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Звезду TikTok раскритиковали за боди в сетку и мини-юбку в 20-градусный мороз

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Дина Саева

Фото: Instagram @senoritasaeva

Одна из самых популярных звезд TikTok с аудиторией в 19,4 миллиона подписчиков отправилась в Сибирь и устроила дерзкую фотосессию на фоне снежных пейзажей. 22-летняя Дина Саева примерила нескромный аутфит, за который ее остро раскритиковали в Сети.

20-градусный мороз — не преграда для съемок контента для Instagram. Блогер скинула объемную шубу-«Чебурашку» и осталась в одном боди из сетки и «школьной» мини-юбке в складку. Наряд оставил действительно мало места для фантазии. Дополнили его брутальные туфли на массивных каблуках и с декоративными шипами, чокер, усыпанный кристаллами, и принтованная бандана. Последний штрих — кожаный рюкзак-медведь с шипами и грубой металлической фурнитурой.

Дина Саева / Instagram @senoritasaeva

Шквал критики обрушился на блогера. «Видно, что очень замерзла», «Вам уже на свое здоровье все равно ради контента», «Одежда все пропадает и пропадает», «Раньше была милее, сейчас уже полуголая почти», «Позор просто», «Разве тебе не стыдно?», — пишут в комментариях. Атаки хейтеров отражали комплиментами поклонники: «Хватит поражать своей красотой», «Вау, Дина!», «Фото — огонь».

Фото: Instagram

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