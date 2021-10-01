Это фиаско! Звезды, которые не умеют подбирать колготки под образы

Ольга Бузова

Регулярно допускает ошибки Ольга Бузова, которая все еще носит телесные колготки с эффектом мерцания, добавляет к дерзким ботфортам «сетки» и не учитывает оттенки и текстуры. Так, например, образ в стиле baby doll с платьем-рубашкой с баской в цвете Hot Pink утяжеляют черные колготки с принтом и грубые ботинки.

О том, как правильно подбирать колготки к образам, мы поговорили со стилистом. Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности.