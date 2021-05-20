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Как носить платья-комбинации из 90-х: актуальные варианты

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Кейт Мосс, 1995 г.

Фото: Dpa

Температура уже переходила черту в 30 градусов, и это значит, что платья-комбинации дождались своего звездного часа. Для вдохновения советуем полистать архивы с красных дорожек конца 1990-х и начала 2000-х, после чего желание перейти от теории к практике появится само собой. Комбинации ассоциируются с юными Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, которые щеголяли в Versace и Paco Rabanne, с расслабленными, но от этого не менее роскошными луками Гвинет Пэлтроу, Дрю Берримор и Дженнифер Энистон.

Фото: Globallook

Вспоминаем «Секс в большом городе» и знаменитое «голое» платье Кэрри Брэдшоу, которое появилось в рекламе ее колонки на городском автобусе. С него же начался роман с Мистером Бигом, когда героиня Сары Джессики Паркер вышла к нему в ультрасоблазнительной комбинации и винтажном меховом пальто. Повторим подвиг?

В оттенках капучино

  1. Мюли Sinobi, цена по запросу. 2. Очки Andy Wolf x Vossen, 26 000 руб. 3. Платье Lime, 3 599 руб. 4. Сумка JW Pei, 4 999 руб.

Фото: Dpa / Архивы пресс-служб

Лаконичное плотное платье на тонких бретелях спасет на встречах любого формата: от деловых до романтических. Если в первом случае понадобится пара слингбэков и классический жакет, то во втором — мюли на каблуках и сумка-«круассан». Монолук в оттенках капучино — всегда хорошая и проверенная идея. А главное — эффект «вау» гарантирован!

В духе 90-х

  1. Мюли Alla Pugachova, 11 990 руб. 2. Серьги Tous, 14 400 руб. 3. Сумка By Far, 35 901 руб. 4. Платье Laroom, 16 000 руб.

Фото: GettyImages / Архивы пресс-служб

В девяностых комбинации взрывали подиумы и светские мероприятия, и в нулевых их слава не затихла. Шарлиз Терон мимикрирует под красную дорожку, а мы берем на вооружение миди-платье жгучего алого оттенка. Рифмуем его с кипенно-белыми мюли с квадратными мысами и миниатюрным багетом By Far (кстати, любимого бренда Ирины Шейк).

На каждый день

  1. Платье «Снежная Королева», 1 990 руб. 2. Очки Prada, 23 800 руб. 3. Серьги Tous, 13 100 руб. 4. Сумка Uterque, 17 990 руб. 5. Сандалии Massimo Dutti, 7 490 руб.

Фото: Dpa / Архивы пресс-служб

Черная комбинация — самая выигрышная инвестиция. Вечером показывайте таланты в области эквилибристики, балансируя на шпильках, а днем — носите вместе с остромодными вьетнамками на платформе в духе The Row. Добавьте шоппер из рафии с кожаными деталями и солнцезащитные очки в массивной оправе винтажных силуэтов.

Ранее мы обсуждали, как носить бланковую рубашку и не заскучать. Звездные примеры и три стильные идеи ищите на Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / GettyImages / Instagram / архивы пресс-служб

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