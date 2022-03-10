Made in Russia: 24 модных российских бренда, которые дадут фору зарубежным

Одежда

За остромодными трофеями из натуральной кожи — в Fantôme. Здесь можно найти все: от ультрадерзкого корсета до брюк безупречной посадки. Бренд поддерживает идею осознанного потребления и создает вещи премиального качества, инвестиция в которые не только выгодная, но и долгосрочная.

Вопрос об идеальном пальто всегда стоит остро каждый сезон. Заглянуть можно в 5 o’COAT, которые вывели идеальный крой, добавили универсальные расцветки и самые тактильные текстуры.