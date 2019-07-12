В Голливуде как дома: Алена Водонаева надела тапочки с кроликами на прогулку по «Аллее славы»

В ритме мегаполиса с комфортом: Водонаева составила максимально расслабленный образ на основе объемного худи и широких брюк-джоггеров. Казалось бы, ничего необычного, однако, вместо кроссовок на ногах звезды оказались пушистые тапки с маленькими ушастыми мордашками. В них она прошлась по звездам Квентина Тарантино и Оззи Осборна, а затем повеселилась с сыном в бассейне с шариками.
Водонаева умеет подбирать яркие аутфиты и миксовать сезонные тренды. Недавно звезда поделилась неоновым тотал-луком, зарифмовав легкое платье-комбинацию с толстовкой oversize и цветными кроссовками.
А вы смогли бы выйти на прогулку в домашних тапочках?
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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