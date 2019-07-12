В Голливуде как дома: Алена Водонаева надела тапочки с кроликами на прогулку по «Аллее славы»

В ритме мегаполиса с комфортом: Водонаева составила максимально расслабленный образ на основе объемного худи и широких брюк-джоггеров. Казалось бы, ничего необычного, однако, вместо кроссовок на ногах звезды оказались пушистые тапки с маленькими ушастыми мордашками. В них она прошлась по звездам Квентина Тарантино и Оззи Осборна, а затем повеселилась с сыном в бассейне с шариками.