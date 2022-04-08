Грэм, Бекхэм и другие звезды в вызывающих нарядах из латекса: фото

Эшли Грэм

В январе 2022 года Эшли Грэм вновь стала мамой, причем дважды и трижды: plus-size модель родила двойню. В блоге адепта бодипозитива — фотосессии топлес, кормление грудью и никакого стеснения касаемо изменений в теле после родов.

И кто, как не Грэм, выйдет в свет на последних месяцах беременности в ультраоблегающем платье из латекса? И она сделала это! В сентябре 2019 года Эшли появилась на церемонии Fashion Media Awards на запредельных каблуках и в алом мини-платье Vex Clothing, которое, как сообщает Insider, было создано специально для нее.