Модели «микро» и забавные «салфетницы»: самые модные сумки этой весны
Фото: Vogue.com
«Салфетницы»
Фото: Vogue.com
Модный дом Fendi настаивает на том, чтобы носить миниатюрные сумки на тонких цепочках, укрытые ажурными салфетками. Стильный трюк ассоциируется с интерьерами советского времени и теми самыми салфетками, которыми наши бабушки накрывали телевизоры и швейные машинки. Отличный ход для тех, кому наскучило оборачивать шелковые твилли вокруг ручек.
Микросумки
Фото: Vogue.com
В актуальные сумки весна-лето 2021, по всей видимости, поместятся лишь аирподс или крошечная конфета. У Chanel они настолько маленькие, что их легко потерять из виду. Поэтому Виржини Виар решила надежно закрепить их на брутальных браслетах и поясах-цепях. Чуть более практичные модели встретились у Miu Miu: крошечные ридикюли с металлическими фермуарами приобрели насыщенные оттенки и текстуры.
Коврик для йоги
Фото: Vogue.com
На случай если утром у вас йога, а вечером свидание, берите на заметку идею из весенней коллекции Acne Studios. Модный дом предлагает брать с собой вместительные сумки, напоминающие свернутый коврик для йоги. Кажется, идеальное решение для тех, кто предпочитает все свое носить с собой.
Все и сразу
Фото: Vogue.com
Не можете определиться? И не нужно! Дизайнеры настаивают на том, чтобы в этом сезоне вы миксовали все лучшее сразу. Донателла Версаче поэкспериментировала со цветом, добавив к сумкам классических форм контрастные детали: массивные цепи, будто плетеные из сладкой карамели, и миниатюрные портмоне. Fendi предусмотрели сразу несколько наносумок для хранения секретов, которые крепятся к прозрачной «корзинке», а Louis Vuitton снова повторили успех кросс-боди с дополнительными карманами.
Сумки конфетных цветов
Фото: Vogue.com
Без конфетных оттенков никуда: если вы задумали, чем акцентировать любой консервативный монолук, советуем обратить внимание на розовый — его в этом сезоне снова будет много. У Valentino — стеганые модели из мягкой кожи с грубой металлической фурнитурой, у Versace — забавные банты и крупные цепи, у Fendi — крошечные сумки-кошельки а-ля ретро.
О том, как пандемия сказалась на модных тенденциях года, и что мы будем носить этой весной, — читайте в материале Passion.ru.
Фото: Vogue.com
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