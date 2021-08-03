Джоли и другие звезды, которые скрывают стройность под мешковатой одеждой
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Например, Кэти Холмс, которая может похвастаться идеальными формами даже в самых тесных платьях, но чаще делает ставку на oversize. И правильно, главное — уместность и удобство. Если Холмс предпочитает безразмерные треники, то ее коллега по цеху Дженнифер Гарнер выходит на улицы прямо в пижамных брюках.
Размер XXL выбирает Билли Айлиш, стиль которой ассоциируется с объемными толстовками и костюмами-двойками, щедро усыпанными монограммами больших брендов. Так было до съемки Vogue, в которой певица предстала в новом образе и показала, что на самом деле скрывается под слоями одежды. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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