Чем запомнилась Неделя высокой моды весна-лето 2021
Фото: Vogue.com
Наталья Водянова и Sevdaliza на подиуме
Фото: Vogue.com
Iris van Herpen представляет инопланетные платья, в производстве которых используется технология 3D-печати. На создание коллекции дизайнера вдохновила книга биолога Мерлина Шелдрейка «Запутанная жизнь», в которой автор рассказывает о влиянии грибов на наше будущее и настоящее. Строение этих организмов воплощено в силуэтах, кружевных деталях, декоративных элементах. На шоу в роли модели блеснула нидерландская поп-певица Sevdaliza, которая вышла на подиум в платье цвета граната с «драматичными» рукавами. А закрыла показ Наталья Водянова в наряде из полупрозрачных слоев светлого кружева с декоративными перьями.
Возврат в 80-е с Valentino
Фото: Vogue.com
Оммаж экстравагантным формами и эстетике восьмидесятых сделал креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли. Коллекцию наполняет блеск и металлические текстуры, сочные оттенки во главе с неоном. Модели дефилировали на платформах головокружительной высоты, которые дополняли пальто-коконы, силуэтные платья и шорты-бермуды — их возвращение мы снова ждем грядущей весной.
Деревенская свадьба Chanel в Гран-Пале
Фото: Vogue.com
Виржини Виар наполнила весенне-летнюю коллекцию романтикой, которая выражается в зефирных оттенках, цветочных паттернах, наслоениях фатина и мягких текстурах с узнаваемым твидом в главной роли. Большой дворец в Париже наполнила атмосфера очаровательной деревенской свадьбы где-то на Юге Франции. В финале на подиум, усыпанный лепестками, вышла модель в роскошном свадебном платье, а за ней — сказочный белый конь. За шоу наблюдали звездные гости, в числе которых — Пенелопа Крус, Ванесса Паради, Лили-Роуз Депп и Марион Котийяр.
Тотальный сюр от Schiaparelli
Фото: Vogue.com
Традиционный сюрреализм от Schiaparelli — одежда и аксессуары, напоминающие настоящие произведения искусства от-кутюр. Здесь — очки, имитирующие глаза, клатчи с замками в форме пятачков, платья с очертаниями мускулистого тела и корсеты с рельефным прессом, в одном из которых успела блеснуть Ким Кардашьян еще в декабре.
Деми Мур и иконы 90-х на показе Fendi
Фото: Пресс-служба
Показ Fendi Couture, ставший дебютным для нового арт-директора Кима Джонса, собрал максимальное количество звезд на подиуме. Открывала шоу Деми Мур, которая вышла в шелковой двойке с экстремальным декольте, за ней — Белла Хадид, Кейт Мосс с дочерью Лилой, муза Карла Лагерфельда Кара Делевинь. Финальный выход — появление Наоми Кэмпбелл в «тяжеловесном» платье с мраморным принтом.
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Фото: Vogue.com / Пресс-служба
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