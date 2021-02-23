Грязное платье и «чехол старого авто»: модные фиаско Ким Кардашьян

И, наконец, один из недавних образов Ким, которым она опередила даже кутюрную Неделю моды. Звезда щеголяла в «мускулистом» корсете, юбке с дерзким разрезом от бедра и серьгах-гигантах от Schiaparelli раньше, чем эти произведения сюрреалистического искусства увидел мир.

Среди поклонниц латекса, блеска и жертв ради моды оказалась и Николь Шерзингер. Подробнее о самых обсуждаемых образах солистки The Pussycat Dolls читайте на Passion.ru.