Максимальный комфорт: «бабушкины» панталоны возвращаются в моду
Теперь главными пунктами в списках покупок становятся хлопковые трусы-шорты и удобные слиперы. Согласно британским исследованиям, популярность «бабушкиных» панталон возросла на 11%, как сообщает Daily Star. Такие же изменения коснулись и бра: за последние несколько месяцев продажи моделей с push-up-эффектом упали на 7%. Девушки делают ставки на комфорт, принимая установки бодипозитива. Его адепты утверждают, что каждая женщина может жить по собственным принципам и никто не имеет право осуждать.
Фото: Screenshot/YouTube
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Фото: Vostock-photo, YouTube
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