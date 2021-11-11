20 самых странных и женственных образов звездных мужчин: фото

Билли Портер

52-летний Билли Портер знает, как не только привлечь к себе внимание, но и удержать его. Чего стоит один его выход на церемонию «Грэмми» в январе 2020-го, страсти по которому не утихали еще долго. Актер появился в блестящем total look на базе облегающего комбинезона и кроп-жакета, созданных специально для него дизайнером Скоттом Стаденбергом. По красной дорожке Портер щеголял в ботильонах Coach, усыпанных кристаллами, но одного дефиле было мало. Артист показал мини-перформанс со шляпой, которая автоматически «зашторивалась» мерцающей бахромой.