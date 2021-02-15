Бойфренд Меган Фокс носит на шее кулон с ее кровью
Фото: Instagram
За последний год роман Меган Фокс и Колсона Бэйкера, известного под сценическим псевдонимом Machine Gun Kelly, стремительно развивался. В День всех влюбленных парочка не упустила возможности похвастаться в соцсетях своими отношениями.
В Instagram Колсон опубликовал фотографию необычного и ужасающе романтичного украшения в виде прозрачного кулона с каплей крови Меган. Уникальная подвеска позволяет рэперу постоянно чувствовать присутствие своей возлюбленной, куда бы он ни пошел. «Я ношу твою кровь на шее, мой кровавый Валентин», — подписал снимок Колсон, ссылаясь на название своего пятого альбома Tickets to My Downfall.
В мае прошлого года звезда фильма «Тело Дженнифер» снялась в клипе на песню Bloody Valentine, что и стало катализатором первых слухов о возможном романе.
Фото: Instagram
В ответ на трогательный пост 34-летняя актриса оставила послание под стать своему бойфренду. «Вот мое сердце. Проявляется вне моего тела. Укутанное высоким силуэтом необычайно красивого мальчика», — написала она.
Недавно парочка спровоцировала слухи о помолвке, когда на пальце Меган заметили кольцо с бриллиантом, однако, как оказалось, влюбленные еще не готовы к браку.
«Они очень серьезны и планируют провести будущее вместе. Однажды они обручатся, но сейчас они не помолвлены», — сообщил источник изданию People.
Фото: Instagram