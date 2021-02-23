Стали известны новые подробности развода Ким Кардашьян и Канье Уэста

Ким Кардашьян и Канье Уэст приняли решение развестись после семи лет брака. Шли к этому они уже довольно давно, хотя причины разрыва все называют разные. Многие из инсайдеров сообщают, что причина развода в биполярном расстройстве Уэста.

Многие близкие к Ким источники признаются, что она разочаровалась в муже. При этом каких конфликтов и истерик между ними нет, как пишет People.

«Хотя Ким и Канье жили раздельно в течение нескольких месяцев, для Ким было эмоционально подать на развод. Между ними нет драмы. Ким просто разочарована тем, что они не смогли придумать, как сохранить брак. Но чтобы создать счастливый брак, нужны два человека. Она провела выходные, посвятив их себе и детям. Она проводит время с мамой, сестрами и не работает. Все ее поддерживают. Ким очень повезло, что ее окружает большая семья», – рассказывает изданию инсайдер.

Стало известно, что Ким рассказала своей старшей дочери Норт о том, что происходит – по ее словам, девочка должна знать об этом. Заботиться об общих детях супруги собираются совместно.

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