Приоткрытые плечи и глубокий цвет: королева Летиция надела платье из массмаркета на важное мероприятие во дворце

Для выхода в свет Летиция выбрала клетчатое платье-миди оттенка «морской синий». Из деталей – открытые плечи с вырезом-лодочкой, пуговицы впереди, крупные накладные карманы и низ с бахромой. Мягкий твид гармонично смотрится с ремнем из черной кожи. Завершением образа стали лаконичные туфли-слингбэки (с открытой пяткой) в тон.
Элегантный и лаконичный look завершил легкий дымчатый макияж с акцентом на глазах, пара прикосновений нюдовой помады. Прическа без излишеств – распущенные волосы с прикорневым объемом.
Аутфит получился роскошным, хотя стоимость королевского наряда не превысила 5000 р. К тому же, сейчас платье королевы находится на распродаже, и его новая цена составляет всего 1500 рублей.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Globallook
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