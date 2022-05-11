Брюки карго вернулись из 2000-х: как их носить и где купить идеальную пару
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
В стиле 2000-х
Первый (и главный) атрибут 2000-х — атласные карго, которые в текущем сезоне воспроизвел Том Форд. Дизайнер добавил в коллекцию весна-лето и лаконичный вариант в черном цвете, и пару сочных оттенков — насыщенный салатовый и небесный.
И, кажется, это идеальный вариант на лето. В комплекте с укороченным бомбером, бра-топом или трикотажным боди-хайлэг будет смотреться максимально дерзко.
Фото: Архивы пресс-служб
Городское сафари
Карго цвета капучино претендуют на главные позиции в базовом гардеробе. Пока погода не радует, носите их с бланковыми рубашками и объемными блейзерами, а как только подвернется возможность — добавляйте микротопы с затейливыми завязками, сумки-багеты и мюли на каблуке комфортной высоты.
Фото: Архивы пресс-служб
База + акцентные детали
Брутальные брюки с крупными карманами — вещь максимально удобная. Как минимум, можно не брать с собой сумку, а главное — они впишутся они в любые образы. Мы предлагаем микс с рубашкой, которую можно нарочито небрежно завязать на талии, и акцентной обувью. По части последней экспериментируйте как можно смелее: ультраяркий оранжевый и фуксия — главные оттенки сезона.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали, какая обувь станет незаменимой на жаркое лето и остаток весны. В нашей подборке — яркие мюли, классические слингбэки, сандалии-слайды и не только. Восемь стильных пар ищите в материале Passion.ru.
Фото: Dpa / архивы пресс-служб