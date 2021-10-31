«Хвост» Джоли, старые туфли Байдена и другие модные провалы октября

В сентябре звезды терпели поражение за поражением: Меган Маркл выступила на тему неравенства в платье за 328 000 рублей и украшениях более чем за 1,5 миллиона, Брижит Макрон вышла на встречу с президентом Чили в грязных туфлях, а Владимир Жириновский во время дебатов лишился брюк. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.