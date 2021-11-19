3 стильных образа Анджелины Джоли, которые вам точно стоит повторить
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Фото: Dpa
Джемпер + брюки-палаццо
За последний месяц Анджелина Джоли то и дело блистала на премьерах фильма «Вечные» в разных частях мира: от Лос-Анджелеса до Рима. В перерывах между светскими выходами актриса дефилировала по улицам в расслабленных аутфитах. Один из них — с объемным джемпером и брюками в лучших традициях oversize — такими, которые будто вот-вот спадут с бедер. Даже в повседневном варианте — никаких кроссовок и кед. Каблуки комфортной высоты и точка.
Фото: Архивы пресс-служб / Globallook
В оттенках графита
Чему у звезды и правда стоит поучиться, так это носить все оттенки серого и не выглядеть скучно. Все дело — в удачных силуэтах и правильных текстурах. На прогулку с детьми Анджелина вышла в чинном приталенном пальто, минималистичном платье и в лодочках на шпильках. Предлагаем повторить трюк, но добавить брутальные казаки и цветовой акцент. В нашем случае — деталь сумки, которую может заместить что угодно: от активного принта обуви до головного убора.
Фото: Архивы пресс-служб / Eastnews
На темной стороне
Проверено: безукоризненная двойка с юбкой-карандашом и жакетом заслуживает место в вашем гардеробе. На осенне-зимний сезон рассмотрите шерсть, твид или плотную костюмную ткань. Главное — то, как каждая деталь «обнимает» фигуру. Завершить total black можно и шпильками любой высоты, как это делает актриса, а можно добавить сапоги-трубы с широкими голенищами или высокие казаки.
Фото: Архивы пресс-служб / Globallook
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Фото: Eastnews / Globallook / Dpa / архивы пресс-служб