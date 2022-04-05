От Джоли до Трамп: топ-7 знаменитостей с отличным чувством стиля

Мэри-Кейт Олсен

За Мэри-Кейт Олсен приглядывают годов так с 2010-х, когда глянец возвел ее в статус королевы стритстайла. Неудивительно, что ее совместный с сестрой бренд The Row пользуется такой популярностью — у близняшек отличное чувство стиля.

Сама же Мэри-Кейт умело жонглирует одеждой оверсайз и знает все о базе. Первые ассоциации с ней — безупречно скроенные пальто и сумки-гиганты.