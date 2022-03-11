Как составить стильный и недорогой образ на все случаи жизни: 3 модные идеи

На свидание

Тренч из эко- или натуральной кожи — абсолютный мастхэв весны, и с этим трудно поспорить. Особенно когда классические варианты цвета camel и косухи успели изрядно надоесть. Идею мы подсмотрели у Тины Кунаки, которая прошлым летом выгуливала кожаное пальто Off-White стоимостью около 4000 долларов (боимся даже представить, во сколько бы оно обошлось по нынешнему курсу валют).

Классную альтернативу мы нашли у российского бренда, причем по весьма приятной цене. Отправляясь на свидание, накиньте его прямо поверх белья и добавьте пару акцентных украшений.