выход на церемонию «Грэмми» в январе 2020-го, страсти по которому не утихали еще долго. Актер появился в блестящем total look на базе облегающего комбинезона и кроп-жакета, созданных специально для него дизайнером Скоттом Стаденбергом. По красной дорожке Портер щеголял в ботильонах Coach, усыпанных кристаллами, но одного дефиле было мало. Артист показал мини-перформанс со шляпой, которая автоматически «зашторивалась» мерцающей бахромой.
Фото: Globallook
Джордан Рот
На одном из недавних светских мероприятий Джордан Рот появился в мужском платье с принтом по мотивам античного искусства. Театральный режиссер пристально следит за новинками. Например, этот наряд Thom Browne впервые увидел свет на недавней Неделе моды в Нью-Йорке. Ловите спойлер на весну: судя по подиумным трендам, платья станут абсолютными мастхэвами для мужчин.
Фото: Eastnews
Трой Сиван
Трой Сиван выгулял на Met Gala безукоризненное черное платье, которому может позавидовать любая. Наряд от Altu World — эксклюзив во всех смыслах: выход австралийского певца в нем стал превью к запуску бренда. А стоит за ним известный дизайнер Джозеф Альтузарра.
Сиван дополнил образ брутальными ботильонами на массивных каблуках, микросумкой и увесистым колье Cartier.
Фото: Dpa
Фред Армизен
А вот Фред Армизен предпочел все же остаться в классическом костюме и при галстуке. Не заскучать от чинного образа актеру помог необычный аксессуар — клыки вампира, которые выглядели максимально реалистично.
Фото: Globallook
Эзра Миллер
Эзра Миллер любит удивлять: то примерит образ белоснежной птицы, то перетянет талию корсетом. Один из самых запоминающихся выходов актера стоит взять на вооружение для холодной зимы. Миллер появился на красной дорожке во всеобъемлющем пуховике, в капоре и дутых варежках. Все — от Moncler.
Фото: Globallook
Ранее мы обсуждали самые нескромные платья селебрити на светских мероприятиях: от роскошной алой комбинации Беллы Хадид до распахнувшегося винтажного кимоно Рианны. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews