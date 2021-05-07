3 стильных образа Ирины Шейк, которые легко повторить

За образами Ирины Шейк неустанно следят все: топ-модель и муза дизайнеров знает наверняка, что есть и будет остромодным. Даже ежедневные прогулки с дочкой по Манхэттену сопровождаются не только стаканчиком латте, но и трендовыми луками. А в них — микс главных тенденций и максимальный комфорт. Смотрим, вдохновляемся и берем сразу три аутфита на заметку — как раз для переменчивой столичной весны!