Самые эффектные образы Перминовой, Маркл и других звездных мам для прогулок с детьми: фото

Ким Кардашьян
Главная любительница неона и латексных мини-платьев сделала выбор в пользу широких брюк с этническими мотивами и черного топа с открытой спиной. Но с обувью Ким себе явно не изменяет – образ дополнили остромодные вьетнамки на каблуке.
Елена Перминова
Многодетная мама Перминова – настоящая икона стиля. В ее арсенале – джинсы высокой посадки, укороченные блузки с объемными рукавами и любимая обувь модели – массивные сапоги-казаки.
Меган Маркл
Фото: Eastnews
Для первого выхода с новорожденным Арчи Маркл выбрала максимально свободное платье цвета хаки, а стильные очки-броулайнеры прятали лицо герцогини Сессекской от назойливых папарацци.
Кейт Миддлтон
Лайфхак от герцогини Кембриджской: свободное платье-миди с мелким цветочным принтом – отличное решение для прогулки с маленькими принцами и принцессами. Выглядит всегда элегантно, не стесняет движений, а главное – не нарушает королевский протокол.
Королева Летиция
Фото: Globallook
Летиция Ортис демонстрирует выдержанные лаконичные образы на основе миди-платьев. Для одного из последних семейных выходов испанская королева выбрала минималистичное платье молочно-белого цвета и дополнила его яркой текстильной сумкой.
Ирина Шейк
Фото: Globallook
Несмотря на громкий разрыв с Брэдли Купером, Ирина Шейк выглядит потрясающе и не скрывает стройные ноги даже на прогулки с маленькой Леей. Образ с ультракороткой туникой модель дополнила велосипедками, курткой из черного денима и грубыми байкерскими ботинками.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер верна своему эксцентричному стилю и активно приобщает к нему годовалую Сторми. Выбор Дженнер – платья по фигуре и максимально яркая палитра.
Наталья Водянова
Стиль Водяновой – всегда женственный и элегантный. Супермодель нередко делает ставку на светлую гамму, которую разбавляет яркими акцентами. На прогулку с сыном Наталья надела кремовую блузку, легкую красную юбку с растительным принтом и плетеную шляпку с контрастной лентой.
Кортни Кардашьян
Старшая из семейства Кардашьян не упускает возможности продемонстрировать тонкую талию и подтянутый пресс, поэтому микротопы в ее гардеробе занимают главные позиции. Их она умело комбинирует с денимом и строгими костюмами.
Регина Тодоренко
Молодая мама не изменяет любимому стилю casual, отдавая предпочтение широким брюкам, принтованным футболкам и удобным кроссовкам. Акцент в лаконичных образах Тодоренко переводит на цвет.
Анна Нетребко
Проводя время с сыном, Нетребко смело надевает платья-миди с яркими принтами, эффектную обувь, добавляет максимум аксессуаров. На высоких каблуках оперная певица не только выступает, но и свободно гуляет по улицам европейских городов.
Ева Лонгория
Ева Лонгория оставляет элегантные брючные костюмы и платья, и надевает максимально свободные вещи – рубашки oversize, объемные толстовки и спортивные брюки. Главным аксессуаром становится бронзовый загар актрисы, который она подчеркивает светлой палитрой цветов.
Ксения Бородина
Брючные костюмы в пижамном стиле, удлиненные рубашки и туники составили основу гардероба Ксении во время итальянских каникул. На велопрогулки с дочкой телеведущая выбирала расслабленные образы с комфортной обувью и вместительными сумками.
Елена Темникова
Привычные образы в стиле спорт-шик Темникова заменила на легкое белое платье в крупную контрастную клетку. Образ для прогулки вдоль побережья певица дополнила трендовыми узкими очками в оправе «кошачий глаз».
Светлана Лобода
Для утренней прогулки звезда выбрала удлиненный лонгслив, будто снятый с мужского плеча, кожаные шлепанцы в тон. Комфортный аутфит для прогулки с дочерью и питомцем на природе заметно отличается от тех эксцентричных нарядов, что звезда обычно демонстрирует в своем аккаунте.
Виктория Боня
Нежные цветочные платья и легкие ткани – простой секрет выигрышных сочетаний от Виктории Бони. На Анджелине – белое платье футболка с ярким декором в этническом стиле, которое отлично рифмуется с образом мамы.
Анастасия Костенко
Молодая мама и жена Дмитрия Тарасова предпочитает свободные силуэты и нежные цвета. К тому же, нередко появляется в одежде из масс-маркета. Для прогулки по Риму Анастасия Костенко надела шифоновое платье Zara в молочном оттенке с белыми шортами и массивными кроссовками.
Алена Водонаева
Стиль Алены Водонаевой и ее сына на одной волне: неон, яркие кроссовки, принтованные футболки и oversize. Звезда проводит лето в солнечном Лос-Анджелесе и выбирает комфортные спортивные аутфиты на основе свободных толстовок пудровых оттенков, брюк-джоггеров и домашних тапочек.
Яна Рудковская
Проводя время с сыном в саду, Яна Рудковская не изменяет любви к модным брендам. Правда, вместо каблуков и пышных платьев – босые ноги «пижамный» костюм с монограммами Louis Vuitton.
Образ какой звездной мамы вам понравился больше всего?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram, Globallook, Eastnews
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