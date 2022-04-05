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От Джоли до Трамп: топ-7 знаменитостей с отличным чувством стиля

Одни знаменитости активно прибегают к помощи стилистов, и правильно делают. Вспомнить только, как быстро Меган Фокс после работы с Мейв Райли стала главной фэшиониста! Другие же могут похвастаться отличным чувством стиля, способностью схватывать тренды на лету (а некоторые их даже задают). Ловите топ-7 звезд, у которых есть чему поучиться!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анджелина Джоли

Фото: Eastnews

Анджелина Джоли

Анджелину Джоли за образец берут многие — можем только представить, сколько раз о контуре лица «как у Джоли» слышали косметологи от клиентов. В стиле актриса скорее консерватор: выверенные силуэты, базовые цвета, подчеркнутая женственность. Даже расслабленные образы на каждый день выглядят элегантно — здесь дело в аксессуарах и туфлях на каблуке (шпилька даже минимальной высоты творит чудеса).

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Анджелина Джоли

Фото: Globallook

Мелания Трамп

Мелания Трамп была иконой стиля в девяностые и в начале нулевых, вторая волна популярности настигла ее уже в статусе первой леди. Джилл Байден с этим явно не повезло: ее то и дело сравнивают с предшественницей и критикуют. Приходится непросто, ведь в хрониках у Мелании практически не было промахов. Не считая скандала, который разгорелся вокруг ее дизайнерского аутфита и бесконечных шпилек, с высоты которых она оценивала урон от урагана «Харви» в Техасе.

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Мелания Трамп

Фото: Dpa

Мэри-Кейт Олсен

За Мэри-Кейт Олсен приглядывают годов так с 2010-х, когда глянец возвел ее в статус королевы стритстайла. Неудивительно, что ее совместный с сестрой бренд The Row пользуется такой популярностью — у близняшек отличное чувство стиля.

Сама же Мэри-Кейт умело жонглирует одеждой оверсайз и знает все о базе. Первые ассоциации с ней — безупречно скроенные пальто и сумки-гиганты.

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Мэри-Кейт Олсен

Фото: Dpa

Виктория Бекхэм

Виктория Бекхэм знает о жанре стритстайла абсолютно все. Папарацци, которые поджидают ее на выходе из отелей, она использует в своих целях — и себя показать с удачных ракурсов, и новинки собственного бренда одежды. К образам Виктории — за порцией вдохновения перед шопингом!

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Виктория Бекхэм

Фото: Globallook

Амаль Клуни

Амаль Клуни уверенно сочетает роль серьезного юриста и светской леди (к тому же жены одного из самых желанных мужчин мира). В ее арсенале — платья А-силуэтов, твидовые жакеты и юбки-футляры выверенного кроя. Берите на вооружение, чтобы быть боссом в любой ситуации!

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Амаль Клуни

Фото: Globallook

Кейт Мосс

Кейт Мосс — одна из главных икон стиля, которая остается на модном олимпе с девяностых. У супермодели стоит поучиться носить расклешенные от колен джинсы, брюки-палаццо, шубы-йети и анималистические принты всех мастей.

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Кейт Мосс

Фото: Eastnews

Ирина Шейк

Ирине Шейк повезло вдвойне: помимо суперспособности улавливать ключевые тренды, модель обзавелась множеством друзей из круга дизайнеров. Поэтому самые горячие новинки сезонов у нее появляются еще до официальных запусков. Что бы ни надела Ирина — все смотрится круто, будь то «школьная» мини-юбка или пуховик поверх вечернего платья.

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Ирина Шейк и ее дочь Лея

Фото: Eastnews

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Фото: Globallook / Eastnews

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