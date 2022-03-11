Как составить стильный и недорогой образ на все случаи жизни: 3 модные идеи
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
На свидание
Тренч из эко- или натуральной кожи — абсолютный мастхэв весны, и с этим трудно поспорить. Особенно когда классические варианты цвета camel и косухи успели изрядно надоесть. Идею мы подсмотрели у Тины Кунаки, которая прошлым летом выгуливала кожаное пальто Off-White стоимостью около 4000 долларов (боимся даже представить, во сколько бы оно обошлось по нынешнему курсу валют).
Классную альтернативу мы нашли у российского бренда, причем по весьма приятной цене. Отправляясь на свидание, накиньте его прямо поверх белья и добавьте пару акцентных украшений.
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
На шопинг
Хейли Бибер показывала, пожалуй, самое уютное пальто, которое так и хочется погладить. Модель нашла его у Bottega Veneta, который также временно закрыт для нас. Ценник нескромный — 8900 долларов.
Есть ли смысл покупать теплую шубу Teddy сейчас? Есть и еще какой! В будущем сезоне они все еще будут на волне актуальности, а перед встречей с теплом бренды предлагают заманчивые скидки. Стильный вариант из стриженой овечьей шерсти мы нашли на распродаже — поторопитесь!
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
На бранч с подругами
Страсти по конфетным оттенкам не утихли. Так что если вы не соблазнились на них прошлым летом — сейчас самое время. Актуальный вариант уже показывала Ирина Шейк, которая вооружилась костюмом цвета Барби от Hugo Boss. К нему добавила сумку By Far близкородственного оттенка и компенсировала нежность палитры брутальными полуботинками Dr. Martens.
Трюк обязателен к повторению — ловите более бюджетные, но не менее стильные альтернативы!
Фото: Eastnews / архивы пресс-служб
Многие зарубежные бренды временно приостановили работу в России, однако местные бренды уже готовы взять реванш. Мы собрали гид под отечественным маркам одежды, сумок и украшений, которые могут похвастаться отличным качеством и суперспособностью быстро улавливать тренды. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Архивы пресс-служб