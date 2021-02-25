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Как стильно одеться в межсезонье: 3 модные согревающие идеи

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Лаура Эгвизабал

Фото: Instagram @laura_eguizabal

Приближаем весеннее тепло модными задумками на грядущий сезон. А пока погода не позволяет беззаботно бежать на свидания в летящих платьях и мюли, предлагаем законспектировать пару идей. За вдохновением обращайтесь к блогам инфлюенсеров со всего мира, в частности, скандинавских фэшионисток — они знают наверняка, как одеваться, если погода капризничает. В рейтинге самых актуальных сочетаний — монохром, среди выигрышных ставок — та, что на идеальную базу. Разбираемся, что к чему!

Идеальная база

  1. Ботильоны Alla Pugachova, цена по запросу. 2. Джинсы Levi's, цена по запросу. 3. Пальто Mango, 9 999 руб. 4. Рубашка Lime, 3 599 руб. 5. Сумка Sandro, 39 900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Уже хочется, чтобы весеннее солнце обезоружило нас. Вернее, забрало необходимость в громоздких многослойных образах для спасения от коварного минуса за окном. И тогда на смену всеобъемлющим пуховикам и безразмерным шерстяным свитерам придут бланковые рубашки, будто позаимствованные у бойфренда, и любимые джинсы, под которые уже не нужно надевать термобелье. Эту пару мы предлагаем замиксовать с лаконичными ботильонами на kitten heel, добавить фактурное пальто-кокон и сумку из мягкой кожи на брутальной цепи.

Спортшик

  1. Кроссовки Skechers, 5 999 руб. 2. Рубашка H&M, 1 599 руб. 3. Серьги Tous, 8 700 руб. 4. Бейсболка Y-3, 5 671 руб. 5. Кардиган Sandro, цена по запросу. 6. Брюки Mango, 3 599 руб. 7. Сумка Pinko, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб

С трикотажем трудно конкурировать в создании расслабленных образов на каждый день. И не будем. Берем уже полюбившиеся клеши, бланковую рубашку и кардиган цвета фисташек. К трио любезно присоединятся массивные кроссовки брутального силуэта, объемная сумка из мягкой кожи и бейсболка. Финальный штрих — любое базовое пальто длины мидакси или классический тренч.

Монохромный образ

  1. Сапоги Magda Butrym (yoox.com), 34 700 руб. 2. Блейзер Lime, 6 999 руб. 3. Тренч H&M, 4 999 руб. 4. Брюки Lime, 4 999 руб. 5. Сумка Mango, 2 499 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Все оттенки кремового уверенно занимают главные позиции в палитре сезона. Перейти на светлую сторону придется даже преданным любительницам total black. В этой миссии предлагаем вооружиться безупречно скроенным блейзером и свободными брюками, а их зарифмовать с высокими сапогами на миниатюрных каблуках, как это делает инфлюенсер Рикке Крефтинг. Сверху — тренч, которым точно нужно обзавестись и держать на все случаи жизни, а в руки — все еще актуальную сумку-багет.

Рикке Крефтинг

Фото: Instagram @rikkekrefting

Ранее мы рассказывали об одном из главных цветов сезона, и это — конфетный розовый. Как вписать его в образы на каждый день — ищите в материале Passion.ru.

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Фото: Instagram / архивы пресс-служб

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