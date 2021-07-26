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Без стеснения: какие платья носить, чтобы заставить мужчин понервничать

Дизайнеры продолжают переосмыслять тенденции нулевых, которые многим полюбились за смелость и возможность заявить о себе. Вердикт сезона однозначен — долой скромность! Хотите заставить окружающих понервничать, а сердца мужчин биться чаще? Вооружайтесь платьями с экстремальными разрезами, как это делают знаменитые красотки!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оливия Калпо

Фото: Instagram @oliviaculpo

«Мисс Вселенная — 2017» Оливия Калпо, например, выбрала белоснежное платье от LaQuan Smith. С одной стороны, наряд держит интригу до последнего, а с другой — совершенно не оставляет места для фантазии. Лаконичное силуэтное макси-платье дополняют разрезы, причем нескромные — настолько, что нижнее белье (за исключением крошечных С-стрингов) не пригодилось. Когда-то таким трюком шокировала публику Белла Хадид: появление модели в Каннах в комбинации цвета жгучего перца помнят многие.

Белла Хадид

Белла Хадид

Фото: Globallook

После развода с Канье Уэстом Ким Кардашьян решила не скрывать абсолютно ничего. Наряды стали еще эффектнее, декольте глубже, а разрезы — выше. Не отстает и младшая сестра: Кайли Дженнер примеряет микроплатья с корсетными завязками по бокам, соревнуясь с Дуа Липой. Больше образов — в нашей фотогалерее.

К слову, не стесняются дерзнуть порой и монаршие особы, стиль которых контролирует дресс-код. Первой (и главной) нарушительницей по праву считают леди Ди, и переплюнуть ее выход в «платье мести» пока никому не удалось. О самых нескромных выходах жен монархов читайте в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Instagram

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