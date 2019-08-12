Самые эффектные образы Перминовой, Маркл и других звездных мам для прогулок с детьми: фото

Для утренней прогулки звезда выбрала удлиненный лонгслив, будто снятый с мужского плеча, кожаные шлепанцы в тон. Комфортный аутфит для прогулки с дочерью и питомцем на природе заметно отличается от тех эксцентричных нарядов, что звезда обычно демонстрирует в своем аккаунте.

Виктория Боня