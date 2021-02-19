3 образа королевы российского TikTok Дины Саевой, которые легко повторить
Фото: Instagram @senoritasaeva
В оттенках неба
Фото: Instagram @senoritasaeva
Бессменная классика: светлые прямые джинсы, высокая посадка и цитирование гранжа. К ним — фактурный кроп-топ и укороченная дутая куртка, ставшая главным объектом желания фэшионисток в этом году. Вписать такой look в реалии сурового зимнего климата сегодня, возможно, и не получится, однако, на межсезонье и весну советуем держать на карандаше. В продолжение — пара массивных кроссовок в духе девяностых и все еще актуальная нейлоновая сумка-багет.
Фото: Архивы пресс-служб
Если заглянуть в масс-маркет, то образ звезды легко можно собрать без лишних затрат на Prada и Balenciaga. Достаточно подобрать пару безупречно сидящих по фигуре джинсов, укутаться в объятия уютного пуховика цвета неба. Рифмуем с кроссовками брутального силуэта и точно добавляем нейлоновую сумку в список желаний.
Мини-комбинация
Фото: Instagram @senoritasaeva
Образы в стиле 2000-х — одни из наиболее часто цитируемых новым поколением молодых и успешных. Среди фаворитов — шелковые мини-комбинации и конфетные оттенки, которых в последних сезонах много не бывает. Предвкушая тепло, не забываем вписать в шопинг-лист маленькое шелковое платье — универсальный герой для любых вечеринок.
Фото: Архивы пресс-служб
Без эстетики нулевых сегодня никуда: надеемся, совсем скоро погода позволит щеголять в мини-платьях. А пока можно практиковаться дома перед зеркалом — тоже полезно. К нему — пара туфель-слингбэков цвета клубничных леденцов, комплект украшений с жемчугом и пару капель сладкого парфюма.
Брутальный total black
Фото: Instagram @senoritasaeva
В противовес зефирным оттенкам — брутальный черный. Дина примерила образ в духе шпионки из фильма: грубые кожаные ботфорты на массивной тракторной подошве, объемный тренч с металлической фурнитурой и вязаная шапка-бини. Последнюю, по всей видимости, не мешало бы захватить в недавнюю поездку в Сибирь. Тиктокерша позировала на льду в мини-юбке и прозрачном боди из сетки, за что получила сотни нелестных слов.
Фото: Архивы пресс-служб
Любительницы total black могут ликовать: этот образ из правильно подобранных базовых деталей для них. Попробуем зарифмовать классическое пальто-бушлат с парой трикотажных джоггеров и облегающим топом, добавить пару грубых ботинок челси и сумку кросс-боди. А если вдруг наскучит — расставляйте акценты. Ранее мы рассказывали, как стильно вписать цвета Барби в повседневные аутфиты, а заодно посмотрели, как это делают звезды и модные блогеры. Подробнее читайте на Passion.ru.
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Фото: Instagram @senoritasaeva / архивы пресс-служб
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