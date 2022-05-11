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Уроки стиля
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Брюки карго вернулись из 2000-х: как их носить и где купить идеальную пару

Когда-то брюки карго считались частью униформы британских военнослужащих, а в нулевых их облюбовали селебрити, в частности, солисты групп TLC и Destiny’s Child. 2022-й стал годом триумфа карго, причем весьма громкого. Сегодня их носят Ирина Шейк, Рианна, Белла Хадид, Дуа Липа и многие другие, а концентрация фасона на подиумах зашкаливала. Листайте галерею, чтобы увидеть больше!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Tom Ford

Фото: Dpa

В стиле 2000-х

Первый (и главный) атрибут 2000-х — атласные карго, которые в текущем сезоне воспроизвел Том Форд. Дизайнер добавил в коллекцию весна-лето и лаконичный вариант в черном цвете, и пару сочных оттенков — насыщенный салатовый и небесный.

И, кажется, это идеальный вариант на лето. В комплекте с укороченным бомбером, бра-топом или трикотажным боди-хайлэг будет смотреться максимально дерзко.

1. Брюки You Wanna, 5950 руб. 2. Бомбер You Wanna, 6500 руб. 3. Стринги Yanchevskaya, 1590 руб. 4. Очки Prada, цена по запросу. 5. Серьги Wanna?Be! (poisondrop.ru), 8900 руб. 6. Туфли Ekonika, 15990 руб.
  1. Брюки You Wanna, 5950 руб. 2. Бомбер You Wanna, 6500 руб. 3. Стринги Yanchevskaya, 1590 руб. 4. Очки Prada, цена по запросу. 5. Серьги Wanna?Be! (poisondrop.ru), 8900 руб. 6. Туфли Ekonika, 15990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Городское сафари

Карго цвета капучино претендуют на главные позиции в базовом гардеробе. Пока погода не радует, носите их с бланковыми рубашками и объемными блейзерами, а как только подвернется возможность — добавляйте микротопы с затейливыми завязками, сумки-багеты и мюли на каблуке комфортной высоты.

1. Брюки Lichi, 5499 руб. 2. Топ-бра 12 Storeez, 4480 руб. 3. Сумка 12 Storeez, 24980 руб. 4. Мюли Respect, 5939 руб. 5. Серьги Lav'z, 13900 руб.
  1. Брюки Lichi, 5499 руб. 2. Топ-бра 12 Storeez, 4480 руб. 3. Сумка 12 Storeez, 24980 руб. 4. Мюли Respect, 5939 руб. 5. Серьги Lav'z, 13900 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

База + акцентные детали

Брутальные брюки с крупными карманами — вещь максимально удобная. Как минимум, можно не брать с собой сумку, а главное — они впишутся они в любые образы. Мы предлагаем микс с рубашкой, которую можно нарочито небрежно завязать на талии, и акцентной обувью. По части последней экспериментируйте как можно смелее: ультраяркий оранжевый и фуксия — главные оттенки сезона.

1. Рубашка Nude Story, цена по запросу. 2. Колье Jewellery Bar, цена по запросу. 3. Брюки Lime, 4599 руб. 4. Сумка Arny Praht, 7700 руб. 5. Мюли Giaborghini (TSUM), 48150 руб.
  1. Рубашка Nude Story, цена по запросу. 2. Колье Jewellery Bar, цена по запросу. 3. Брюки Lime, 4599 руб. 4. Сумка Arny Praht, 7700 руб. 5. Мюли Giaborghini (TSUM), 48150 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы обсуждали, какая обувь станет незаменимой на жаркое лето и остаток весны. В нашей подборке — яркие мюли, классические слингбэки, сандалии-слайды и не только. Восемь стильных пар ищите в материале Passion.ru.

Фото: Dpa / архивы пресс-служб

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