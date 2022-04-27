Балетки — главная обувь 2022 года: как носить и где купить идеальную пару
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Фото: Dpa
Выбор Passion.ru
Фэшиониста ликуют: самая удобная и практичная обувь снова на гребне модной волны. Мы рекомендуем присмотреться к базовым моделям, в особенности ко всем вариациям на тему бежевого. Выбирая оттенки, которые максимально близки к тону кожи, можно визуально удлинить ноги.
Кроме того, обратить внимание стоит на акцентные цвета, в частности, конфетный розовый, остромодный лавандовый, перец чили или сицилийский лимон.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
Как это было
В начале 2000-х все носили мюли и босоножки на тонких ремешках, а ближе к 2010-м эстафету приняли балетки. Кейт Мосс щеголяла в классических моделях с круглыми мысами, которые сочетала с плотными черными колготками. А в чьем арсенале балеток было действительно много, так это Пэрис Хилтон: наследница выходила в них и в пир, и в мир, миксовала с легинсами, велюровыми трениками и мини-платьями.
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Фото: Dpa
Мужские балетки
Дизайнеры давно озадачились тем, чтобы стереть гендерные границы между гардеробами. Женщины часто заимствуют у бойфрендов пиджаки, рубашки и джинсы, а мужчины теперь могут претендовать на балетки. Во всяком случае, так полагает британский дизайнер Молли Годдард, которая добавила в свою весенне-летнюю коллекцию мужские балетки и забавными бантиками и завязками. Модельер предлагает носить их с джемперами, кардиганами и свободными шортами.
Dpa
Dpa
Ранее мы обсуждали другие тренды, вернувшиеся из нулевых. В их числе — ультранизкая посадка в паре с микротопами, платья с экстремальными разрезами и крошечное нижнее белье, которое вновь носят напоказ. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / Eastnews