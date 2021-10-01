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Это фиаско! Звезды, которые не умеют подбирать колготки под образы

Ошибки с колготками совершают многие — и селебрити, и первые леди, и даже монаршие особы. У последних ношение колготок предусмотрено протоколом — вспомните, сколько критики обрушилось на Меган Маркл за то, что она не носила их в жару. Благо прогресс не стоит на месте, и производители уже изобрели летние колготки (с открытыми мысами) и ультратонкие телесные, которые практически не заметны на ногах. Несмотря ни на что, некоторые знаменитости продолжают играть по старым правилам. Мы собрали столько примеров, которые доказывают, что колготки — вещь коварная.
Это фиаско! Звезды, которые не умеют подбирать колготки под образы

Ольга Бузова

Регулярно допускает ошибки Ольга Бузова, которая все еще носит телесные колготки с эффектом мерцания, добавляет к дерзким ботфортам «сетки» и не учитывает оттенки и текстуры. Так, например, образ в стиле baby doll с платьем-рубашкой с баской в цвете Hot Pink утяжеляют черные колготки с принтом и грубые ботинки.

О том, как правильно подбирать колготки к образам, мы поговорили со стилистом. Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности.

Ольга Бузова

Ольга Бузова

Фото: Instagram @buzova86

Фиби Прайс

Фиби Прайс одевается эпатажно даже на прогулки с любимым питомцем. Микрошорты, бра вместо топов, ботфорты на экстремально высоких шпильках — привычная часть униформы 49-летней актрисы. Как правило, в китчевых образах звезды находится место и колготкам, причем тем, что были популярны несколько лет назад.

Фиби Прайс

Фиби Прайс

Фото: Eastnews

Виктория Боня

Виктория Боня потерпела поражение, зарифмовав уютное платье расслабленного силуэта с плотными колготками из меланжевого трикотажа. Завершили образ ведущей замшевые лоферы Loro Piana с контрастной подошвой. Представьте, что колготок нет вовсе (либо они едва заметны) — согласны, что так было бы лучше?

Виктория Боня

Виктория Боня

Фото: Instagram @victoriabonya

Кристина Агилера

Фиаско по всем фронтам допустила Кристина Агилера, которая решила надеть все лучшее сразу. Стритстайл-образ выстроен вокруг дерзких ботфортов из лакированной кожи и объемного худи с фотопринтом Мэрилин Монро. Связующее звено — телесные колготки в сеточку.

Кристина Агилера

Кристина Агилера

Фото: Eastnews

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева замиксовала крошечную полупрозрачную тунику с плотными легинсами — так, будто комплект остался со школьных времен. Легинсы — деталь не менее коварная, поэтому с ней стоит придерживаться правил подбора верха. Главное — сочетать легинсы с удлиненными футболками или блейзерами, чтобы не создавать эффект «забытой юбки».

Наталья Бочкарева

Наталья Бочкарева

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тина Канделаки

Исключение — Тина Канделаки, которая мастерски вписывает черные капроновые колготки абсолютно во все образы. Телеведущая доказывает, что они вполне совместимы и с конфетными оттенками, и с открытыми босоножками (такое сочетание, кстати, давно практикуется на подиумах Saint Laurent).

Тина Канделаки

Тина Канделаки

Фото: Instagram @tina_kandelaki

Ранее мы рассказывали о самых ярких модных провалах звезд за сентябрь. Месяц выдался насыщенным, и селебрити едва успевали менять наряды, перемещаясь между кинофестивалями и показами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Instagram