Как одеться в стиле 2000-х: три образа для свиданий, вечеринок и не только
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Фото: Eastnews
На свидание
В новую волну популярности ультранизкой посадки и виднеющихся из-под джинсов стрингов трудно было поверить, но в 2022-м они отметили громкий камбэк. В самом прямолинейном варианте тенденция встречалась у Miu Miu: их микроюбки в паре с кроп-рубашками обсудили и примерили буквально все.
Если не хотите погружаться в слегка сумасшедшую эстетику эпохи с головой — начинайте с малого. Например, расклешенных от колен джинсов с заниженной линией пояса. Рифмуйте с бра и халтер-топами, добавляйте мюли с квадратными мысами и акцентные багеты.
Фото: Архивы пресс-служб
На каждый день
Вспоминаем любимые брюки Бейонсе и ее коллег по группе Destiny’s Child в начале нового тысячелетия: они стали одними из законодательниц тренда на карго. И сегодня этот фасон с нами, что подтверждают модные хроники Рианны, Дуа Липы и Беллы Хадид.
Когда-то они были частью военной формы и носились с брутальными берцами, а теперь их миксуют с мюли и босоножками на головокружительных каблуках и самыми нескромными топами.
Фото: Архивы пресс-служб
На вечер
На фоне главных атрибутов нулевых мы забыли о платьях с прозрачными деталями. Новость номер один: они вернулись. Для самых смелых — модели, полностью выполненные из сетки. Вариант поскромнее — трикотаж со вставками. Носите с босоножками на ультратонких ремешках и минималистичными, но при этом заметными украшениями.
Кстати, страсти по стразам также вспыхнули с новой силой, однако применяет стоит осторожно. Одного акцента вполне достаточно — пусть им будет эффектная сумка-багет с мерцающей бахромой.
Фото: Архивы пресс-служб
Помпезно свое возвращение из 2010-х празднуют балетки, которые вновь заслужили статус самой модной (и удобной) обуви сезона. Кстати, с тех лет их силуэт не изменился. Единственное нововведение — теперь их можно носить и мужчинам. Где купить удачную пару и с чем ее сочетать — рассказываем по ссылке.
Фото: Globallook / Dpa / Eastnews / архивы пресс-служб