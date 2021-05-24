Для офиса и вечеринок: 10 стильных боди на все случаи жизни
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
10 боди на все случаи жизни
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Архивы пресс-служб
Фактурный трикотаж и сетка, дерзкие разрезы и экстремально глубокие вырезы — ловите 10 классных боди для офиса, вечеринок и не только. Вариаций на тему масса: на основе боди можно найти поло, рубашки, корсетные топы. Обзавестись базой — обязательно, а моделями сочных оттенков, с принтами и нашивками — опционально.
Практика
Фото: Instagram @matilda.shnurova
Полупрозрачное боди, оставляющее лишь немного места для фантазии, — абсолютный must-have, способный на многое. Для начала — превратить любой офисный look в лучший наряд для вечеринки. А затем — вскружить голову любому. В пример берем образ Матильды Шнуровой, которая замиксовала боди Gucci из сетки с брутальными кожаными брюками и блейзером цвета молока.
Фото: Globallook
Тем же приемом пользуется Кристина Агилера, которая нередко возвращает тенденции из нулевых. К кожаным клешам — соблазнительное боди с принтом и ультрафиолетовые очки, будто оставшиеся в арсенале поп-дивы как память о гламурной эпохе.
Фото: Instagram @bellahadid
Еще одни обязательный для запоминания трюк — боди-хайлег, которые отлично сработают в паре с юбками и брюками низкой или средней посадки. Эту тактику уже проверила на практике Белла Хадид, еще и не поскупилась на аксессуары: от взглядов хейтеров супермодель решила обороняться украшениями с «глазом Фатимы».
Фото: Instagram @beyonce
А если вы ищите подходящий образ для вечеринки, обратите внимание на Бейонсе. Звезда носит боди поверх двойки из топа и клешей в сеточку, и выглядит роскошно. Гламурный костюм супервумен завершают туфли-неведимки, стейтмент-украшения и очки — еще один «привет» из 2000-х.
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Фото: Globallook / Instagram / архивы пресс-служб
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