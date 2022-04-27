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Модные тенденции
Сегодня в 10:00
2 мин.

Балетки — главная обувь 2022 года: как носить и где купить идеальную пару

На подиумах минувших недель моды балеток было действительно много. Salvatore Ferragamo экспериментировали на тему культовой модели Audrey, названной в честь Одри Хепберн, Giorgio Armani и Tori Burch упражнялись в работе с ярким атласом и вышивкой, а Miu Miu создали миловидные шелковые балетки по мотивам тех, в которых тренируются юные балерины. Миучча Прада, кстати, добавила их в коллекцию осень-зима, дальновидно предложив сочетать с плотными вязаными гольфами. Рассказываем, как носить самую противоречивую обувь этой весной!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Salvatore Ferragamo SS 2022

Фото: Dpa

Выбор Passion.ru

Фэшиониста ликуют: самая удобная и практичная обувь снова на гребне модной волны. Мы рекомендуем присмотреться к базовым моделям, в особенности ко всем вариациям на тему бежевого. Выбирая оттенки, которые максимально близки к тону кожи, можно визуально удлинить ноги.

Кроме того, обратить внимание стоит на акцентные цвета, в частности, конфетный розовый, остромодный лавандовый, перец чили или сицилийский лимон.

Geox, цена по запросу.

Архивы пресс-служб

Portal, 9990 руб.

Архивы пресс-служб

Mascotte, 7490 руб.

Архивы пресс-служб

Respect, 4999 руб.

Архивы пресс-служб

Как это было

В начале 2000-х все носили мюли и босоножки на тонких ремешках, а ближе к 2010-м эстафету приняли балетки. Кейт Мосс щеголяла в классических моделях с круглыми мысами, которые сочетала с плотными черными колготками. А в чьем арсенале балеток было действительно много, так это Пэрис Хилтон: наследница выходила в них и в пир, и в мир, миксовала с легинсами, велюровыми трениками и мини-платьями.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Кейт Мосс, 2005 г.

Фото: Dpa

Мужские балетки

Дизайнеры давно озадачились тем, чтобы стереть гендерные границы между гардеробами. Женщины часто заимствуют у бойфрендов пиджаки, рубашки и джинсы, а мужчины теперь могут претендовать на балетки. Во всяком случае, так полагает британский дизайнер Молли Годдард, которая добавила в свою весенне-летнюю коллекцию мужские балетки и забавными бантиками и завязками. Модельер предлагает носить их с джемперами, кардиганами и свободными шортами.

Molly Goddard

Dpa

Molly Goddard

Dpa

Ранее мы обсуждали другие тренды, вернувшиеся из нулевых. В их числе — ультранизкая посадка в паре с микротопами, платья с экстремальными разрезами и крошечное нижнее белье, которое вновь носят напоказ. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / Eastnews

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