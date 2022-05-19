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Как одеться в стиле 2000-х: три образа для свиданий, вечеринок и не только

Пока о цикличности в моде говорят все, кому не лень, нулевые вновь правят бал. Из запасов 20-летней давности вернулись все самые неоднозначные тренды: от ультранизкой посадки до логомании. Рассказываем, как составить актуальный образ в духе эпохи гламура и не перешагнуть на сторону китча!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Пэрис Хилтон

Фото: Eastnews

На свидание

В новую волну популярности ультранизкой посадки и виднеющихся из-под джинсов стрингов трудно было поверить, но в 2022-м они отметили громкий камбэк. В самом прямолинейном варианте тенденция встречалась у Miu Miu: их микроюбки в паре с кроп-рубашками обсудили и примерили буквально все.

Если не хотите погружаться в слегка сумасшедшую эстетику эпохи с головой — начинайте с малого. Например, расклешенных от колен джинсов с заниженной линией пояса. Рифмуйте с бра и халтер-топами, добавляйте мюли с квадратными мысами и акцентные багеты.

1. Сумка Yulia Kutuzova, 21500 руб. 2. Топ LaTrika, цена по запросу. 3. Джинсы To Be Blossom, 7990 руб. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 6. Мюли Lalou, 10900 руб.
  1. Сумка Yulia Kutuzova, 21500 руб. 2. Топ LaTrika, цена по запросу. 3. Джинсы To Be Blossom, 7990 руб. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 6. Мюли Lalou, 10900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

На каждый день

Вспоминаем любимые брюки Бейонсе и ее коллег по группе Destiny’s Child в начале нового тысячелетия: они стали одними из законодательниц тренда на карго. И сегодня этот фасон с нами, что подтверждают модные хроники Рианны, Дуа Липы и Беллы Хадид.

Когда-то они были частью военной формы и носились с брутальными берцами, а теперь их миксуют с мюли и босоножками на головокружительных каблуках и самыми нескромными топами.

1. Брюки Lime, 5599 руб. 2. Кардиган Lime, 3999 руб. 3. Очки Prada, цена по запросу. 4. Мини-сумка Pepfer, 7500 руб. 5. Мюли Jacquemus (aizel.ru), 54000 руб.
  1. Брюки Lime, 5599 руб. 2. Кардиган Lime, 3999 руб. 3. Очки Prada, цена по запросу. 4. Мини-сумка Pepfer, 7500 руб. 5. Мюли Jacquemus (aizel.ru), 54000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

На вечер

На фоне главных атрибутов нулевых мы забыли о платьях с прозрачными деталями. Новость номер один: они вернулись. Для самых смелых — модели, полностью выполненные из сетки. Вариант поскромнее — трикотаж со вставками. Носите с босоножками на ультратонких ремешках и минималистичными, но при этом заметными украшениями.

Кстати, страсти по стразам также вспыхнули с новой силой, однако применяет стоит осторожно. Одного акцента вполне достаточно — пусть им будет эффектная сумка-багет с мерцающей бахромой.

1. Босоножки Ekonika Premium, цена по запросу. 2. Заколка Beautyparad (lamoda.ru), 630 руб. 3. Платье You Wanna, 6950 руб. 4. Серьги Khoshtrik (poisondrop.ru), 16900 руб. 5. Сумка Pesoque, 37000 руб.
  1. Босоножки Ekonika Premium, цена по запросу. 2. Заколка Beautyparad (lamoda.ru), 630 руб. 3. Платье You Wanna, 6950 руб. 4. Серьги Khoshtrik (poisondrop.ru), 16900 руб. 5. Сумка Pesoque, 37000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Помпезно свое возвращение из 2010-х празднуют балетки, которые вновь заслужили статус самой модной (и удобной) обуви сезона. Кстати, с тех лет их силуэт не изменился. Единственное нововведение — теперь их можно носить и мужчинам. Где купить удачную пару и с чем ее сочетать — рассказываем по ссылке.

Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / архивы пресс-служб

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