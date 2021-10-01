Это фиаско! Звезды, которые не умеют подбирать колготки под образы
Ольга Бузова
Регулярно допускает ошибки Ольга Бузова, которая все еще носит телесные колготки с эффектом мерцания, добавляет к дерзким ботфортам «сетки» и не учитывает оттенки и текстуры. Так, например, образ в стиле baby doll с платьем-рубашкой с баской в цвете Hot Pink утяжеляют черные колготки с принтом и грубые ботинки.
О том, как правильно подбирать колготки к образам, мы поговорили со стилистом. Переходите по ссылке, чтобы узнать подробности.
Фото: Instagram @buzova86
Фиби Прайс
Фиби Прайс одевается эпатажно даже на прогулки с любимым питомцем. Микрошорты, бра вместо топов, ботфорты на экстремально высоких шпильках — привычная часть униформы 49-летней актрисы. Как правило, в китчевых образах звезды находится место и колготкам, причем тем, что были популярны несколько лет назад.
Фото: Eastnews
Виктория Боня
Виктория Боня потерпела поражение, зарифмовав уютное платье расслабленного силуэта с плотными колготками из меланжевого трикотажа. Завершили образ ведущей замшевые лоферы Loro Piana с контрастной подошвой. Представьте, что колготок нет вовсе (либо они едва заметны) — согласны, что так было бы лучше?
Фото: Instagram @victoriabonya
Кристина Агилера
Фиаско по всем фронтам допустила Кристина Агилера, которая решила надеть все лучшее сразу. Стритстайл-образ выстроен вокруг дерзких ботфортов из лакированной кожи и объемного худи с фотопринтом Мэрилин Монро. Связующее звено — телесные колготки в сеточку.
Фото: Eastnews
Наталья Бочкарева
Наталья Бочкарева замиксовала крошечную полупрозрачную тунику с плотными легинсами — так, будто комплект остался со школьных времен. Легинсы — деталь не менее коварная, поэтому с ней стоит придерживаться правил подбора верха. Главное — сочетать легинсы с удлиненными футболками или блейзерами, чтобы не создавать эффект «забытой юбки».
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
Тина Канделаки
Исключение — Тина Канделаки, которая мастерски вписывает черные капроновые колготки абсолютно во все образы. Телеведущая доказывает, что они вполне совместимы и с конфетными оттенками, и с открытыми босоножками (такое сочетание, кстати, давно практикуется на подиумах Saint Laurent).
Фото: Instagram @tina_kandelaki
Ранее мы рассказывали о самых ярких модных провалах звезд за сентябрь. Месяц выдался насыщенным, и селебрити едва успевали менять наряды, перемещаясь между кинофестивалями и показами. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Instagram