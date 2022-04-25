Что носить весной: три стильные идеи для капризной погоды
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Минимализм
Жилет — абсолютный тренд. Применение ему найти несложно, особенно когда солнце сменяется тучами, а дождь играет партию с порывами ветра. Классный вариант мы присмотрели у FLÜG — бренда из Петербурга, команде которого точно известны эффективные способы противостоять погоде.
Сочетайте жилеты с широкими брюками всех мастей: от классических со стрелками до трикотажных треников. Добавляйте бланковые рубашки, футболки или фактурные водолазки и не забывайте об аксессуарах — вместительной сумке и паре мюли без каблука.
Фото: Архивы пресс-служб
Акцентные оттенки
Страсти по вязаным костюмам не утихли, поэтому советуем присмотреться к ним повнимательнее. Роль микстуры от хандры выполнят яркие цвета во главе с полюбившимся многим лавандовым и лимонным.
Вязаный трикотаж — мастхэв, который подстроится под любые прогнозы синоптиков: в двойке из смесового хлопка всегда будет комфортно. Носить ее элементы можно как в тандеме, так и по отдельности, создавая разные комбинации. Гарантируем, эта инвестиция точно будет выгодной!
Фото: Архивы пресс-служб
На вечер
Любимый прием звездных фэшиониста во главе с Викторией Бекхэм: монохромный образ плюс акцентная обувь или сумка. Мы выбрали черное платье без намека на декольте, но с ультрадерзким разрезом, добавили пару броских лодочек и брутальную кожаную баску, напоминающую пояс для чулок. Кстати, последняя наверняка порадует вашу вторую половинку, если надеть ее вместе с соблазнительным комплектом белья.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали модные лайфхаки для девушек с формами, а заодно делились брендами, которые предлагают стильную одежду размера «плюс». Практические советы от экспертов ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / Eastnews