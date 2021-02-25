Как стильно одеться в межсезонье: 3 модные согревающие идеи
Фото: Instagram @laura_eguizabal
Идеальная база
Фото: Архивы пресс-служб
Уже хочется, чтобы весеннее солнце обезоружило нас. Вернее, забрало необходимость в громоздких многослойных образах для спасения от коварного минуса за окном. И тогда на смену всеобъемлющим пуховикам и безразмерным шерстяным свитерам придут бланковые рубашки, будто позаимствованные у бойфренда, и любимые джинсы, под которые уже не нужно надевать термобелье. Эту пару мы предлагаем замиксовать с лаконичными ботильонами на kitten heel, добавить фактурное пальто-кокон и сумку из мягкой кожи на брутальной цепи.
Спортшик
Фото: Архивы пресс-служб
С трикотажем трудно конкурировать в создании расслабленных образов на каждый день. И не будем. Берем уже полюбившиеся клеши, бланковую рубашку и кардиган цвета фисташек. К трио любезно присоединятся массивные кроссовки брутального силуэта, объемная сумка из мягкой кожи и бейсболка. Финальный штрих — любое базовое пальто длины мидакси или классический тренч.
Монохромный образ
Фото: Архивы пресс-служб
Все оттенки кремового уверенно занимают главные позиции в палитре сезона. Перейти на светлую сторону придется даже преданным любительницам total black. В этой миссии предлагаем вооружиться безупречно скроенным блейзером и свободными брюками, а их зарифмовать с высокими сапогами на миниатюрных каблуках, как это делает инфлюенсер Рикке Крефтинг. Сверху — тренч, которым точно нужно обзавестись и держать на все случаи жизни, а в руки — все еще актуальную сумку-багет.
Фото: Instagram @rikkekrefting
Ранее мы рассказывали об одном из главных цветов сезона, и это — конфетный розовый. Как вписать его в образы на каждый день — ищите в материале Passion.ru.
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Фото: Instagram / архивы пресс-служб
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