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3 стильных образа Анджелины Джоли, которые вам точно стоит повторить

Из года в год Анджелина Джоли доказывает, что все самое стильное — просто. Актриса редко акцентирует образы яркими деталями, перекладывая эту задачу на алую помаду и увесистые бриллианты. Все, что нужно для удачного стритстайла или выхода на красную дорожку, — это классика и набор базовых цветов. Эти ингредиенты мы и будем учиться смешивать так, чтобы получить максимально эффектные аутфиты.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Анджелина Джоли

Фото: Dpa

Джемпер + брюки-палаццо

За последний месяц Анджелина Джоли то и дело блистала на премьерах фильма «Вечные» в разных частях мира: от Лос-Анджелеса до Рима. В перерывах между светскими выходами актриса дефилировала по улицам в расслабленных аутфитах. Один из них — с объемным джемпером и брюками в лучших традициях oversize — такими, которые будто вот-вот спадут с бедер. Даже в повседневном варианте — никаких кроссовок и кед. Каблуки комфортной высоты и точка.

1. Брюки Laroom, 24 000 руб. 2. Кашемировый джемпер COS, 14 990 руб. 3. Серьги Tous, 6 440 руб. 4. Ботильоны Mascotte, 7 990 руб.
  1. Брюки Laroom, 24 000 руб. 2. Кашемировый джемпер COS, 14 990 руб. 3. Серьги Tous, 6 440 руб. 4. Ботильоны Mascotte, 7 990 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Globallook

В оттенках графита

Чему у звезды и правда стоит поучиться, так это носить все оттенки серого и не выглядеть скучно. Все дело — в удачных силуэтах и правильных текстурах. На прогулку с детьми Анджелина вышла в чинном приталенном пальто, минималистичном платье и в лодочках на шпильках. Предлагаем повторить трюк, но добавить брутальные казаки и цветовой акцент. В нашем случае — деталь сумки, которую может заместить что угодно: от активного принта обуви до головного убора.

1. Казаки Portal, 16 990 руб. 2. Сумка Fetiche, 39 990 руб. 3. Платье To Be Blossom, 7 990 руб. 4. Серьги Philippe Audibert (poisondrop.ru), 9 200 руб. 5. Пальто Mavelty, цена по запросу.
  1. Казаки Portal, 16 990 руб. 2. Сумка Fetiche, 39 990 руб. 3. Платье To Be Blossom, 7 990 руб. 4. Серьги Philippe Audibert (poisondrop.ru), 9 200 руб. 5. Пальто Mavelty, цена по запросу.

Фото: Архивы пресс-служб / Eastnews

На темной стороне

Проверено: безукоризненная двойка с юбкой-карандашом и жакетом заслуживает место в вашем гардеробе. На осенне-зимний сезон рассмотрите шерсть, твид или плотную костюмную ткань. Главное — то, как каждая деталь «обнимает» фигуру. Завершить total black можно и шпильками любой высоты, как это делает актриса, а можно добавить сапоги-трубы с широкими голенищами или высокие казаки.

1. Юбка Lime, 1 999 руб. 2. Колье LNB Jewellery, 25 000 руб. 3. Очки Dolce & Gabbana, цена по запросу. 4. Сапоги Vagabond, 18 800 руб. 5. Блейзер Lime, 4 999 руб.
  1. Юбка Lime, 1 999 руб. 2. Колье LNB Jewellery, 25 000 руб. 3. Очки Dolce & Gabbana, цена по запросу. 4. Сапоги Vagabond, 18 800 руб. 5. Блейзер Lime, 4 999 руб.

Фото: Архивы пресс-служб / Globallook

О самых модных базовых сапогах мы говорили ранее, а заодно — раскрыли, где их купить. 10 идеальных пар и примеры удачных сочетаний ищите в материале Passion.ru.

Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / архивы пресс-служб

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