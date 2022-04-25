Что носить весной: три стильные идеи для капризной погоды

Минимализм

Жилет — абсолютный тренд. Применение ему найти несложно, особенно когда солнце сменяется тучами, а дождь играет партию с порывами ветра. Классный вариант мы присмотрели у FLÜG — бренда из Петербурга, команде которого точно известны эффективные способы противостоять погоде.

Сочетайте жилеты с широкими брюками всех мастей: от классических со стрелками до трикотажных треников. Добавляйте бланковые рубашки, футболки или фактурные водолазки и не забывайте об аксессуарах — вместительной сумке и паре мюли без каблука.