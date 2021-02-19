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3 образа королевы российского TikTok Дины Саевой, которые легко повторить

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Дина Саева

Фото: Instagram @senoritasaeva

Дине Саевой всего 22, а девушка уже носит звание королевы российского TikTok, имеет 19,4 миллиона подписчиков и зарабатывает космические суммы денег. И не только путь к успеху заслуживает внимания, но и стиль: юная звезда смело идет на эксперименты, миксует яркие цвета и уж точно не боится показывать фигуру. За что нередко подвергается острой критике: фолловеры не упускают возможности выплеснуть волну хейта и обсудить чрезмерную, по их мнению, откровенность нарядов. Мы составили гид по образам Дины Саевой и даже придумали, как повторить их, — берите на вооружение!

В оттенках неба

Дина Саева

Фото: Instagram @senoritasaeva

Бессменная классика: светлые прямые джинсы, высокая посадка и цитирование гранжа. К ним — фактурный кроп-топ и укороченная дутая куртка, ставшая главным объектом желания фэшионисток в этом году. Вписать такой look в реалии сурового зимнего климата сегодня, возможно, и не получится, однако, на межсезонье и весну советуем держать на карандаше. В продолжение — пара массивных кроссовок в духе девяностых и все еще актуальная нейлоновая сумка-багет.

  1. Сумка Mango, 2 399 руб. 2. Топ H&M, 1 199 руб. 3. Куртка Lime, 5 999 руб. 4. Джинсы Lime, 3 299 руб. 5. Кроссовки Geox, 11 490 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Если заглянуть в масс-маркет, то образ звезды легко можно собрать без лишних затрат на Prada и Balenciaga. Достаточно подобрать пару безупречно сидящих по фигуре джинсов, укутаться в объятия уютного пуховика цвета неба. Рифмуем с кроссовками брутального силуэта и точно добавляем нейлоновую сумку в список желаний.

Мини-комбинация

Дина Саева

Фото: Instagram @senoritasaeva

Образы в стиле 2000-х — одни из наиболее часто цитируемых новым поколением молодых и успешных. Среди фаворитов — шелковые мини-комбинации и конфетные оттенки, которых в последних сезонах много не бывает. Предвкушая тепло, не забываем вписать в шопинг-лист маленькое шелковое платье — универсальный герой для любых вечеринок.

  1. Туфли Portal, 6 990 руб. 2. Аромат Victoria's Secret Bombshell Passion, цена по запросу. 3. Серьги Tous, 5 950 руб. 4. Платье Topshop, 1 950 руб. 5. Колье Tous, 14 500 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Без эстетики нулевых сегодня никуда: надеемся, совсем скоро погода позволит щеголять в мини-платьях. А пока можно практиковаться дома перед зеркалом — тоже полезно. К нему — пара туфель-слингбэков цвета клубничных леденцов, комплект украшений с жемчугом и пару капель сладкого парфюма.

Брутальный total black

Дина Саева

Фото: Instagram @senoritasaeva

В противовес зефирным оттенкам — брутальный черный. Дина примерила образ в духе шпионки из фильма: грубые кожаные ботфорты на массивной тракторной подошве, объемный тренч с металлической фурнитурой и вязаная шапка-бини. Последнюю, по всей видимости, не мешало бы захватить в недавнюю поездку в Сибирь. Тиктокерша позировала на льду в мини-юбке и прозрачном боди из сетки, за что получила сотни нелестных слов.

  1. Сумка Stradivarius, 1 499 руб. 2. Джоггеры H&M, 1 199 руб. 3. Пальто Studio 29,18 900 руб. 4. Топ Lime, 1 399 руб. 5. Ботинки Vagabond, 13 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Любительницы total black могут ликовать: этот образ из правильно подобранных базовых деталей для них. Попробуем зарифмовать классическое пальто-бушлат с парой трикотажных джоггеров и облегающим топом, добавить пару грубых ботинок челси и сумку кросс-боди. А если вдруг наскучит — расставляйте акценты. Ранее мы рассказывали, как стильно вписать цвета Барби в повседневные аутфиты, а заодно посмотрели, как это делают звезды и модные блогеры. Подробнее читайте на Passion.ru.

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Фото: Instagram @senoritasaeva / архивы пресс-служб

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