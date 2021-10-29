Как носить вещи насыщенно-ярких цветов осенью: 3 стильные идеи

Как носить вещи насыщенно-ярких цветов осенью: 3 стильные идеиМодные миксы на каждый день.
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Фото: Eastnews
Ставку на цвет активно делают селебрити, инфлюенсеры и монаршие особы (чего стоит гардероб Елизаветы II). Ким Кардашьян продолжает выгуливать total-образы от Демны Гвасалии, Ирина Шейк примеряет яркие пальто и экспериментирует с конфетными оттенками, а аутфиты Виктории Бекхэм — настоящий гид по смелым миксам.
Фисташковый + крем-брюле
Фото: Архивы пресс-служб
Переносим летнюю палитру в осенний гардероб и возвращаем в образы остромодный фисташковый оттенок. Всеобщее увлечение насыщенным цветом Grass, возведенным брендом Bottega Veneta в ранг самых актуальных, не пройдет и в этом сезоне. Разве что вариаций на тему зелени станет еще больше. Пока страсти не утихли, предлагаем обзавестись фактурным трикотажным платьем с эффектным разрезом, добавить к нему пару брутальных сапог и контрастную сумку-ведро цвета крем-брюле. Ничего лишнего — только вау-эффект!
Лимонный + конфетный розовый
Фото: Архивы пресс-служб
Солнечный лимонно-желтый цвет возьмет на себя роль лекарства от плохого настроения. К тому же он отлично рифмуется с Барби-оттенками. Даже если улететь в тепло не удалось, окружите себя объятиями объемного джемпера, добавьте пару светлых джинсов и удобные ботинки. И помните: экрю в этом сезоне — новый черный, особенно в деле выбора обуви. Любительницам молочных оттенков и любых вариаций на тему бежевого посвящается.
Фуксия + лайм
Фото: Архивы пресс-служб
А здесь — выход вашей любимой микросумки из летнего арсенала (надеемся, вы успели ей обзавестись). Обратимся к любимому цвету лайма — знаем, что он отлично подружится с сочной, буквально наэлектризованной фуксией. Смело вооружайтесь кроп-жакетом, джинсами высокой посадки, добавляйте пару казаков нейтрального цвета — готово!
Ранее мы рассказывали, как стильно обыграть серый цвет в осенних образах для офиса, свиданий и вечеринок. Удачные примеры фэшионисток и три классных лука ищите в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram