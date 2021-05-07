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3 стильных образа Ирины Шейк, которые легко повторить

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Ирина Шейк

Фото: Eastnews

За образами Ирины Шейк неустанно следят все: топ-модель и муза дизайнеров знает наверняка, что есть и будет остромодным. Даже ежедневные прогулки с дочкой по Манхэттену сопровождаются не только стаканчиком латте, но и трендовыми луками. А в них — микс главных тенденций и максимальный комфорт. Смотрим, вдохновляемся и берем сразу три аутфита на заметку — как раз для переменчивой столичной весны!

Брадиган + брюки-скинни

Фото: Eastnews

На прошедшей в Милане Неделе моды Донателла Версаче собрала любимых моделей — Ирину Шейк, Беллу и Джиджи Хадид. Папарацци не дремали у одного из известных отелей Милана, а ловили знаменитых красоток и их total look’и из новой коллекции Versace. Такой выгуляла и Ирина — с кашемировым брадиганом на голое тело и сумочкой La Medusa в тон.

  1. Ботильоны Mango, 2 499 руб. 2. Кардиган H&M, 1 199 руб. 3. Бейсболка Calvin Klein, 6 490 руб. 4. Кольцо Adamas Mother of Pearl из красного золота и перламутра, 20 490 руб. 5. Легинсы Uniqlo x Theory, цена по запросу. 6. Сумка Ekonika, 11 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Предлагаем повторить монохромный трюк, и для этого делимся бюджетными находками. В главной роли — черные легинсы, которые встраиваются в ежедневную базу. К ним — все тот же брадиган (носите с кружевным бра и обязательно оставляйте пару пуговиц расстегнутыми) и мини-сумка небесного цвета.

Акцентное пальто + бланковая рубашка

Фото: Eastnews

Кстати, о базе. Ловко обыграть микс из бланковой рубашки и брюк-скинни Ирина Шейк взялась с помощью акцентного пальто от Philosophy di Lorenzo Serafini. Сочные вариации на тему синего, включая электрик и королевский, с нами как минимум до конца года. Как и брутальная обувь, которую, как говорят синоптики, еще не нужно прятать в дальний ящик.

  1. Легинсы H&M, 999 руб. 2. Сумка Lime, 2 599 руб. 3. Колье Aqua (poisondrop.ru), 8 700 руб. 4. Очки Woolrich, цена по запросу. 5. Рубашка Lime, 2 999 руб. 6. Тренч Soeasy, 15 000 руб. 7. Ботинки Vagabond, 13 000 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Мы выстроили аутфит вокруг тренча активного василькового цвета, в остальном — все в точности по рецепту модели. И это дополнительная мотивация отправиться на охоту за безупречно скроенной и универсальной базой, если вы все еще ей не обзавелись.

Брутальный total black

Фото: Eastnews

Total black никто не отменял, и поклонницы монохрома могут ликовать. Ирина Шейк выбрала power suit брутального силуэта, дополнила его акцентными украшениями-цепями, а на контрасте сыграла с помощью бежевой Pocket Bag от Burberry и пестрым рюкзаком 4-летней дочери Леи.

  1. Сумка 8 by Yoox, 10 250 руб. 2. Колье Ringstone (poisondrop.ru), 6 000 руб. 3. Блейзер Mango, 6 499 руб. 4. Очки Mango, 1 999 руб. 5. Брюки Mango, 3 599 руб. 6. Лоферы Vagabond, 9 800 руб.

Фото: Архивы пресс-служб

Учимся у модели, как совмещать роль заботливой мамы и фэшионистки, запасаясь брючными костюмами. Идеальный вариант вы узнаете по основным приметам: объемному двубортному блейзеру до середины бедра и классическим прямым брюкам. Вместо акцентов цвета капучино можно добавить цвет. Подробную инструкцию ищите в модном гиде по актуальным оттенкам сезона от Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / GettyImages

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