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Максимальный комфорт: «бабушкины» панталоны возвращаются в моду

Свобода движений и абсолютный комфорт – новый девиз при выборе белья. К тому же, обоснованный статистическими данными. Исследователи выяснили, что все больше девушек и женщин отдают предпочтение удобному белью и гораздо реже покупают кружевные стринги.

Теперь главными пунктами в списках покупок становятся хлопковые трусы-шорты и удобные слиперы. Согласно британским исследованиям, популярность «бабушкиных» панталон возросла на 11%, как сообщает Daily Star. Такие же изменения коснулись и бра: за последние несколько месяцев продажи моделей с push-up-эффектом упали на 7%. Девушки делают ставки на комфорт, принимая установки бодипозитива. Его адепты утверждают, что каждая женщина может жить по собственным принципам и никто не имеет право осуждать.

Фото: Screenshot/YouTube

О том, как выбрать правильное белье для спорта, романтического свидания и на каждый день, читайте в экспертном материале Passion.ru.

Фото: Vostock-photo, YouTube

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