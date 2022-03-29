Утягивающее, для дома и особых случаев: где купить идеальное нижнее белье

На каждый день

Повседневное может (и должно) быть красивым, даже если это секрет и знаете о нем только вы. Вспомните, насколько разнятся ощущения в капроновых колготках и чулках с подвязками: уверенность в себе, которую дарят последние, не сравнить ни с чем.

Мы присмотрели белье из сетчатого трикотажа с компрессионным эффектом и плоскими швами. Удобные трусы-слипы можно смело надевать даже под силуэтное платье — никто не заметит.