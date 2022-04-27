Балетки — главная обувь 2022 года: как носить и где купить идеальную пару

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Фэшиониста ликуют: самая удобная и практичная обувь снова на гребне модной волны. Мы рекомендуем присмотреться к базовым моделям, в особенности ко всем вариациям на тему бежевого. Выбирая оттенки, которые максимально близки к тону кожи, можно визуально удлинить ноги.

Кроме того, обратить внимание стоит на акцентные цвета, в частности, конфетный розовый, остромодный лавандовый, перец чили или сицилийский лимон.