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Как составить стильный и недорогой образ на все случаи жизни: 3 модные идеи

Хочется избавиться от объятий безразмерных пуховиков и шерстяных свитеров, но не тут-то было — март устроил нам вечеринку-сюрприз с −10 по Цельсию. Но мечтать никто не запрещал — самое время пофантазировать на тему аутфитов, которые, по прогнозам синоптиков, мы будем выгуливать уже совсем скоро. Для вдохновения — образы самых модных девушек, а для шопинг-практики — несколько полезных находок редакции.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

На свидание

Тренч из эко- или натуральной кожи — абсолютный мастхэв весны, и с этим трудно поспорить. Особенно когда классические варианты цвета camel и косухи успели изрядно надоесть. Идею мы подсмотрели у Тины Кунаки, которая прошлым летом выгуливала кожаное пальто Off-White стоимостью около 4000 долларов (боимся даже представить, во сколько бы оно обошлось по нынешнему курсу валют).

Классную альтернативу мы нашли у российского бренда, причем по весьма приятной цене. Отправляясь на свидание, накиньте его прямо поверх белья и добавьте пару акцентных украшений.

1. Тренч из экокожи Studio 29, 23 900 руб. 2. Серьги Wanna? Be! 5900 руб. 3. Бра Petra, 7800 руб. 4. Трусы Petra, 3800 руб. 5. Мюли Ekonika, 12 990 руб.
  1. Тренч из экокожи Studio 29, 23 900 руб. 2. Серьги Wanna? Be! 5900 руб. 3. Бра Petra, 7800 руб. 4. Трусы Petra, 3800 руб. 5. Мюли Ekonika, 12 990 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

На шопинг

Хейли Бибер показывала, пожалуй, самое уютное пальто, которое так и хочется погладить. Модель нашла его у Bottega Veneta, который также временно закрыт для нас. Ценник нескромный — 8900 долларов.

Есть ли смысл покупать теплую шубу Teddy сейчас? Есть и еще какой! В будущем сезоне они все еще будут на волне актуальности, а перед встречей с теплом бренды предлагают заманчивые скидки. Стильный вариант из стриженой овечьей шерсти мы нашли на распродаже — поторопитесь!

1. Кроссовки Mascotte, 8990 руб. 2. Джинсы EMKA, 7290 руб. 3. Шуба из стриженой овечьей шерсти MATU, 26 000 руб. 4. Сумка CNS, 14 300 руб.
  1. Кроссовки Mascotte, 8990 руб. 2. Джинсы EMKA, 7290 руб. 3. Шуба из стриженой овечьей шерсти MATU, 26 000 руб. 4. Сумка CNS, 14 300 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

На бранч с подругами

Страсти по конфетным оттенкам не утихли. Так что если вы не соблазнились на них прошлым летом — сейчас самое время. Актуальный вариант уже показывала Ирина Шейк, которая вооружилась костюмом цвета Барби от Hugo Boss. К нему добавила сумку By Far близкородственного оттенка и компенсировала нежность палитры брутальными полуботинками Dr. Martens.

Трюк обязателен к повторению — ловите более бюджетные, но не менее стильные альтернативы!

1. Сумка Portal, 9990 руб. 2. Блейзер Lime, 9999 руб. 3. Очки Spunky Studio, 5500 руб. 4. Брюки Lime, 6999 руб. 5. Полуботинки Respect, 11 559 руб.
  1. Сумка Portal, 9990 руб. 2. Блейзер Lime, 9999 руб. 3. Очки Spunky Studio, 5500 руб. 4. Брюки Lime, 6999 руб. 5. Полуботинки Respect, 11 559 руб.

Фото: Eastnews / архивы пресс-служб

Многие зарубежные бренды временно приостановили работу в России, однако местные бренды уже готовы взять реванш. Мы собрали гид под отечественным маркам одежды, сумок и украшений, которые могут похвастаться отличным качеством и суперспособностью быстро улавливать тренды. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Архивы пресс-служб

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