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Утягивающее, для дома и особых случаев: где купить идеальное нижнее белье

Продолжаем развивать тему замещения зарубежных брендов и сегодня поделимся находками, которые максимально приближены к телу. Требования к нижнему белью всегда повышенные: гипоаллергенные материалы, незаметные под одеждой швы, максимальный комфорт и эстетика. Последнее тоже важно: дизайнеры призывают не прятать кружева под одеждой и показывать их с лучших ракурсов. Вот несколько отечественных марок, в ассортименте которых можно найти белье на все случаи жизни!
Утягивающее, для дома и особых случаев: где купить идеальное нижнее белье

Для комфорта

Желание: качественный фактурный трикотаж, который буквально обнимает тело, продуманный крой и демократичная цена. Исполняем! Удобно, когда есть возможность инвестировать выгодно за счет единой палитры. Так, к бра можно подобрать и комфортные трусы-слипы, и велосипедки, и легинсы со штрипками — и все одного оттенка.

Белье и одежда Belle You. 1. Топ 2589 руб. 2. Легинсы 3789 руб. 3. Трусы 2189 руб. 4. Велосипедки 2889 руб.

Белье и одежда Belle You. 1. Топ 2589 руб. 2. Легинсы 3789 руб. 3. Трусы 2189 руб. 4. Велосипедки 2889 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Трикотажный бра-топ — вещь настолько универсальная, что можно не стесняться носить ее и в пир, и в мир. Сверху достаточно накинуть блейзер oversize-формата или объемную джинсовку. Ультраяркие модели мы тоже нашли, еще и в комплекте со стрингами высокой посадки, с которыми ноги визуально выглядят бесконечными.

Белье ПАЧЕ: бра 1500 руб, лиф 1200 руб.

Архивы пресс-служб

Белье ПАЧЕ: бра 1500 руб, лиф 1200 руб.

Архивы пресс-служб

На каждый день

Повседневное может (и должно) быть красивым, даже если это секрет и знаете о нем только вы. Вспомните, насколько разнятся ощущения в капроновых колготках и чулках с подвязками: уверенность в себе, которую дарят последние, не сравнить ни с чем.

Мы присмотрели белье из сетчатого трикотажа с компрессионным эффектом и плоскими швами. Удобные трусы-слипы можно смело надевать даже под силуэтное платье — никто не заметит.

Белье Le Journal Intime. 1. Трусы 4300 руб. 2. Бра 7800 руб. 3. Бра 9650 руб. 4. Трусы 4300 руб.

Белье Le Journal Intime. 1. Трусы 4300 руб. 2. Бра 7800 руб. 3. Бра 9650 руб. 4. Трусы 4300 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Для особых случаев

На десерт мы оставили самые тонкие кружева и фасоны, которые поднимут градус соблазнительности до предела. Он будет в восторге! Здесь слова лишние — добавьте пару капель терпкого парфюма и приглушите свет.

Белье Petra. 1. Трусы 3900 руб. 2. Бра 4900 руб. 3. Бра 5800 руб. 4. Открытые слипы 3200 руб.

Белье Petra. 1. Трусы 3900 руб. 2. Бра 4900 руб. 3. Бра 5800 руб. 4. Открытые слипы 3200 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Ранее мы обсуждали, где купить трендовые аксессуары, сумки и обувь — из ассортимента российских брендов и тех, что доступны для нас. Подробности с фото ищите в материале Passion.ru.

Фото: Globallook / архивы пресс-служб

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