Брюки карго вернулись из 2000-х: как их носить и где купить идеальную пару

В стиле 2000-х

Первый (и главный) атрибут 2000-х — атласные карго, которые в текущем сезоне воспроизвел Том Форд. Дизайнер добавил в коллекцию весна-лето и лаконичный вариант в черном цвете, и пару сочных оттенков — насыщенный салатовый и небесный.

И, кажется, это идеальный вариант на лето. В комплекте с укороченным бомбером, бра-топом или трикотажным боди-хайлэг будет смотреться максимально дерзко.