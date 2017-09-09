У каждого возраста есть свои преимущества и ограничения. Если вы будете их учитывать, то всегда сможете выглядеть лучшим образом.

Если вам 18–25 лет

Ваше главное украшение — молодость. Наследие подросткового возраста — жирные волосы, угревая сыпь, избыточный вес — постепенно уходит. А вот пушок на щеках, яркий цвет губ и свежий взгляд (даже после бессонной ночи) пока все еще с вами. Вы красивы без особых на то усилий.

Экспериментируйте. Если вы хотите покрасить волосы в зеленый, влезть в топ с бахромой, натянуть рваные джинсы и надеть чокер, обязательно сделайте это. Когда вы станете сотрудницей крупной компании и мамой трех карапузов, такого шанса уже не будет. Разберитесь с комплексами, которые заставляют вас рядиться в бесформенные и безликие вещи. Ничто не должно вас ограничивать. Меняйте стрижки, гоняйтесь за модными новинками, будьте хулиганкой!

Покупайте вещи в масс-маркете. У вас пока нет денег, чтобы приобретать брендовую одежду, но зато есть кураж, чтобы искать свой стиль здесь и сейчас. И для этого подходят демократичные марки одежды. Тогда, если вы купите косуху и завтра в ней разочаруетесь, то сможете ее отдать подруге без сожаланий о потраченных средствах.

Обзаведитесь комплектом одежды для собеседований. Единственная ситуация, когда ваш внешний вид должен быть безупречен, — поиск работы. Вложите средства в несколько белых сорочек, строгий костюм, дорогие часы, сумку-портфель, туфли-лодочки или броги. Этого джентльменского набора достаточно, чтобы вы могли спрятать татуировку с драконом и произвести на работодателя впечатление пай-девочки.