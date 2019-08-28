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Свободные брюки и кеды: королева Летиция в расслабленном образе навестила свекра в больнице

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Globallook

Летиция Ортис миксует элементы разных стилей в своем гардеробе так же умело, как и смешивает одежду демократичных и люксовых брендов. Для семейных выходов 46-летняя королева Испании предпочитает casual-образы в спокойной цветовой гамме.

Королева Летиция вместе с мужем и детьми отправились в больницу, чтобы навестить Хуана Карлоса I, отца Филиппа VI. Семейный look получился гармоничным и расслабленным. Летиция – в классической белой рубашке, свободных укороченных брюках в клетку, белых кедах и сумкой кросс-боди.

С образом жены перекликался и аутфит Филиппа VI. Для дневного выхода король предпочел стиль smart casual с классическим клетчатым пиджаком, надетым поверх белого поло, джинсы из светлого денима и коричневые лоферы. Дочки королевской пары продемонстрировали лаконичные платья базовых цветах: 11-летняя София – в белом, 13-летняя Леонор – в черном с контрастным декором.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Globallook

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