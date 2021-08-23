От пудры до фисташек: самые модные (и неочевидные) оттенки года

Экрю

Цвет экрю напоминает смесь желтого, серого, белого — все в очень светлых тонах. Он давно стал классикой и заметно потеснил базовый белый. Неудивительно, ведь для выходов на каждый день экрю определенно выигрывает — хотя бы потому, что меньше пачкается.

За примером — к одному из любимых образов Хейли Бибер, выстроенному вокруг лаконичного (и очень соблазнительного) платья 1017 ALYX 9SM, минималистичных босоножек Femme и культового клатча Pouch от Bottega Veneta.