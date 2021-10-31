«Хвост» Джоли, старые туфли Байдена и другие модные провалы октября
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Анджелина Джоли
За Анджелиной Джоли, затаив дыхание, наблюдал весь мир. Актриса представляла фильм «Вечные» в разных точках мира — в Лос-Анджелесе, Лондоне, а затем и в Риме. Для каждого выхода — новый умопомрачительный образ. Как, например, с силуэтным «металлическим» платьем Atelier Versace, которое безукоризненно подчеркивало роскошные изгибы тела. Однако пользователи Сети нашли к чему придраться: объектом насмешек стала прическа с неудачно наращенными волосами.
Фото: Globallook
Джо Байден
Джо Байден, разумеется, тоже не сидел, сложа руки. На конец месяца у президента запланирован саммит в Риме, куда он поспешил вместе с супругой. К безупречно выглаженному пиджаку глава Соединенных Штатов добавил любимые туфли, которые заносил до потертостей. К тому же, не начищенные до блеска.
Фото: Globallook
Лиззо
А Лиззо и вовсе без комплексов: на вечеринку к Карди Би рэперша пришла в абсолютно прозрачном платье-сетке от Matthew Reisman Collection, щедро усыпанном кристаллами. А под ним — лишь телесные трусы и никакого бра.
Фото: Eastnews
Милла Йовович
На презентации книги в Лос-Анджелесе Милла Йовович решила примерить образ пин-ап, но что-то пошло не так. То ли блузка Miu Miu в крупный горошек не к лицу, то ли плотные поблескивающие колготки не совместимы с сатиновыми шортами.
Фото: Globallook
Вера Вонг
На благотворительный вечер в Нью-Йорке 72-летняя Вера Вонг пришла в шелковых «панталонах» собственного производства. Аутфит восхитил гораздо меньше, чем роскошь свадебных платьев бренда, зато стройности ног дизайнера остается только позавидовать.
Фото: Globallook
Элизабет Беррингтон
На премьеру фильма «Спенсер» в рамках 65-го кинофестиваля BFI в Лондоне Элизабет Беррингтон нарядилась так, будто долго не знала, что надеть. Поэтому решила совместить все лучшее сразу: леопардовый принт и целый сборник по ботанике.
Фото: Dpa
В сентябре звезды терпели поражение за поражением: Меган Маркл выступила на тему неравенства в платье за 328 000 рублей и украшениях более чем за 1,5 миллиона, Брижит Макрон вышла на встречу с президентом Чили в грязных туфлях, а Владимир Жириновский во время дебатов лишился брюк. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Instagram