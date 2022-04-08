Грэм, Бекхэм и другие звезды в вызывающих нарядах из латекса: фото
Эшли Грэм
В январе 2022 года Эшли Грэм вновь стала мамой, причем дважды и трижды: plus-size модель родила двойню. В блоге адепта бодипозитива — фотосессии топлес, кормление грудью и никакого стеснения касаемо изменений в теле после родов.
И кто, как не Грэм, выйдет в свет на последних месяцах беременности в ультраоблегающем платье из латекса? И она сделала это! В сентябре 2019 года Эшли появилась на церемонии Fashion Media Awards на запредельных каблуках и в алом мини-платье Vex Clothing, которое, как сообщает Insider, было создано специально для нее.
Фото: Globallook
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм латексные вещи не только носит, но и производит. Как, например, эффектные брюки пламенно-красного цвета, которые были на ней на показе Saint Laurent в Париже. Дэвид на модном мероприятии не появился, но за яркой мамой присматривал сын Ромео.
Фото: Eastnews
Ким и Кортни Кардашьян
Ким и Кортни Кардашьян тоже пополняют ряды любительниц поэкспериментировать, собираясь на fashion-шоу. Так, на Balmain сестры выгуляли латексные комплекты: старшая выбрала цвет горького шоколадная, а младшей досталась карамель. Красота требует жертв, а сборы Ким — целой команды ассистентов, которые помогали ей втиснуться в легинсы.
Globallook
Globallook
Николь Шерзингер
Николь Шерзингер применяет ультрадерзкие и порой вызывающие наряды в своей практике. Бюстье цвета жгучего перца с экстремальным декольте? Легко! Легинсы, подчеркивающие каждый изгиб тела, — пожалуйста! Кажется, участница The Pussycat Dolls готова занять статус рекордсменки по числу появлений в образах из латекса!
Фото: Globallook
Пэрис Хилтон
Чего только не было в скандальной юности Пэрис Хилтон — ее даже забирали в полицию. Впрочем, образ копа ей и самой к лицу. В латексном мини-платье, ботфортах и фуражке Philipp Plein она появилась в ноябре 2008 года на афтепати American Music Awards.
Фото: Globallook
Кайли Миноуг
На BRIT Awards в 2014-м Кайли Миноуг вышла в интригующем платье William Wilde с акцентным вырезом, которое вызвало бурю обсуждений у поклонников и хейтеров. Впрочем, и спустя 8 лет певица даст фору кому угодно и в латексе, и в микроплатьях, и в облегающих кэтсьютах Richard Quinn.
Фото: Dpa
Ранее мы обсуждали знаменитостей с отличным чувством стиля. В их числе Виктория Бекхэм, Анджелина Джоли, Мелания Трамп и другие звезды, которые знают не понаслышке, как выглядеть круто даже в трениках. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews / Dpa