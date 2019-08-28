Свободные брюки и кеды: королева Летиция в расслабленном образе навестила свекра в больнице

С образом жены перекликался и аутфит Филиппа VI. Для дневного выхода король предпочел стиль smart casual с классическим клетчатым пиджаком, надетым поверх белого поло, джинсы из светлого денима и коричневые лоферы. Дочки королевской пары продемонстрировали лаконичные платья базовых цветах: 11-летняя София – в белом, 13-летняя Леонор – в черном с контрастным декором.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Globallook

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