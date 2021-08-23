От пудры до фисташек: самые модные (и неочевидные) оттенки года
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @lenaperminova
Пудровый розовый
Оттенки розовой пудры уже опробовала на себе Елена Перминова. Модель активно жонглирует ими в летних образах и даже предугадывает тенденции осени. Под прицелом оказался комплект из ультракороткого топа и юбки-карандаша из осенне-зимней линейки прет-а-порте Киса Джонса для Fendi. Вторит ему клатч близкородственного оттенка из коллекции Сильвии Вентурини-Фенди.
Фото: Instagram @lenaperminova
Фисташковый
По горячим следам пошла Эмили Ратажковски и пополнила свой гардероб дальновидной покупкой — спортивным мини-платьем The Attico эффектного фисташкового оттенка. Модель замиксовала его с классическими белыми кроссовками и шоколадной бейсболкой, доказав, что все самое стильное — просто. Усложняйте смело: фисташковый отлично сочетается с лимонным желтым и лавандовым (примеры — в нашей фотогалерее).
Фото: Eastnews
Экрю
Цвет экрю напоминает смесь желтого, серого, белого — все в очень светлых тонах. Он давно стал классикой и заметно потеснил базовый белый. Неудивительно, ведь для выходов на каждый день экрю определенно выигрывает — хотя бы потому, что меньше пачкается.
За примером — к одному из любимых образов Хейли Бибер, выстроенному вокруг лаконичного (и очень соблазнительного) платья 1017 ALYX 9SM, минималистичных босоножек Femme и культового клатча Pouch от Bottega Veneta.
Фото: Eastnews
Ванильный коктейль
Эльза Хоск обзавелась брючным костюмом брутального силуэта от The Frankie Shop (одного из любимых брендов Елены Перминовой). И это еще одно доказательство того, что оттенки ванильного пломбира и бананового молочного коктейля — самые модные. В поисках классного цветового сочетания далеко ходить не надо — все можно позаимствовать у природы, где пастельный желтый показывает абсолютную совместимость со всеми оттенками зеленого.
Фото: Instagram @hoskelsa
Карамель
Карамельно-шоколадная гамма ловко подстроится и под летний, и под осенний арсенал. Особенно хорошо эти оттенки смотрятся в коже, что доказала Роузи Хантингтон-Уайтли. Модель зарифмовала мини-юбку орехового цвета с морковным жакетом, при этом текстуры кожи совершенно не перечат друг другу — берите на заметку!
Фото: Instagram @rosiehw
Хотите больше яркости — выбирайте насыщенный, почти неоновый оранжевый. Во многом он напоминает оттенки защитной спецовки, но главное — он в топе трендов. На себе это уже проверила Эшли Грэм, которая примерила мини-платье Versace в паре с лимонными босоножками.
Фото: Instagram @ashleygraham
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Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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