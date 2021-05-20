Как носить платья-комбинации из 90-х: актуальные варианты
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Dpa
Фото: Globallook
Вспоминаем «Секс в большом городе» и знаменитое «голое» платье Кэрри Брэдшоу, которое появилось в рекламе ее колонки на городском автобусе. С него же начался роман с Мистером Бигом, когда героиня Сары Джессики Паркер вышла к нему в ультрасоблазнительной комбинации и винтажном меховом пальто. Повторим подвиг?
В оттенках капучино
Фото: Dpa / Архивы пресс-служб
Лаконичное плотное платье на тонких бретелях спасет на встречах любого формата: от деловых до романтических. Если в первом случае понадобится пара слингбэков и классический жакет, то во втором — мюли на каблуках и сумка-«круассан». Монолук в оттенках капучино — всегда хорошая и проверенная идея. А главное — эффект «вау» гарантирован!
В духе 90-х
Фото: GettyImages / Архивы пресс-служб
В девяностых комбинации взрывали подиумы и светские мероприятия, и в нулевых их слава не затихла. Шарлиз Терон мимикрирует под красную дорожку, а мы берем на вооружение миди-платье жгучего алого оттенка. Рифмуем его с кипенно-белыми мюли с квадратными мысами и миниатюрным багетом By Far (кстати, любимого бренда Ирины Шейк).
На каждый день
Фото: Dpa / Архивы пресс-служб
Черная комбинация — самая выигрышная инвестиция. Вечером показывайте таланты в области эквилибристики, балансируя на шпильках, а днем — носите вместе с остромодными вьетнамками на платформе в духе The Row. Добавьте шоппер из рафии с кожаными деталями и солнцезащитные очки в массивной оправе винтажных силуэтов.
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Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / GettyImages / Instagram / архивы пресс-служб
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