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«Хвост» Джоли, старые туфли Байдена и другие модные провалы октября

Следующая неделя объявлена выходной, и на светскую жизнь рассчитывать не приходится. Зато октябрь был насыщен мероприятиями — долгожданными премьерами фильмов и премиями в разных областях. Вспоминаем, как это было, а заодно обсуждаем самые громкие модные провалы знаменитостей в этом месяце!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анджелина Джоли

Фото: Globallook

Анджелина Джоли

За Анджелиной Джоли, затаив дыхание, наблюдал весь мир. Актриса представляла фильм «Вечные» в разных точках мира — в Лос-Анджелесе, Лондоне, а затем и в Риме. Для каждого выхода — новый умопомрачительный образ. Как, например, с силуэтным «металлическим» платьем Atelier Versace, которое безукоризненно подчеркивало роскошные изгибы тела. Однако пользователи Сети нашли к чему придраться: объектом насмешек стала прическа с неудачно наращенными волосами.

Анджелина Джоли

Анджелина Джоли

Фото: Globallook

Джо Байден

Джо Байден, разумеется, тоже не сидел, сложа руки. На конец месяца у президента запланирован саммит в Риме, куда он поспешил вместе с супругой. К безупречно выглаженному пиджаку глава Соединенных Штатов добавил любимые туфли, которые заносил до потертостей. К тому же, не начищенные до блеска.

Джо и Джилл Байден

Джо и Джилл Байден

Фото: Globallook

Лиззо

А Лиззо и вовсе без комплексов: на вечеринку к Карди Би рэперша пришла в абсолютно прозрачном платье-сетке от Matthew Reisman Collection, щедро усыпанном кристаллами. А под ним — лишь телесные трусы и никакого бра.

Лиззо

Лиззо

Фото: Eastnews

Милла Йовович

На презентации книги в Лос-Анджелесе Милла Йовович решила примерить образ пин-ап, но что-то пошло не так. То ли блузка Miu Miu в крупный горошек не к лицу, то ли плотные поблескивающие колготки не совместимы с сатиновыми шортами.

Милла Йовович

Милла Йовович

Фото: Globallook

Вера Вонг

На благотворительный вечер в Нью-Йорке 72-летняя Вера Вонг пришла в шелковых «панталонах» собственного производства. Аутфит восхитил гораздо меньше, чем роскошь свадебных платьев бренда, зато стройности ног дизайнера остается только позавидовать.

Вера Вонг

Вера Вонг

Фото: Globallook

Элизабет Беррингтон

На премьеру фильма «Спенсер» в рамках 65-го кинофестиваля BFI в Лондоне Элизабет Беррингтон нарядилась так, будто долго не знала, что надеть. Поэтому решила совместить все лучшее сразу: леопардовый принт и целый сборник по ботанике.

Элизабет Беррингтон

Элизабет Беррингтон

Фото: Dpa

В сентябре звезды терпели поражение за поражением: Меган Маркл выступила на тему неравенства в платье за 328 000 рублей и украшениях более чем за 1,5 миллиона, Брижит Макрон вышла на встречу с президентом Чили в грязных туфлях, а Владимир Жириновский во время дебатов лишился брюк. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews / Instagram