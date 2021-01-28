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Чем запомнилась Неделя высокой моды весна-лето 2021

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Schiaparelli Couture SS'21

Фото: Vogue.com

С 25 по 28 января весь мир наблюдал за одним из главных событий индустрии — Недели высокой моды. Кутюрные коллекции представили Ulyana Sergeenko, Christian Dior, Giambattista Valli, Chanel, Fendi и другие дома. Грандиозное событие стало настоящим глотком свежего воздуха в текущей реальности, ведь многие бренды сумели провести шоу офлайн, без гостей или с ограниченным количеством приглашенных.

Наталья Водянова и Sevdaliza на подиуме

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Наталья Водянова на показе Iris van Herpen Couture SS'21

Фото: Vogue.com

Iris van Herpen представляет инопланетные платья, в производстве которых используется технология 3D-печати. На создание коллекции дизайнера вдохновила книга биолога Мерлина Шелдрейка «Запутанная жизнь», в которой автор рассказывает о влиянии грибов на наше будущее и настоящее. Строение этих организмов воплощено в силуэтах, кружевных деталях, декоративных элементах. На шоу в роли модели блеснула нидерландская поп-певица Sevdaliza, которая вышла на подиум в платье цвета граната с «драматичными» рукавами. А закрыла показ Наталья Водянова в наряде из полупрозрачных слоев светлого кружева с декоративными перьями.

Возврат в 80-е с Valentino

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Valentino Couture SS'21

Фото: Vogue.com

Оммаж экстравагантным формами и эстетике восьмидесятых сделал креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Коллекцию наполняет блеск и металлические текстуры, сочные оттенки во главе с неоном. Модели дефилировали на платформах головокружительной высоты, которые дополняли пальто-коконы, силуэтные платья и шорты-бермуды — их возвращение мы снова ждем грядущей весной.

Деревенская свадьба Chanel в Гран-Пале

Chanel Couture SS'21

Фото: Vogue.com

Виржини Виар наполнила весенне-летнюю коллекцию романтикой, которая выражается в зефирных оттенках, цветочных паттернах, наслоениях фатина и мягких текстурах с узнаваемым твидом в главной роли. Большой дворец в Париже наполнила атмосфера очаровательной деревенской свадьбы где-то на Юге Франции. В финале на подиум, усыпанный лепестками, вышла модель в роскошном свадебном платье, а за ней — сказочный белый конь. За шоу наблюдали звездные гости, в числе которых — Пенелопа Крус, Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп и Марион Котийяр.

Тотальный сюр от Schiaparelli

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Schiaparelli Couture SS'21

Фото: Vogue.com

Традиционный сюрреализм от Schiaparelli — одежда и аксессуары, напоминающие настоящие произведения искусства от-кутюр. Здесь — очки, имитирующие глаза, клатчи с замками в форме пятачков, платья с очертаниями мускулистого тела и корсеты с рельефным прессом, в одном из которых успела блеснуть Ким Кардашьян еще в декабре.

Деми Мур и иконы 90-х на показе Fendi

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Деми Мур на показе FENDI Couture SS'21

Фото: Пресс-служба

Показ Fendi Couture, ставший дебютным для нового арт-директора Кима Джонса, собрал максимальное количество звезд на подиуме. Открывала шоу Деми Мур, которая вышла в шелковой двойке с экстремальным декольте, за ней — Белла Хадид, Кейт Мосс с дочерью Лилой, муза Карла Лагерфельда Кара Делевинь. Финальный выход — появление Наоми Кэмпбелл в «тяжеловесном» платье с мраморным принтом.

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Фото: Vogue.com / Пресс-служба

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