passion.ru

Джоли и другие звезды, которые скрывают стройность под мешковатой одеждой

Анжелина Джоли перебралась подальше от будничной суеты в Венецию и теперь проводит вечера в своем люксе с видом на знаменитый Дворец дожей. Не так давно папарацци поймали актрису по пути в ресторан, и для отдыха она выбрала безразмерный мерцающий балахон, под которым спрятала стройную фигуру. Настоящие it-girl себе не изменяют: Джоли добавила к мешковатому платью элегантную сумку Saint Laurent и босоножки Chanel. Но есть и те, кто готов пожертвовать стилем ради комфорта.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Анджелина Джоли

Фото: Eastnews

Например, Кэти Холмс, которая может похвастаться идеальными формами даже в самых тесных платьях, но чаще делает ставку на oversize. И правильно, главное — уместность и удобство. Если Холмс предпочитает безразмерные треники, то ее коллега по цеху Дженнифер Гарнер выходит на улицы прямо в пижамных брюках.

Билли Айлиш / Instagram @billieeilish

Размер XXL выбирает Билли Айлиш, стиль которой ассоциируется с объемными толстовками и костюмами-двойками, щедро усыпанными монограммами больших брендов. Так было до съемки Vogue, в которой певица предстала в новом образе и показала, что на самом деле скрывается под слоями одежды. Листайте фотогалерею, чтобы увидеть больше образов.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!