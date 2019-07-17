Приоткрытые плечи и глубокий цвет: королева Летиция надела платье из массмаркета на важное мероприятие во дворце

Элегантный и лаконичный look завершил легкий дымчатый макияж с акцентом на глазах, пара прикосновений нюдовой помады. Прическа без излишеств – распущенные волосы с прикорневым объемом.

Аутфит получился роскошным, хотя стоимость королевского наряда не превысила 5000 р. К тому же, сейчас платье королевы находится на распродаже, и его новая цена составляет всего 1500 рублей.