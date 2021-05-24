Для офиса и вечеринок: 10 стильных боди на все случаи жизни

А если вы ищите подходящий образ для вечеринки, обратите внимание на Бейонсе. Звезда носит боди поверх двойки из топа и клешей в сеточку, и выглядит роскошно. Гламурный костюм супервумен завершают туфли-неведимки, стейтмент-украшения и очки — еще один «привет» из 2000-х.

Ранее мы обсуждали, как звезды носят платья-комбинации сейчас, и как это было в девяностых, когда они только покоряли подиумы и красные дорожки. 3 стильные идеи ищите в материале Passion.ru.