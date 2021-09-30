Грязные туфли Макрон и нелепое платье Маркл: модные провалы звезд в сентябре

Меган Маркл

В центре самого громкого скандала месяца оказалась Меган Маркл — собственно, ей не впервые. Коварные комментаторы преследуют ее и после «Мегзита». Не так давно экс-герцогиня вместе с супругом выступила против неравенства в отношении вакцинации от COVID-19. Маркл возмутилась, что лишь 10 стран получают препарат без ограничений, остальные же вынуждены ждать своей очереди.