Максимальный комфорт: «бабушкины» панталоны возвращаются в моду

Теперь главными пунктами в списках покупок становятся хлопковые трусы-шорты и удобные слиперы. Согласно британским исследованиям, популярность «бабушкиных» панталон возросла на 11%, как сообщает Daily Star. Такие же изменения коснулись и бра: за последние несколько месяцев продажи моделей с push-up-эффектом упали на 7%. Девушки делают ставки на комфорт, принимая установки бодипозитива. Его адепты утверждают, что каждая женщина может жить по собственным принципам и никто не имеет право осуждать.