Без стеснения: какие платья носить, чтобы заставить мужчин понервничать

После развода с Канье Уэстом Ким Кардашьян решила не скрывать абсолютно ничего. Наряды стали еще эффектнее, декольте глубже, а разрезы — выше. Не отстает и младшая сестра: Кайли Дженнер примеряет микроплатья с корсетными завязками по бокам, соревнуясь с Дуа Липой. Больше образов — в нашей фотогалерее.

К слову, не стесняются дерзнуть порой и монаршие особы, стиль которых контролирует дресс-код. Первой (и главной) нарушительницей по праву считают леди Ди, и переплюнуть ее выход в «платье мести» пока никому не удалось. О самых нескромных выходах жен монархов читайте в материале Passion.ru.