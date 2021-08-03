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Джоли и другие звезды, которые скрывают стройность под мешковатой одеждой

Анжелина Джоли перебралась подальше от будничной суеты в Венецию и теперь проводит вечера в своем люксе с видом на знаменитый Дворец дожей. Не так давно папарацци поймали актрису по пути в ресторан, и для отдыха она выбрала безразмерный мерцающий балахон, под которым спрятала стройную фигуру. Настоящие it-girl себе не изменяют: Джоли добавила к мешковатому платью элегантную сумку Saint Laurent и босоножки Chanel. Но есть и те, кто готов пожертвовать стилем ради комфорта.