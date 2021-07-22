Кэти Холмс, Джастин Бибер и другие звезды, которые одеваются неопрятно

Среди главных любителей нарочитой неопрятности — Джастин Бибер, чья супруга (на минуточку) главная фэшионистка Инстаграма. Музыкант обожает джинсы на несколько размеров больше, которые спускает максимально низко на бедра, рубашки oversize навыпуск. Часто на том же ловят Кэти Холмс, которая все еще надеется сделать шаг и не попасть в объективы папарацци. Не так давно актриса выгуляла монохромный белый образ, в котором, по всей видимости, решила перекусить. На брюках — красные пятна, на топе горчичные. Предполагаем, что в меню были хот-доги.

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