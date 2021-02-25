Как стильно одеться в межсезонье: 3 модные согревающие идеи

Уже хочется, чтобы весеннее солнце обезоружило нас. Вернее, забрало необходимость в громоздких многослойных образах для спасения от коварного минуса за окном. И тогда на смену всеобъемлющим пуховикам и безразмерным шерстяным свитерам придут бланковые рубашки, будто позаимствованные у бойфренда, и любимые джинсы, под которые уже не нужно надевать термобелье. Эту пару мы предлагаем замиксовать с лаконичными ботильонами на kitten heel, добавить фактурное пальто-кокон и сумку из мягкой кожи на брутальной цепи.

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