Чем запомнилась Неделя высокой моды весна-лето 2021

Iris van Herpen представляет инопланетные платья, в производстве которых используется технология 3D-печати. На создание коллекции дизайнера вдохновила книга биолога Мерлина Шелдрейка «Запутанная жизнь», в которой автор рассказывает о влиянии грибов на наше будущее и настоящее. Строение этих организмов воплощено в силуэтах, кружевных деталях, декоративных элементах. На шоу в роли модели блеснула нидерландская поп-певица Sevdaliza, которая вышла на подиум в платье цвета граната с «драматичными» рукавами. А закрыла показ Наталья Водянова в наряде из полупрозрачных слоев светлого кружева с декоративными перьями.

Возврат в 80-е с Valentino