Любовь со сроком годности: самые краткосрочные романы Кэти Холмс и других звезд
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Фото: @galichida
Романы звезд, которые тянутся десятилетиями, вызывают восхищение. А вот быстротечные — скорее недоумение — неужели за пару месяцев можно понять, что это не твой человек?
Как однажды прокомментировала в интервью Анна Седокова, отвечая на претензии, что она слишком быстро меняет мужчин, — «4 года — это много». И по сравнению со многими звездными парами это действительно довольно много.
42-летняя Кэти и 33-летний шеф-повар встречались не более 8 месяцев и решили остаться друзьями. Об этом близкий к паре источник сообщил изданию US Weekly.
«Их отношения развалились. Они поняли, что им лучше быть друзьями. Кэти и Эмилио действительно наслаждались временем вместе, но ничего не получилось. Она сосредоточена на своих проектах и том, чтобы быть мамой», — заявил он.
Рекордсменом по коротким отношениям стала, пожалуй, Милана Тюльпанова, бывшая жена футболиста Александра Кержакова.
После тяжелого разрыва с Кержаковым и взаимных обвинений она нашла было себе нового возлюбленного, и даже сыграла с ним символическую свадьбу на Мальдивах. А уже через месяц заявила о расставании — возлюбленный жестоко разочаровал ее. Мало того, что он оказался женат, по словам Миланы, еще и мошенником, который решил нажиться на ней.
У Анастасии Макеевой, которая сейчас на всех полосах после своего бурного романа с женатым строителем с четырьмя детьми, супруга которого обвиняет ее в разрушении семьи, тоже за плечами один стремительный роман.
Ее брак с Петром Кисловым был очень коротким — он спонтанно сделал актрисе предложение, и при этом очень тяжелым и эмоциональным. Долго они друг друга не выдержали и через год развелись, а друг о друге у них остались не лучшие впечатления.
На фоне Тюльпановой и Макеевой отношения Ольги Бузовой и Давы могут выглядеть довольно длительными — пара встречалась целых два года. С одним только «но»: в искренность их отношений верят далеко не все, полагая, что их бурный роман был пиаром, а закончился вместе с контрактом.
Также два года прожили в браке Ида Галич и ее муж Алан Басиев. Они не только поженились спустя всего полгода после знакомства, но и успели родить сына. А недавно Ида заявила, что в их жизнях начался новый этап, но у каждого свой.
Анна Хилькевич сегодня — счастливая жена и мама двух дочек. Однако у нее за плечами есть и первый брак, который продлился всего полгода — с Антоном Покрепой, с которым актриса познакомилась на съемках сериала «Барвиха». Однако в отличие от Макеевой и Кислова, ситуация сложилась ровно наоборот — их страсть угасла.
Фото: Instagram Миланы Тюльпановой, Ольги Бузовой, Анастасии Макеевой, Иды Галич, Globsal Look Press
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