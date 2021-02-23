Грязное платье и «чехол старого авто»: модные фиаско Ким Кардашьян
Фото: Globallook
«Чехол старого авто»
Пока одна из самых обсуждаемых пар мира занимается разводом, мы вспоминаем один из самых ярких образов супругов. Союз Кардашьян-Уэст скрепили брутальные текстуры кожи: Канье позировал в лакированном костюме антрацитового цвета, Ким — в шоколадном комбезе с нескромными разрезами. Фолловеры не скрывали эмоций: кто-то сравнил наряды пары с чехлом старого автомобиля, и что кожа не подходит для невыносимой жары в Вайоминге, где был сделан кадр.
Дерзкий латекс
Фото: Globallook
По Сети еще долго ходил ролик, как Ким пыталась уместить пышные бедра в ультраоблегающие легинсы Balmain из латекса — для этого звезде понадобилось сразу несколько помощников. Зато это яркий выход на пару со старшей сестрой Кортни во время Недели моды в Париже публика запомнила надолго: одна — в цвете сгущенки, вторая — будто в шоколаде. Что ж, чего не сделаешь ради моды!
Розовый киборг
Фото: Instagram @kimkardashian
Перед неоновыми оттенками, в частности перед цветом Барби, миссис Кардашьян трудно устоять. Как и перед ультраоблегающими комбинезонами, с помощью которых легко подчеркнуть все необходимое для удачного кадра в Instagram. К одному из таких, с фактурными лого Chanel, звезда добавила пару ультравысоких ботфортов и футуристичные очки-маску, получив образ гламурного киборга.
Платье в торте
Фото: Instagram @kimkardashian
Способ разнообразить лаконичное платье-футляр был найден незамедлительно: Ким решила в буквальном смысле нырнуть с головой в огромный кремовый торт. Показать закадровую реальность своей многомиллионной армии фанатов знаменитость тоже не забыла, чем заметно удивила и порадовала. На фоне безупречных отретушированных снимков так точно.
«Мускулистый» корсет
Фото: Globallook
И, наконец, один из недавних образов Ким, которым она опередила даже кутюрную Неделю моды. Звезда щеголяла в «мускулистом» корсете, юбке с дерзким разрезом от бедра и серьгах-гигантах от Schiaparelli раньше, чем эти произведения сюрреалистического искусства увидел мир.
Среди поклонниц латекса, блеска и жертв ради моды оказалась и Николь Шерзингер. Подробнее о самых обсуждаемых образах солистки The Pussycat Dolls читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram @kimkardashian / Globallook
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