3 стильных образа Анджелины Джоли, которые вам точно стоит повторить

Джемпер + брюки-палаццо

За последний месяц Анджелина Джоли то и дело блистала на премьерах фильма «Вечные» в разных частях мира: от Лос-Анджелеса до Рима. В перерывах между светскими выходами актриса дефилировала по улицам в расслабленных аутфитах. Один из них — с объемным джемпером и брюками в лучших традициях oversize — такими, которые будто вот-вот спадут с бедер. Даже в повседневном варианте — никаких кроссовок и кед. Каблуки комфортной высоты и точка.