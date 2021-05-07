3 стильных образа Ирины Шейк, которые легко повторить
Фото: Eastnews
Брадиган + брюки-скинни
Фото: Eastnews
На прошедшей в Милане Неделе моды Донателла Версаче собрала любимых моделей — Ирину Шейк, Беллу и Джиджи Хадид. Папарацци не дремали у одного из известных отелей Милана, а ловили знаменитых красоток и их total look’и из новой коллекции Versace. Такой выгуляла и Ирина — с кашемировым брадиганом на голое тело и сумочкой La Medusa в тон.
Фото: Архивы пресс-служб
Предлагаем повторить монохромный трюк, и для этого делимся бюджетными находками. В главной роли — черные легинсы, которые встраиваются в ежедневную базу. К ним — все тот же брадиган (носите с кружевным бра и обязательно оставляйте пару пуговиц расстегнутыми) и мини-сумка небесного цвета.
Акцентное пальто + бланковая рубашка
Фото: Eastnews
Кстати, о базе. Ловко обыграть микс из бланковой рубашки и брюк-скинни Ирина Шейк взялась с помощью акцентного пальто от Philosophy di Lorenzo Serafini. Сочные вариации на тему синего, включая электрик и королевский, с нами как минимум до конца года. Как и брутальная обувь, которую, как говорят синоптики, еще не нужно прятать в дальний ящик.
Фото: Архивы пресс-служб
Мы выстроили аутфит вокруг тренча активного василькового цвета, в остальном — все в точности по рецепту модели. И это дополнительная мотивация отправиться на охоту за безупречно скроенной и универсальной базой, если вы все еще ей не обзавелись.
Брутальный total black
Фото: Eastnews
Total black никто не отменял, и поклонницы монохрома могут ликовать. Ирина Шейк выбрала power suit брутального силуэта, дополнила его акцентными украшениями-цепями, а на контрасте сыграла с помощью бежевой Pocket Bag от Burberry и пестрым рюкзаком 4-летней дочери Леи.
Фото: Архивы пресс-служб
Учимся у модели, как совмещать роль заботливой мамы и фэшионистки, запасаясь брючными костюмами. Идеальный вариант вы узнаете по основным приметам: объемному двубортному блейзеру до середины бедра и классическим прямым брюкам. Вместо акцентов цвета капучино можно добавить цвет. Подробную инструкцию ищите в модном гиде по актуальным оттенкам сезона от Passion.ru.
Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages
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