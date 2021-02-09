Звезду TikTok раскритиковали за боди в сетку и мини-юбку в 20-градусный мороз
Фото: Instagram @senoritasaeva
20-градусный мороз — не преграда для съемок контента для Instagram. Блогер скинула объемную шубу-«Чебурашку» и осталась в одном боди из сетки и «школьной» мини-юбке в складку. Наряд оставил действительно мало места для фантазии. Дополнили его брутальные туфли на массивных каблуках и с декоративными шипами, чокер, усыпанный кристаллами, и принтованная бандана. Последний штрих — кожаный рюкзак-медведь с шипами и грубой металлической фурнитурой.
Шквал критики обрушился на блогера. «Видно, что очень замерзла», «Вам уже на свое здоровье все равно ради контента», «Одежда все пропадает и пропадает», «Раньше была милее, сейчас уже полуголая почти», «Позор просто», «Разве тебе не стыдно?», — пишут в комментариях. Атаки хейтеров отражали комплиментами поклонники: «Хватит поражать своей красотой», «Вау, Дина!», «Фото — огонь».
Фото: Instagram
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