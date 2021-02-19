3 образа королевы российского TikTok Дины Саевой, которые легко повторить

Дине Саевой всего 22, а девушка уже носит звание королевы российского TikTok, имеет 19,4 миллиона подписчиков и зарабатывает космические суммы денег. И не только путь к успеху заслуживает внимания, но и стиль: юная звезда смело идет на эксперименты, миксует яркие цвета и уж точно не боится показывать фигуру. За что нередко подвергается острой критике: фолловеры не упускают возможности выплеснуть волну хейта и обсудить чрезмерную, по их мнению, откровенность нарядов. Мы составили гид по образам Дины Саевой и даже придумали, как повторить их, — берите на вооружение!