Как изменить жизнь с помощью стиля: разбираем с экспертом на примере звезд

Фильмы в формате makeover (с преображением героев, — прим. ред.) вызывают интерес не просто так. Нам нравится сама мысль о том, что можно изменить свою жизнь за счет смены образа. Внешний вид влияет не только на нашу самооценку, но и на отношение к нам других людей. Когда мы находим свой стиль, нам необязательно много говорить о себе, чтобы окружающие поняли о нас самое главное.

В наше время благодаря масс-маркету определить истинный финансовый статус человека сложно. Зато предположить, какой у него характер, интересы и семейное положение — гораздо легче. Конечно, бывают случаи, когда внешний образ совершенно не соответствует истинному положению вещей.