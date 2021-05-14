Любовь со сроком годности: самые краткосрочные романы Кэти Холмс и других звезд

Романы звезд, которые тянутся десятилетиями, вызывают восхищение. А вот быстротечные — скорее недоумение — неужели за пару месяцев можно понять, что это не твой человек?

Как однажды прокомментировала в интервью Анна Седокова, отвечая на претензии, что она слишком быстро меняет мужчин, — «4 года — это много». И по сравнению со многими звездными парами это действительно довольно много.

42-летняя Кэти и 33-летний шеф-повар встречались не более 8 месяцев и решили остаться друзьями. Об этом близкий к паре источник сообщил изданию US Weekly.

«Их отношения развалились. Они поняли, что им лучше быть друзьями. Кэти и Эмилио действительно наслаждались временем вместе, но ничего не получилось. Она сосредоточена на своих проектах и том, чтобы быть мамой», — заявил он.

Рекордсменом по коротким отношениям стала, пожалуй, Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова.