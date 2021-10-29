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Как носить вещи насыщенно-ярких цветов осенью: 3 стильные идеи

Модные миксы на каждый день.
Предлагаем провести череду нерабочих дней с пользой — навести порядок в гардеробе, разобрать одежду и обувь, а затем приступить к самой приятной части — составлению wish-листа. Это поможет не заскучать и убережет от импульсивных покупок (осторожно — онлайн-шопинг!). А чтобы взбодриться, мы приготовили три стильных коктейля — запоминайте сочетание главных ингредиентов!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ким Кардашьян

Фото: Eastnews

Ставку на цвет активно делают селебрити, инфлюенсеры и монаршие особы (чего стоит гардероб Елизаветы II). Ким Кардашьян продолжает выгуливать total-образы от Демны Гвасалии, Ирина Шейк примеряет яркие пальто и экспериментирует с конфетными оттенками, а аутфиты Виктории Бекхэм — настоящий гид по смелым миксам.

Фисташковый + крем-брюле

1. Сапоги Ekonika, 20 990 руб. 2. Кольцо Jemae, цена по запросу. 3. Платье To Be Blossom, 7 590 руб. 4. Очки Versace, цена по запросу. 5. Сумка Coccinelle, 30 600 руб.
  1. Сапоги Ekonika, 20 990 руб. 2. Кольцо Jemae, цена по запросу. 3. Платье To Be Blossom, 7 590 руб. 4. Очки Versace, цена по запросу. 5. Сумка Coccinelle, 30 600 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Переносим летнюю палитру в осенний гардероб и возвращаем в образы остромодный фисташковый оттенок. Всеобщее увлечение насыщенным цветом Grass, возведенным брендом Bottega Veneta в ранг самых актуальных, не пройдет и в этом сезоне. Разве что вариаций на тему зелени станет еще больше. Пока страсти не утихли, предлагаем обзавестись фактурным трикотажным платьем с эффектным разрезом, добавить к нему пару брутальных сапог и контрастную сумку-ведро цвета крем-брюле. Ничего лишнего — только вау-эффект!

Лимонный + конфетный розовый

1. Джинсы Mango, 4 999 руб. 2. Серьги Tous, 10 600 руб. 3. Шуба-рубашка MATU, 29 500 руб. 4. Джемпер Studio 29, 8 500 руб. 5. Сумка COS, 14 990 руб. 6. Ботинки Respect, 10 999 руб.
  1. Джинсы Mango, 4 999 руб. 2. Серьги Tous, 10 600 руб. 3. Шуба-рубашка MATU, 29 500 руб. 4. Джемпер Studio 29, 8 500 руб. 5. Сумка COS, 14 990 руб. 6. Ботинки Respect, 10 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Солнечный лимонно-желтый цвет возьмет на себя роль лекарства от плохого настроения. К тому же он отлично рифмуется с Барби-оттенками. Даже если улететь в тепло не удалось, окружите себя объятиями объемного джемпера, добавьте пару светлых джинсов и удобные ботинки. И помните: экрю в этом сезоне — новый черный, особенно в деле выбора обуви. Любительницам молочных оттенков и любых вариаций на тему бежевого посвящается.

Фуксия + лайм

1. Джинсы Maje, 19 900 руб. 2. Заколка AliExpress, цена по запросу. 3. Жакет Mango, 7 499 руб. 4. Сумка By Far, 33 400 руб. 5. Казаки Isabel Marant, 52 500 руб.
  1. Джинсы Maje, 19 900 руб. 2. Заколка AliExpress, цена по запросу. 3. Жакет Mango, 7 499 руб. 4. Сумка By Far, 33 400 руб. 5. Казаки Isabel Marant, 52 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

А здесь — выход вашей любимой микросумки из летнего арсенала (надеемся, вы успели ей обзавестись). Обратимся к любимому цвету лайма — знаем, что он отлично подружится с сочной, буквально наэлектризованной фуксией. Смело вооружайтесь кроп-жакетом, джинсами высокой посадки, добавляйте пару казаков нейтрального цвета — готово!

Ранее мы рассказывали, как стильно обыграть серый цвет в осенних образах для офиса, свиданий и вечеринок. Удачные примеры фэшионисток и три классных лука ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram