Как изменить жизнь с помощью стиля: разбираем с экспертом на примере звезд
Диана Королева
Имиджмейкер и автор концепции «Архетипы в образах»
Вспомните главную героиню «Дьявол носит Prada» и ее преображение. Старые ботинки, голубой джемпер и рубашка, невзрачная юбка и очки. Андреа хотела произвести впечатление человека, совершенно далекого от моды, ведь ей казалось, что ее опыт гораздо выше какого-то глянцевого журнала. Но лишь после внешнего преображения коллеги стали прислушиваться к ее мнению, мужчины обращать внимание, а босс разглядела в ней незаменимого ассистента.
Фото: Eastnews
Фильмы в формате makeover (с преображением героев, — прим. ред.) вызывают интерес не просто так. Нам нравится сама мысль о том, что можно изменить свою жизнь за счет смены образа. Внешний вид влияет не только на нашу самооценку, но и на отношение к нам других людей. Когда мы находим свой стиль, нам необязательно много говорить о себе, чтобы окружающие поняли о нас самое главное.
В наше время благодаря масс-маркету определить истинный финансовый статус человека сложно. Зато предположить, какой у него характер, интересы и семейное положение — гораздо легче. Конечно, бывают случаи, когда внешний образ совершенно не соответствует истинному положению вещей.
Миллиардеры стараются не привлекать лишнее внимание к своему внешнему виду и зачастую одеваются скромно. Но пока вы не стали миллиардером, стоит использовать свой внешний вид как один из инструментов достижения целей.
Диана Королева
Имиджмейкер и автор концепции «Архетипы в образах»
Фото: Eastnews
За счет образа вы можете повлиять на решения других людей. Одежда и аксессуары — это невербальные знаки, которые мы подаем людям. Нас тянет к уверенным в себе, улыбчивым и уместно одетым. Доверие к ним на порядок выше, чем к тем, кто привык пренебрегать своим внешним видом.
Удачно подобранный имидж всегда работает на вас, даже когда вы молчите. Стилисты рекомендуют чаще носить пиджаки, если хотите продвинуться в должности, воздушные платья, если рассчитываете на предложение руки и сердца, приобрести вещи оранжевого цвета, если планируете завести новых друзей.
Это может казаться банальностью, но пиджак неизменно ассоциируется с успехом и властью, летящее платье — с женственностью и красотой, а оранжевый цвет подсознательно вызывает у нас позитивные эмоции. С чем вы хотите ассоциироваться у окружающих? Что говорит о вас та или иная вещь? Подумайте об этом в следующий раз, когда пойдете на шопинг.
Новый образ способен изменить карьеру и принести новые контракты. Звезды используют этот трюк, чтобы о них снова заговорили.
Меган Фокс
35-летняя Меган Фокс рассталась с Брайаном Остином Грином после 10 лет супружеской жизни и начала встречаться с певцом Machine Gun Kelly. Новый роман пошел на пользу: актриса тут же наняла стилиста Хейли Бибер и стала претендовать на звание главной фэшиониста.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Eastnews
Модной иконой 2000-х она точно не была: несочетающиеся принты, плотные прозрачные колготки с открытыми босоножками, растянутые футболки, мешковатые. Да, этот период в мире моды всегда был самым неоднозначным. Однако Кристине Агилере и Пэрис Хилтон удавалось оставаться на высоте. На счету Меган Фокс множество модных провалов, зато теперь у нее новый зумерский имидж — все благодаря стилистке Мейв Рейли. Звезда «Трансформеров» вернула себе былую славу, а ее образы обсуждают в каждом глянцевом издании. Теперь она дефилирует в трендовых туфлях Amina Muaddi и Mach & Mach, латексных брюках и тренчах Saint Laurent, жакетах oversize, которые помогают поймать баланс даже в самых дерзких аутфитах.
Результат не заставил себя ждать. Американский бренд белья Frederick’s of Hollywood предложил Меган не только рекламный контракт, но и пакет акций. Теперь она является креативным директором бренда и принимает активное участие в создании новых коллекций.
Билли Айлиш
Билли Айлиш перестала носить oversize и привлекла к себе внимание таблоидов. Раньше звезда одевалась в Gucci и Louis Vuitton с головы до ног, а свою любовь к вещам размера XXL объясняла тем, что не хочет акцентировать излишнее внимание к своему телу.
Фото: Globallook
После новой съемки Билли в британском Vogue у поклонников отвисла челюсть: оказалось, что под худи XXL скрывались женственные формы. Билли предстала в совершенно новом образе: перекрасила волосы в блонд, вооружилась корсетами, подчеркивающими ее пышную грудь, и каблуками. Кумир поколения Z выросла и всячески подчеркивает это с помощью одежды.
Адель
Адель экстремально похудела и стала выглядеть совершенно по-новому. Раньше певица придерживалась стиля 50-х: носила пышные макси-платья с открытыми плечами и делала начес.
Фото: Globallook
Теперь звезда не боится экспериментировать с образами. Ее все чаще можно заметить в облегающем мини, брюках и юбках с завышенной талией. Ее прическа также изменилась: исполнительница отрастила волосы.
Фото: Eastnews
Для вас: 5 советов от имиджмейкера
- Выпишите 3 или больше прилагательных, с которыми вы хотите ассоциироваться у людей. Хотите выглядеть дерзкой и сильной или нежной, женственной и спокойной? Какие ткани и фасоны вы представляете, когда эти прилагательные всплывают в вашей голове?
- Окиньте свой гардероб свежим взглядом. Подходят ли старые вещи под ваш новый образ?
- Если старые вещи больше не актуальны для вас, смело отправляйтесь на шопинг. Советую взять с собой стилиста, чтобы не было соблазна остаться в зоне комфорта.
- Старайтесь не выбирать тот образ, который совсем не имеет с вами ничего общего. В жизни вы активная и общительная и не вылезаете из джинсов и кед? Тогда не стоит выбирать туфли на неудобной шпильке и откровенное мини. Вам должно быть максимально комфортно в вашем новом образе.
- Помните, что внешние изменения никогда не проходят даром. Особенно, если они удачные и меняют вас в лучшую сторону. Как только определитесь со своим образом, не за горами будет продвижение по карьерной лестнице, новое окружение и внимание противоположного пола.
Фото: GettyImages / Eastnews / Instagram
Эксперт: Диана Королева
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