Свободные брюки и кеды: королева Летиция в расслабленном образе навестила свекра в больнице

Королева Летиция вместе с мужем и детьми отправились в больницу, чтобы навестить Хуана Карлоса I, отца Филиппа VI. Семейный look получился гармоничным и расслабленным. Летиция – в классической белой рубашке, свободных укороченных брюках в клетку, белых кедах и сумкой кросс-боди.
С образом жены перекликался и аутфит Филиппа VI. Для дневного выхода король предпочел стиль smart casual с классическим клетчатым пиджаком, надетым поверх белого поло, джинсы из светлого денима и коричневые лоферы. Дочки королевской пары продемонстрировали лаконичные платья базовых цветах: 11-летняя София – в белом, 13-летняя Леонор – в черном с контрастным декором.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Globallook
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!