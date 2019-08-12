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Самые эффектные образы Перминовой, Маркл и других звездных мам для прогулок с детьми: фото

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Instagram
Удобство – то, что ценят молодые мамы в повседневной одежде. Известные модницы доказывают: чтобы выглядеть стильно, необязательно жертвовать комфортом. Спорт-шик, кроссовки, платья свободного силуэта – эти и другие модные идеи черпаем из аутфитов звездных мам!

Ким Кардашьян

Фото: Instagram

Главная любительница неона и латексных мини-платьев сделала выбор в пользу широких брюк с этническими мотивами и черного топа с открытой спиной. Но с обувью Ким себе явно не изменяет – образ дополнили остромодные вьетнамки на каблуке.

Елена Перминова

Фото: Instagram

Многодетная мама Перминова – настоящая икона стиля. В ее арсенале – джинсы высокой посадки, укороченные блузки с объемными рукавами и любимая обувь модели – массивные сапоги-казаки.

Меган Маркл

Фото: Eastnews

Для первого выхода с новорожденным Арчи Маркл выбрала максимально свободное платье цвета хаки, а стильные очки-броулайнеры прятали лицо герцогини Сессекской от назойливых папарацци.

Кейт Миддлтон

Фото: Instagram

Лайфхак от герцогини Кембриджской: свободное платье-миди с мелким цветочным принтом – отличное решение для прогулки с маленькими принцами и принцессами. Выглядит всегда элегантно, не стесняет движений, а главное – не нарушает королевский протокол.

Королева Летиция

Фото: Globallook

Летиция Ортис демонстрирует выдержанные лаконичные образы на основе миди-платьев. Для одного из последних семейных выходов испанская королева выбрала минималистичное платье молочно-белого цвета и дополнила его яркой текстильной сумкой.

Ирина Шейк

Фото: Globallook

Несмотря на громкий разрыв с Брэдли Купером, Ирина Шейк выглядит потрясающе и не скрывает стройные ноги даже на прогулки с маленькой Леей. Образ с ультракороткой туникой модель дополнила велосипедками, курткой из черного денима и грубыми байкерскими ботинками.

Кайли Дженнер

Фото: Instagram

Кайли Дженнер верна своему эксцентричному стилю и активно приобщает к нему годовалую Сторми. Выбор Дженнер – платья по фигуре и максимально яркая палитра.

Наталья Водянова

Фото: Instagram

Стиль Водяновой – всегда женственный и элегантный. Супермодель нередко делает ставку на светлую гамму, которую разбавляет яркими акцентами. На прогулку с сыном Наталья надела кремовую блузку, легкую красную юбку с растительным принтом и плетеную шляпку с контрастной лентой.

Кортни Кардашьян

Фото: Instagram

Старшая из семейства Кардашьян не упускает возможности продемонстрировать тонкую талию и подтянутый пресс, поэтому микротопы в ее гардеробе занимают главные позиции. Их она умело комбинирует с денимом и строгими костюмами.

Регина Тодоренко

Фото: Instagram

Молодая мама не изменяет любимому стилю casual, отдавая предпочтение широким брюкам, принтованным футболкам и удобным кроссовкам. Акцент в лаконичных образах Тодоренко переводит на цвет.

Анна Нетребко

Фото: Instagram

Проводя время с сыном, Нетребко смело надевает платья-миди с яркими принтами, эффектную обувь, добавляет максимум аксессуаров. На высоких каблуках оперная певица не только выступает, но и свободно гуляет по улицам европейских городов.

Ева Лонгория

Фото: Instagram

Ева Лонгория оставляет элегантные брючные костюмы и платья, и надевает максимально свободные вещи – рубашки oversize, объемные толстовки и спортивные брюки. Главным аксессуаром становится бронзовый загар актрисы, который она подчеркивает светлой палитрой цветов.

Ксения Бородина

Фото: Instagram

Брючные костюмы в пижамном стиле, удлиненные рубашки и туники составили основу гардероба Ксении во время итальянских каникул. На велопрогулки с дочкой телеведущая выбирала расслабленные образы с комфортной обувью и вместительными сумками.

Елена Темникова

Фото: Instagram

Привычные образы в стиле спорт-шик Темникова заменила на легкое белое платье в крупную контрастную клетку. Образ для прогулки вдоль побережья певица дополнила трендовыми узкими очками в оправе «кошачий глаз».

Светлана Лобода

Фото: Instagram

Для утренней прогулки звезда выбрала удлиненный лонгслив, будто снятый с мужского плеча, кожаные шлепанцы в тон. Комфортный аутфит для прогулки с дочерью и питомцем на природе заметно отличается от тех эксцентричных нарядов, что звезда обычно демонстрирует в своем аккаунте.

Виктория Боня

Фото: Instagram

Нежные цветочные платья и легкие ткани – простой секрет выигрышных сочетаний от Виктории Бони. На Анджелине – белое платье футболка с ярким декором в этническом стиле, которое отлично рифмуется с образом мамы.

Анастасия Костенко

Фото: Instagram

Молодая мама и жена Дмитрия Тарасова предпочитает свободные силуэты и нежные цвета. К тому же, нередко появляется в одежде из масс-маркета. Для прогулки по Риму Анастасия Костенко надела шифоновое платье Zara в молочном оттенке с белыми шортами и массивными кроссовками.

Алена Водонаева

Фото: Instagram

Стиль Алены Водонаевой и ее сына на одной волне: неон, яркие кроссовки, принтованные футболки и oversize. Звезда проводит лето в солнечном Лос-Анджелесе и выбирает комфортные спортивные аутфиты на основе свободных толстовок пудровых оттенков, брюк-джоггеров и домашних тапочек.

Яна Рудковская

Фото: Instagram

Проводя время с сыном в саду, Яна Рудковская не изменяет любви к модным брендам. Правда, вместо каблуков и пышных платьев – босые ноги «пижамный» костюм с монограммами Louis Vuitton.

Образ какой звездной мамы вам понравился больше всего?

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram, Globallook, Eastnews

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