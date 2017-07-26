Обратите внимание на частые проколы во внешнем виде, из-за которых вы производите впечатление неряхи. Чтобы их устранить, хватит нескольких минут.

Свисающие со всех сторон сумки

Если вы идете по городу, а в руках у вас корзина, картина, картонка, то вы превращаетесь в челнока времен 90-х. Современные модные тенденции позволяют сочетание двух сумок: например, объемного тоута и сумки-кошелька или двух маленьких сумочек. Но когда в руках пакеты, зонт, баул и клатч, то вы за ними теряетесь. Приобретите несколько сумок разной вместительности и помните, что самые большие из них — в которые поместится даже маленькая собачонка — не подходят для того, чтобы отправляться с ними на собеседование и другие важные события. Не собирайтесь на каждое мероприятие, как в поход, куда надо взять и бутылку с водой, и сменную обувь, и плащ-палатку.

Общая небрежность

Окружающие всегда замечают погрешности, на которые вы махнули рукой: мелкие дырки на одежде, оторванные пуговицы, вытянутые нитки. А еще люди видят, что ваши белые блузки и футболки из-за неправильного режима стирки (или ее отсутствия) превратились в серые. Вещи не по размеру, вытянутые локти и коленки, потеря цвета — и вы похожи на дачницу или попрошайку. Добавьте сюда обувь, требующую ремонта, и одежду, давно нуждающуюся в химчистке, и даже тогда список ошибок не будет полным. Относитесь внимательно к мелочам, потому что они решают все.