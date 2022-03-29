Утягивающее, для дома и особых случаев: где купить идеальное нижнее белье
Для комфорта
Желание: качественный фактурный трикотаж, который буквально обнимает тело, продуманный крой и демократичная цена. Исполняем! Удобно, когда есть возможность инвестировать выгодно за счет единой палитры. Так, к бра можно подобрать и комфортные трусы-слипы, и велосипедки, и легинсы со штрипками — и все одного оттенка.
Фото: Архивы пресс-служб
Трикотажный бра-топ — вещь настолько универсальная, что можно не стесняться носить ее и в пир, и в мир. Сверху достаточно накинуть блейзер oversize-формата или объемную джинсовку. Ультраяркие модели мы тоже нашли, еще и в комплекте со стрингами высокой посадки, с которыми ноги визуально выглядят бесконечными.
Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб
На каждый день
Повседневное может (и должно) быть красивым, даже если это секрет и знаете о нем только вы. Вспомните, насколько разнятся ощущения в капроновых колготках и чулках с подвязками: уверенность в себе, которую дарят последние, не сравнить ни с чем.
Мы присмотрели белье из сетчатого трикотажа с компрессионным эффектом и плоскими швами. Удобные трусы-слипы можно смело надевать даже под силуэтное платье — никто не заметит.
Фото: Архивы пресс-служб
Для особых случаев
На десерт мы оставили самые тонкие кружева и фасоны, которые поднимут градус соблазнительности до предела. Он будет в восторге! Здесь слова лишние — добавьте пару капель терпкого парфюма и приглушите свет.
Фото: Архивы пресс-служб
Ранее мы обсуждали, где купить трендовые аксессуары, сумки и обувь — из ассортимента российских брендов и тех, что доступны для нас. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.
Фото: Globallook / архивы пресс-служб