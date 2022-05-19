Как одеться в стиле 2000-х: три образа для свиданий, вечеринок и не только

На свидание

В новую волну популярности ультранизкой посадки и виднеющихся из-под джинсов стрингов трудно было поверить, но в 2022-м они отметили громкий камбэк. В самом прямолинейном варианте тенденция встречалась у Miu Miu: их микроюбки в паре с кроп-рубашками обсудили и примерили буквально все.

Если не хотите погружаться в слегка сумасшедшую эстетику эпохи с головой — начинайте с малого. Например, расклешенных от колен джинсов с заниженной линией пояса. Рифмуйте с бра и халтер-топами, добавляйте мюли с квадратными мысами и акцентные багеты.