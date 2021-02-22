Модели «микро» и забавные «салфетницы»: самые модные сумки этой весны

Без конфетных оттенков никуда: если вы задумали, чем акцентировать любой консервативный монолук, советуем обратить внимание на розовый — его в этом сезоне снова будет много. У Valentino — стеганые модели из мягкой кожи с грубой металлической фурнитурой, у Versace — забавные банты и крупные цепи, у Fendi — крошечные сумки-кошельки а-ля ретро.

О том, как пандемия сказалась на модных тенденциях года, и что мы будем носить этой весной, — читайте в материале Passion.ru.