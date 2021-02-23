passion.ru

Грязное платье и «чехол старого авто»: модные фиаско Ким Кардашьян

Reload
1 / 17

Ким Кардашьян

Фото: Globallook

Ким Кардашьян — трендсеттер и модный провокатор в одном лице. Главный талант звезды — превращать все в остромодное и зарабатывать на этом круглые суммы. Звезду реалити обсуждают и порой осуждают, но она всегда стоит на своем. Она смело экспериментирует, «упаковывает» аппетитные формы в ультраоблегающий латекс и дефилирует на самых высоких шпильках. Passion.ru собрал пять самых обсуждаемых образов бизнесвумен, которые в свое время вызвали настоящий переполох в Сети — смотрим!

«Чехол старого авто»

Ким Кардашьян и Канье Уэст / Instagram @kimkardashian

Пока одна из самых обсуждаемых пар мира занимается разводом, мы вспоминаем один из самых ярких образов супругов. Союз Кардашьян-Уэст скрепили брутальные текстуры кожи: Канье позировал в лакированном костюме антрацитового цвета, Ким — в шоколадном комбезе с нескромными разрезами. Фолловеры не скрывали эмоций: кто-то сравнил наряды пары с чехлом старого автомобиля, и что кожа не подходит для невыносимой жары в Вайоминге, где был сделан кадр.

Дерзкий латекс

Ким и Кортни Кардашьян

Фото: Globallook

По Сети еще долго ходил ролик, как Ким пыталась уместить пышные бедра в ультраоблегающие легинсы Balmain из латекса — для этого звезде понадобилось сразу несколько помощников. Зато это яркий выход на пару со старшей сестрой Кортни во время Недели моды в Париже публика запомнила надолго: одна — в цвете сгущенки, вторая — будто в шоколаде. Что ж, чего не сделаешь ради моды!

Розовый киборг

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Перед неоновыми оттенками, в частности перед цветом Барби, миссис Кардашьян трудно устоять. Как и перед ультраоблегающими комбинезонами, с помощью которых легко подчеркнуть все необходимое для удачного кадра в Instagram. К одному из таких, с фактурными лого Chanel, звезда добавила пару ультравысоких ботфортов и футуристичные очки-маску, получив образ гламурного киборга.

Платье в торте

Ким Кардашьян

Фото: Instagram @kimkardashian

Способ разнообразить лаконичное платье-футляр был найден незамедлительно: Ким решила в буквальном смысле нырнуть с головой в огромный кремовый торт. Показать закадровую реальность своей многомиллионной армии фанатов знаменитость тоже не забыла, чем заметно удивила и порадовала. На фоне безупречных отретушированных снимков так точно.

«Мускулистый» корсет

Ким Кардашьян и Кайли Дженнер

Фото: Globallook

И, наконец, один из недавних образов Ким, которым она опередила даже кутюрную Неделю моды. Звезда щеголяла в «мускулистом» корсете, юбке с дерзким разрезом от бедра и серьгах-гигантах от Schiaparelli раньше, чем эти произведения сюрреалистического искусства увидел мир.

Среди поклонниц латекса, блеска и жертв ради моды оказалась и Николь Шерзингер. Подробнее о самых обсуждаемых образах солистки The Pussycat Dolls читайте на Passion.ru.

Фото: Instagram @kimkardashian / Globallook

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!