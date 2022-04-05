От Джоли до Трамп: топ-7 знаменитостей с отличным чувством стиля
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Анджелина Джоли
Анджелину Джоли за образец берут многие — можем только представить, сколько раз о контуре лица «как у Джоли» слышали косметологи от клиентов. В стиле актриса скорее консерватор: выверенные силуэты, базовые цвета, подчеркнутая женственность. Даже расслабленные образы на каждый день выглядят элегантно — здесь дело в аксессуарах и туфлях на каблуке (шпилька даже минимальной высоты творит чудеса).
Фото: Globallook
Мелания Трамп
Мелания Трамп была иконой стиля в девяностые и в начале нулевых, вторая волна популярности настигла ее уже в статусе первой леди. Джилл Байден с этим явно не повезло: ее то и дело сравнивают с предшественницей и критикуют. Приходится непросто, ведь в хрониках у Мелании практически не было промахов. Не считая скандала, который разгорелся вокруг ее дизайнерского аутфита и бесконечных шпилек, с высоты которых она оценивала урон от урагана «Харви» в Техасе.
Фото: Dpa
Мэри-Кейт Олсен
За Мэри-Кейт Олсен приглядывают годов так с 2010-х, когда глянец возвел ее в статус королевы стритстайла. Неудивительно, что ее совместный с сестрой бренд The Row пользуется такой популярностью — у близняшек отличное чувство стиля.
Сама же Мэри-Кейт умело жонглирует одеждой оверсайз и знает все о базе. Первые ассоциации с ней — безупречно скроенные пальто и сумки-гиганты.
Фото: Dpa
Виктория Бекхэм
Виктория Бекхэм знает о жанре стритстайла абсолютно все. Папарацци, которые поджидают ее на выходе из отелей, она использует в своих целях — и себя показать с удачных ракурсов, и новинки собственного бренда одежды. К образам Виктории — за порцией вдохновения перед шопингом!
Фото: Globallook
Амаль Клуни
Амаль Клуни уверенно сочетает роль серьезного юриста и светской леди (к тому же жены одного из самых желанных мужчин мира). В ее арсенале — платья А-силуэтов, твидовые жакеты и юбки-футляры выверенного кроя. Берите на вооружение, чтобы быть боссом в любой ситуации!
Фото: Globallook
Кейт Мосс
Кейт Мосс — одна из главных икон стиля, которая остается на модном олимпе с девяностых. У супермодели стоит поучиться носить расклешенные от колен джинсы, брюки-палаццо, шубы-йети и анималистические принты всех мастей.
Фото: Eastnews
Ирина Шейк
Ирине Шейк повезло вдвойне: помимо суперспособности улавливать ключевые тренды, модель обзавелась множеством друзей из круга дизайнеров. Поэтому самые горячие новинки сезонов у нее появляются еще до официальных запусков. Что бы ни надела Ирина — все смотрится круто, будь то «школьная» мини-юбка или пуховик поверх вечернего платья.
Фото: Eastnews
Ранее мы обсуждали самые эффектные модные провалы знаменитостей на светских мероприятиях. О том, как Клаудия Шиффер чуть не «потеряла» бюст, и как Ольга Бузова сделала все тайное явным, читайте в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews