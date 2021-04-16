Топ-5 любимых сумок Ирины Шейк и их аналоги от 2 000 до 10 500 рублей
Фото: Eastnews
Недавно папарацци поймали Шейк, прогуливающуюся по улицам Нью-Йорка с дочкой и утренним кофе. В фокусе тотчас же оказалась футболка с Бритни Спирс, остромодная дубленка-авиатор (ранее в похожих мы видели Рианну и Хейли Бибер) и миниатюрная сумка цвета шоколада. Аксессуары бренда By Far — явные фавориты модели, которые занимают львиную долю ее модного арсенала.
Конкурировать с ними могут разве что Versace и Burberry — по старой дружбе с Донателлой Версаче и Рикардо Тиши. Обновленная La Medusa из весенне-летней коллекции сопровождала Шейк уже несколько раз, а узнаваемую Pocket Bag в образах могут вытеснить разве что пестрые сумки и рюкзаки 4-летней Леи.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы присмотрели несколько вариантов сумок, которые составят идеальную базу на сезон. А главное — удачную модель можно поймать и за 2 100 рублей, не дожидаясь распродаж. Ранее мы уже рассказывали о самых актуальных аксессуарах, которые определенно стоит добавить в wish-лист. О них — в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / архивы пресс-служб
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