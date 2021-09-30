Грязные туфли Макрон и нелепое платье Маркл: модные провалы звезд в сентябре
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Фото: Dpa
Меган Маркл
В центре самого громкого скандала месяца оказалась Меган Маркл — собственно, ей не впервые. Коварные комментаторы преследуют ее и после «Мегзита». Не так давно экс-герцогиня вместе с супругом выступила против неравенства в отношении вакцинации от COVID-19. Маркл возмутилась, что лишь 10 стран получают препарат без ограничений, остальные же вынуждены ждать своей очереди.
Фото: Dpa
На сцену Маркл взобралась в крошечном платье Valentino за 4 500 долларов (около 328 000 рублей), которое дополнила украшениями Cartier — серьгами за 12 000 долларов (около 873 400 рублей) и браслетом за 6 900 долларов (502 500 рублей). Образ, на который Меган спустила почти 2 миллиона рублей, вызвал шквал возмущений. Особенно в контексте мероприятия, на котором герцогиня вещала о равенстве.
Брижит Макрон
Фото: Eastnews
В начале сентября президент Чили Себастьян Пиньера посетил Елисейский дворец, где его радушно встретили Эмманюэль и Брижит Макрон. К безупречно скроенному платью-футляру полуночно-синего цвета первая леди Франции подобрала замшевые лодочки. С ними и произошел конфуз: по пути к главе государства Брижит выпачкала мысы туфель и не заметила этого.
Владимир Жириновский
Фото: Globallook
Во время дебатов Владимир Жириновский настолько увлекся спором с оппонентом, что потерял брюки. Представитель лидера ЛДПР тут же сориентировался и прокомментировал, что виновник инцидента — звукооператор, который плохо закрепил ремень с передатчиками звука.
Валерия Кауфман
Фото: Globallook
9-й день Венецианского кинофестиваля стал самым запоминающимся благодаря появлению на красной дорожке 27-летней Виктории Кауфман. Российская модель выбрала платье Balmain с экстремальным декольте. Плотный корсет то и дело соскальзывал с груди, оголяя ее перед объективами фотографов.
Селена Гомес
Фото: Globallook
Селену Гомес преследует статус лучшей пассии для Джастина Бибера, из-за чего на Met Gala хейтеры довели супругу исполнителя Хейли Болдуин до слез. Тем временем Гомес не забывает показать, кто здесь главная модница, и регулярно экспериментирует с образами. Один из недавних — с трикотажным платьем актуального цвета рабочей спецовки, в котором она разгуливала по Нью-Йорку. Вот незадача: бодипозитивное нижнее белье предательски показалось через тонкую ткань.
Тейяна Тейлор
Фото: Dpa
Певица Тейяна Тейлор блистала на Met Gala, причем в прямом смысле. Звезда выбрала образ в духе нулевых с ультрасоблазнительным платьем с открытой спиной. Юбка, которая слишком низко сидела на бедрах, без конца спадала и в какой-то момент открыла все самое интересное публике.
Фото: Eastnews / Dpa / Globallook