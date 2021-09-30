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Грязные туфли Макрон и нелепое платье Маркл: модные провалы звезд в сентябре

Сентябрь был насыщен светскими мероприятиями, и мир несказанно рад возвращению в прежний ритм. За один месяц пронеслись Венецианский кинофестиваль и «Кинотавр», итальянский уикенд Dolce & Gabbana, Met Gala и Недели моды. За главными событиями наблюдал и Passion.ru, а заодно и следил за модными фиаско звезд. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Меган Маркл и принц Уильям

Фото: Dpa

Меган Маркл

В центре самого громкого скандала месяца оказалась Меган Маркл — собственно, ей не впервые. Коварные комментаторы преследуют ее и после «Мегзита». Не так давно экс-герцогиня вместе с супругом выступила против неравенства в отношении вакцинации от COVID-19. Маркл возмутилась, что лишь 10 стран получают препарат без ограничений, остальные же вынуждены ждать своей очереди.

Меган Маркл

Меган Маркл

Фото: Dpa

На сцену Маркл взобралась в крошечном платье Valentino за 4 500 долларов (около 328 000 рублей), которое дополнила украшениями Cartier — серьгами за 12 000 долларов (около 873 400 рублей) и браслетом за 6 900 долларов (502 500 рублей). Образ, на который Меган спустила почти 2 миллиона рублей, вызвал шквал возмущений. Особенно в контексте мероприятия, на котором герцогиня вещала о равенстве.

Брижит Макрон

Брижит Макрон и Себастьян Пиньера

Брижит Макрон и Себастьян Пиньера

Фото: Eastnews

В начале сентября президент Чили Себастьян Пиньера посетил Елисейский дворец, где его радушно встретили Эмманюэль и Брижит Макрон. К безупречно скроенному платью-футляру полуночно-синего цвета первая леди Франции подобрала замшевые лодочки. С ними и произошел конфуз: по пути к главе государства Брижит выпачкала мысы туфель и не заметила этого.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

Фото: Globallook

Во время дебатов Владимир Жириновский настолько увлекся спором с оппонентом, что потерял брюки. Представитель лидера ЛДПР тут же сориентировался и прокомментировал, что виновник инцидента — звукооператор, который плохо закрепил ремень с передатчиками звука.

Валерия Кауфман

Валерия Кауфман

Валерия Кауфман

Фото: Globallook

9-й день Венецианского кинофестиваля стал самым запоминающимся благодаря появлению на красной дорожке 27-летней Виктории Кауфман. Российская модель выбрала платье Balmain с экстремальным декольте. Плотный корсет то и дело соскальзывал с груди, оголяя ее перед объективами фотографов.

Селена Гомес

Селена Гомес

Селена Гомес

Фото: Globallook

Селену Гомес преследует статус лучшей пассии для Джастина Бибера, из-за чего на Met Gala хейтеры довели супругу исполнителя Хейли Болдуин до слез. Тем временем Гомес не забывает показать, кто здесь главная модница, и регулярно экспериментирует с образами. Один из недавних — с трикотажным платьем актуального цвета рабочей спецовки, в котором она разгуливала по Нью-Йорку. Вот незадача: бодипозитивное нижнее белье предательски показалось через тонкую ткань.

Тейяна Тейлор

Тейяна Тейлор

Тейяна Тейлор

Фото: Dpa

Певица Тейяна Тейлор блистала на Met Gala, причем в прямом смысле. Звезда выбрала образ в духе нулевых с ультрасоблазнительным платьем с открытой спиной. Юбка, которая слишком низко сидела на бедрах, без конца спадала и в какой-то момент открыла все самое интересное публике.

Фото: Eastnews / Dpa / Globallook