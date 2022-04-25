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Что носить весной: три стильные идеи для капризной погоды

За пунктуальность весна похвалы явно не заслужила, зато времени на подготовку к жаркому сезону у нас достаточно. И это касается не только идеи фикс «похудеть к лету», но и обновления гардероба. Пока погода капризничает, стоит запастись тренчами, теплыми жакетами и трикотажем. На этот случай мы собрали три стильные идеи на каждый день (и не только), которые легко реализовать — все бренды доступны в России.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Роузи Хантингтон-Уайтли

Фото: Globallook

Минимализм

Жилет — абсолютный тренд. Применение ему найти несложно, особенно когда солнце сменяется тучами, а дождь играет партию с порывами ветра. Классный вариант мы присмотрели у FLÜG — бренда из Петербурга, команде которого точно известны эффективные способы противостоять погоде.

Сочетайте жилеты с широкими брюками всех мастей: от классических со стрелками до трикотажных треников. Добавляйте бланковые рубашки, футболки или фактурные водолазки и не забывайте об аксессуарах — вместительной сумке и паре мюли без каблука.

1. Брюки To Be Blossom, 9990 руб. 2. Водолазка EMKA, 3890 руб. 3. Мюли 12 Storeez, 13 980 руб. 4. Жилет FLÜG, 13 000 руб. 5. Очки Brevno, 15 000 руб. 6. Сумка Yulia Kutuzova, цена по запросу
  1. Брюки To Be Blossom, 9990 руб. 2. Водолазка EMKA, 3890 руб. 3. Мюли 12 Storeez, 13 980 руб. 4. Жилет FLÜG, 13 000 руб. 5. Очки Brevno, 15 000 руб. 6. Сумка Yulia Kutuzova, цена по запросу

Фото: Архивы пресс-служб

Акцентные оттенки

Страсти по вязаным костюмам не утихли, поэтому советуем присмотреться к ним повнимательнее. Роль микстуры от хандры выполнят яркие цвета во главе с полюбившимся многим лавандовым и лимонным.

Вязаный трикотаж — мастхэв, который подстроится под любые прогнозы синоптиков: в двойке из смесового хлопка всегда будет комфортно. Носить ее элементы можно как в тандеме, так и по отдельности, создавая разные комбинации. Гарантируем, эта инвестиция точно будет выгодной!

1. Кардиган Studio 29, 12 900 руб. 2. Юбка Studio 29, 7300 руб. 3. Туфли Ekonika x Chilichoice, 13 990 руб. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 5. Кольца Jemae, цена по запросу
  1. Кардиган Studio 29, 12 900 руб. 2. Юбка Studio 29, 7300 руб. 3. Туфли Ekonika x Chilichoice, 13 990 руб. 4. Очки Andy Wolf, цена по запросу. 5. Кольца Jemae, цена по запросу

Фото: Архивы пресс-служб

На вечер

Любимый прием звездных фэшиониста во главе с Викторией Бекхэм: монохромный образ плюс акцентная обувь или сумка. Мы выбрали черное платье без намека на декольте, но с ультрадерзким разрезом, добавили пару броских лодочек и брутальную кожаную баску, напоминающую пояс для чулок. Кстати, последняя наверняка порадует вашу вторую половинку, если надеть ее вместе с соблазнительным комплектом белья.

1. Туфли Lalou, 11 100 руб. 2. Пояс YANCHEVSKAYA, 6990 руб. 3. Платье You Wanna, 5950 руб. 4. Шляпа Cocoshnick Headdress, 10 000 руб. 5. Серьги Jewellery Bar, 3990 руб.
  1. Туфли Lalou, 11 100 руб. 2. Пояс YANCHEVSKAYA, 6990 руб. 3. Платье You Wanna, 5950 руб. 4. Шляпа Cocoshnick Headdress, 10 000 руб. 5. Серьги Jewellery Bar, 3990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы обсуждали модные лайфхаки для девушек с формами, а заодно делились брендами, которые предлагают стильную одежду размера «плюс». Практические советы от экспертов ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / Eastnews

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