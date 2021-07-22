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Кэти Холмс, Джастин Бибер и другие звезды, которые одеваются неопрятно

Внимание к селебрити повышенное, поэтому крошечное пятно на джинсах может разрастись в бурное обсуждение на несколько дней. Так, например, часто страдает Джилл Байден, которая вынуждена перемещаться на служебном вертолете и дефилировать по газонам на каблуках. От этого жакеты и дизайнерские платья мнутся, и буквально молят об отпаривателе. Но есть и те, у кого небрежность — часть стиля.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Джастин и Хейли Бибер

Фото: Eastnews

Среди главных любителей нарочитой неопрятности — Джастин Бибер, чья супруга (на минуточку) главная фэшионистка Инстаграма. Музыкант обожает джинсы на несколько размеров больше, которые спускает максимально низко на бедра, рубашки oversize навыпуск. Часто на том же ловят Кэти Холмс, которая все еще надеется сделать шаг и не попасть в объективы папарацци. Не так давно актриса выгуляла монохромный белый образ, в котором, по всей видимости, решила перекусить. На брюках — красные пятна, на топе горчичные. Предполагаем, что в меню были хот-доги.

Больше образов — в фотогалерее.

Меган Фокс

Меган Фокс

Фото: Eastnews

Как бы не старалась Меган Фокс в своих экспериментах со стилем, дух бунтарки и подружки рокера никак не скроешь. На съемки телешоу актриса надела силуэтное платье Alex Perry, и по дороге на площадку умудрилась его испачкать и не заметить этого. Детали образа — по ссылке.

Фото: Eastnews / Globallook

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