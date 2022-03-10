Made in Russia: 24 модных российских бренда, которые дадут фору зарубежным
Одежда
За остромодными трофеями из натуральной кожи — в Fantôme. Здесь можно найти все: от ультрадерзкого корсета до брюк безупречной посадки. Бренд поддерживает идею осознанного потребления и создает вещи премиального качества, инвестиция в которые не только выгодная, но и долгосрочная.
Вопрос об идеальном пальто всегда стоит остро каждый сезон. Заглянуть можно в 5 o’COAT, которые вывели идеальный крой, добавили универсальные расцветки и самые тактильные текстуры.
Instagram @fantome_design
Пресс-служба
Laroom позиционирует себя как бренд с «современным видением аристократической классики». В шоуруме мы видели и ультраяркие блейзеры oversize, и лаконичные двубортные тренчи цвета camel, и комбинации, обнимающие тело как жидкое золото.
Молодой Ani d. Zop возьмет ответственность за домашний гардероб и капсулы для путешествий. Дизайнер Яна Поздина создает классные костюмы и платья из мягкой шерсти, халаты, сорочки и пижамы из хлопка и шелка.
Пресс-служба
Пресс-служба
Шоурум Studio 29 мы обошли вдоль и поперек. Руки сразу тянутся к трикотажным топам, блейзерам с правильным эффектом oversize и ультраярким тренчам из экокожи, которые в этом сезоне обрели оттенки лазури и наэлектризованной фуксии.
Кстати, об oversize. Хотя Неделю моды в Москве и перенесли, зато показ Rogov в прошлом сезоне мы запомнили хорошо. Александр Рогов предлагает присмотреться к гиперобъемным свитшотам и блейзерам, с которыми ваш бойфренд может не переживать о новых захватах его гардероба.
Пресс-служба
Пресс-служба
В ассортименте московского бренда You Wanna можно без труда найти и трикотажный костюм, и классическую твидовую двойку. Но сегодня поговорим о платьях. Ищите на рейлах варианты с многочисленными разрезами, вырезами и шнуровками. Особенно тогда, когда до свидания осталось всего 2 часа, а надеть нечего (проверено редакцией).
Весной конкурировать с черными косухами на улицах города могут разве что бежевые пальто. В 69 Moscow можно найти крутые варианты курток из суперпрочной экокожи: фасон один, а цветовые комбинации — самые необыкновенные.
Instagram @youwanna_official
Instagram @69moscow
To Be Blossom производят лаконичную и многофункциональную одежду, которую смело можно добавлять в свой базовый модный арсенал. Полюбить бренд можно, как минимум, за нежный кашемир по весьма приятным ценам, а также за трикотаж, который пройдет краш-тест даже частыми стирками.
В Emka вполне могла бы одеваться герцогиня Кембриджская Кэтрин. Здесь можно найти и романтичное платье, усыпанное цветами, и брючную двойку в лучших традициях power dressing. А еще уютный трикотаж, объятия которого помогут противостоять капризам весенней погоды.
Пресс-служба
Пресс-служба
MATÜ показал (и доказал), что верхняя одежда в условиях российского климата может быть не только теплой, но и ультрамодной. Бренд запомнился нам шубами с фактурой Teddy, выполненными из стриженной овечьей шерсти на трикотажной основе.
В поисках лаконичной базы в сегменте премиум можно заглянуть к L’VIRA. Марка делает ставку на элегантность, которую выражает в подчеркнутых силуэтах, струящихся тканях и «чистых» цветах.
Пресс-служба
Instagram @lvira_official
Белье и купальники
Для ПАЧЕ совершенно не важен возраст, рост, параметры. Красота — не о единицах измерения. Бренд выпускает базовые модели купальников в самых смелых оттенках, которые универсальны для всех типов фигуры. А кроме — одежду для дома и отдыха, комфортное нижнее белье.
Le Journal Intime совмещает в себе технологии, используемые при создании компрессионного белья, и эстетику женственности. В основе — высокотехнологичный сетчатый трикотаж с эффектном компрессии, который вы едва ощутите на теле, и плоские швы, легко подстраивающие белье под одежду.
Пресс-служба
Instagram @le_journal_lingerie
Спортивная одежда
Временный выход привычных спортивных брендов из игры — не повод пропускать тренировки. Все необходимое можно найти у Zasport — того самого экипировщика олимпийской сборной России в Пекине.
Поклонницам спортшика на каждый день советуем заглянуть в Hooli. Бренд предлагает конструктор, который поможет собрать свой идеальный костюм. Достаточно выбрать тип издели, а затем обозначить детали — материал, цвет, вид рукавов, капюшона, карманов.
Пресс-служба
Пресс-служба
Сумки
Fetiche производит сумки из натуральной кожи, суперспособность которых — привлекать максимум внимания. В ДНК бренда — минимализм, графичные линии, архитектурная четкость и смелые цветовые решения. Визитная карточка — сумки-трапеции, а фавориты редакции — забавные крошечные чехлы для наушников.
Ностальгировать по 70-м в этом сезоне взялась молодой российский дизайнер Юлия Кутузова, которая выпускает премиальные изделия из натуральной кожи под собственной маркой. Недавно бренд представил коллекцию ярких сумок Retro Divas, а к нем отснял лукбук в стиле модного ретрожурнала с женщинам разных возрастов в главных ролях.
Пресс-служба
Пресс-служба
Seven Pieces получает от нас приз за оригинальность: бренд производит сумки из кожи кактуса. Технология держится в секрете, но кожа Desserto, изготовляемая из кактуса Нопаль (Опунции), уже готова составить конкуренцию коллеге животного происхождения. Любопытно, но служит такая eco-friendly альтернатива не менее 10 лет.
Вместительный шоппер или тоут на каждый день можно присмотреть в CNS-COINS, который вырос из ростовской кожгалантерейной фабрики. В качестве можно быть уверенными на все сто — за него отвечают профессионалы на каждом этапе.
Пресс-служба
Пресс-служба
Украшения
Не скроем, но в Jemae мы влюблены давно и бесповоротно. Бренд был создан ювелиром из Якутии Марией Ефимовой, которая использует в работе лучшие якутские и мировые камни. В уютном шоуруме заботливо угостят кофе и помогут создать украшение мечты. Найти их также можно за стеклом витрин, где дружно ждут своих хозяек кольца с майскими жуками, необычные принтованные изделия из горячей эмали, внушительные бриллианты и турмалины.
Украшения на каждый день (и не только) в самых разных вариациях — AVGVST. Российскую марку, названную в честь последнего летнего месяца, вы точно полюбите за чистоту форм, простоту и абсолютную совместимость с любым стилем и жизненным ритмом.
Пресс-служба
Пресс-служба
LNB — бижутерия от-кутюр, которая в мирное время живет между Москвой и Нью-Йорком. Основательница марки Наталия Боброва работает с полудрагоценными камнями и драгоценными покрытиями, экспериментирует на тему классики и создает уникальный дизайн.
Настроение Sexy Jewelry — вечеринка, которая никогда не заканчивается. Бренд выпускает акцентные украшения ручной работы, и многие из них уже успели стать узнаваемыми. Как, например, броские клипсы из стразовой ленты, многоярусные сотуары и серьги с барочным жемчугом.
Пресс-служба
Пресс-служба
Ранее мы обсуждали ключевые тенденции сезона весна-лето 2022. Приготовьтесь: придется вспомнить нулевые и освежить в памяти хронику образов юной мисс Хилтон. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: пресс-службы