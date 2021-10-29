Как носить вещи насыщенно-ярких цветов осенью: 3 стильные идеи

А здесь — выход вашей любимой микросумки из летнего арсенала (надеемся, вы успели ей обзавестись). Обратимся к любимому цвету лайма — знаем, что он отлично подружится с сочной, буквально наэлектризованной фуксией. Смело вооружайтесь кроп-жакетом, джинсами высокой посадки, добавляйте пару казаков нейтрального цвета — готово!

Ранее мы рассказывали, как стильно обыграть серый цвет в осенних образах для офиса, свиданий и вечеринок. Удачные примеры фэшионисток и три классных лука ищите в материале Passion.ru.