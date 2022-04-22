В плюсе: какая одежда украсит пышные формы и где ее купить

На тему plus-size мы поговорили с основательницами бренда 4Forms Екатериной и Светланой Коноваловыми. Эксперты поделились лайфхаками, которые помогут украсить эффектные формы, а мы подобрали несколько брендов, у которых можно найти классную одежду и нижнее белье.

Какие размеры входят в понятие «плюс»?

Так называемые «эталоны красоты» живут в сознании женщин десятилетиями, по сей день существует стремление к стройности. В России «норма красоты» является завышенной. В то же время мир следует установке «полюби себя», которая транслирует любовь и принятие собственного тела.

По словам экспертов, размерные сетки популярных брендов, как правило, заканчиваются 48-м или 50-м. Это также связано с тем, что с 50-го конструкция одежды меняется и появляется необходимость учитывать множество нюансов.