Без стеснения: какие платья носить, чтобы заставить мужчин понервничать
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @oliviaculpo
«Мисс Вселенная — 2017» Оливия Калпо, например, выбрала белоснежное платье от LaQuan Smith. С одной стороны, наряд держит интригу до последнего, а с другой — совершенно не оставляет места для фантазии. Лаконичное силуэтное макси-платье дополняют разрезы, причем нескромные — настолько, что нижнее белье (за исключением крошечных С-стрингов) не пригодилось. Когда-то таким трюком шокировала публику Белла Хадид: появление модели в Каннах в комбинации цвета жгучего перца помнят многие.
Фото: Globallook
После развода с Канье Уэстом Ким Кардашьян решила не скрывать абсолютно ничего. Наряды стали еще эффектнее, декольте глубже, а разрезы — выше. Не отстает и младшая сестра: Кайли Дженнер примеряет микроплатья с корсетными завязками по бокам, соревнуясь с Дуа Липой. Больше образов — в нашей фотогалерее.
К слову, не стесняются дерзнуть порой и монаршие особы, стиль которых контролирует дресс-код. Первой (и главной) нарушительницей по праву считают леди Ди, и переплюнуть ее выход в «платье мести» пока никому не удалось. О самых нескромных выходах жен монархов читайте в материале Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / Instagram
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